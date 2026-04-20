ETV Bharat / politics

కాంగ్రెస్‌ గెలిస్తే రైతుబంధుకు రాంరాం అని అప్పుడే చెప్పాను : కేసీఆర్‌

జగిత్యాల ప్రజా అశీర్వాదసభకు హాజరైన బీఆర్ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్​ - కాంగ్రెస్​​ పార్టీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు - కేసీఆర్​ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్​ పార్టీలో చేరిన జీవన్​రెడ్డి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BRS Chief KCR Attends Public Meetinga At Jagtial : రాజకీయాల్లో ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచిన వ్యక్తి జీవన్‌రెడ్డి అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ అన్నారు. తెలంగాణ భవిష్యత్‌ ప్రయోజనాల కోసం ఆయన బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరినట్లుగా చెప్పారు. జగిత్యాల వేదికగా నిర్వహించిన బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో కేసీఆర్‌ మాట్లాడుతూ ఓ కీలక ప్రకటన చేశారు. మాజీ మంత్రి జీవన్‌రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు. భిన్న రాజకీయ వేదికల వల్ల వేర్వేరుగా పని చేశామని, వేర్వేరు పార్టీల్లో ఉన్నప్పటికీ జీవన్‌రెడ్డి, తాను మంచి స్నేహితులమని కేసీఆర్​ వివరించారు.

జీవన్​రెడ్డి నిఖార్సైన నేత : జీవన్‌రెడ్డి, తాను కలిసి ఎంతో పని చేశామని కేసీఆర్​ అన్నారు. 40-45 ఏళ్లుగా మేం మంచి స్నేహితులమని చెప్పారు. తాను సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తనను కలిసి ఒక బ్రిడ్జి అడిగారని గుర్తుచేసుకున్నారు. జీవన్‌రెడ్డి బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరితే ఇతర నియోజకవర్గాల్లో కూడా ప్రభావం ఉంటుందని సర్వేలు చెప్పాయని కేసీఆర్​ అన్నారు. ఆయన్ను పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు. జీవన్‌రెడ్డి నిఖార్సైన నేత అని ఆయనకు పదవులు కొత్తేమికాదన్నారు. అన్నదమ్ముల్లా కలిసి పనిచేద్దామని ఆయనతో చెప్పానని వివరించారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్‌ జిల్లా మొత్తం పార్టీ బాధ్యతలు ఆయనే మోస్తారని వివరించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం రాగానే జీవన్​రెడ్డికి బ్రహ్మాండమైన పదవి వస్తుందన్నారు. జగిత్యాల యుద్ధం మీ వంతు తెలంగాణ యుద్ధం మావంతు అని వివరించారు.

ఒకప్పుడు భయంకర పరిస్థితులు ఉండేవి : ఒకప్పుడు తెలంగాణ చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండేదని తాము ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పటికీ ఏమీ చేయలేని, మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉండేదన్నారు. అసెంబ్లీలో తెలంగాణ అనే పదాన్నే నిషేధించిన రోజులు ఉండేవన్నారు. మన బతుకు మీద, మన భాష మీద, ఉద్యోగాల మీద దాడి ఉండేదని చెప్పారు. విద్యుత్‌ ఛార్జీలు పెంచినప్పుడు తాను తెలంగాణ కోసం పోరాడతానని చెప్పాను.

హైదరాబాద్‌లో నిరసన తెలిపేందుకు వస్తే బషీర్‌బాగ్‌లో కాల్పులు జరిపారని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ కోసం నేను బయలుదేరినప్పుడు అవహేళనలు చేశారన్నారు. సమైక్య రాష్ట్రంలో మన చెరువులు నాశనం అయ్యాయని కేసీఆర్ అన్నారు. చెరువుల పునరుద్ధరణతో కార్యచరణను ప్రారంభించానని వివరించారు. పదేళ్లలో ఎన్ని పనులు చేశామో ప్రజలంతా చూశారని అన్నారు. చెప్పినట్లే ఐదేళ్లలో ప్రతి ఇంటికి నల్లా ద్వారా నీళ్లు ఇచ్చానన్నారు. మిషన్‌ భగీరథ పథకం ఇప్పుడు ఎందుకు కుంటుపడింది? అని ప్రశ్నించారు. పొద్దునలేస్తే... కేసీఆర్ చావాలంటూ మాట్లాడుతున్నారు

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.