మండలిలో డీఎస్సీపై వివాదం - బీఏసీలోనూ కుదరని ఏకాభిప్రాయం
శాసన మండలిలో ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడరు అల్లరి చేసి సభ నుంచి వెళ్లిపోవాలనేది వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోందని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ విమర్శ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:14 PM IST
Botsa vs Payyavula in Legislative Council Meeting: శాసన మండలిలో ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడరు. అల్లరి చేసి సభ నుంచి వెళ్లిపోవాలనేది వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోందని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ విమర్శించారు. మండలి సమావేశాల్లో రెండోరోజు కూడా డీఎస్సీ అంశంపై అధికార, విపక్షాల మధ్య వాగ్వాదం నడిచింది. ఛైర్మన్ మోషేను రాజు అధ్యక్షతన కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కాగానే డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటాలో అక్రమాలు జరిగాయని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు. వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించిన మండలి ఛైర్మన్ ప్రశ్నోత్తరాలు ప్రారంభించారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఛైర్మన్ పోడియం చుట్టూ చేరి ఆందోళనకు దిగారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలోనే మండలిలో విపక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణకు ఛైర్మన్ మాట్లాడే అవకాశమిచ్చారు.
పయ్యావుల ఆగ్రహం: శాసనమండలిలో డీఎస్సీ గురించి చర్చ కోరుతుంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు వెనుకంజ వేస్తుందని బొత్స ప్రశ్నించారు. వేరే ఫార్మాట్లో రావాలని బొత్సకు ఛైర్మన్ చెప్పినా పట్టించుకోలేదు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల తీరుపై శాసనసభా వ్యవహారాల మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఛైర్మన్ను అగౌరవపరిచేలా ప్రతిపక్ష సభ్యులు వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం ఎలా నడపాలనేది ప్రజలు నిర్ణయించారని ప్రజాతీర్పు ప్రకారమే సభను నిర్వహిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఎల్నినో సమస్య తీవ్రంగా ఉండి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఆ అంశంపై ముందు చర్చించి డీఎస్సీ గురించి తర్వాత మాట్లాడతామన్నారు. డీఎస్సీ చాలా ముఖ్యమైన విషయమని బొత్స వాదనకు దిగేందుకు ప్రయత్నించగా పయ్యావుల తీవ్ర అసంతృప్తి వెలిబుచ్చారు.
'డీఎస్సీ అంటేనే తెలుగుదేశం. మేం 14సార్లు డీఎస్సీ ఇచ్చాం. విద్యాశాఖ మంత్రిగా పని చేసి ఒక్క డీఎస్సీ కూడా ఇవ్వని బొత్స ఇప్పుడు డీఎస్సీపై, నిరుద్యోగులపై ప్రేమ ఉన్నట్లు మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉంది.' - పయ్యావుల కేశవ్, శాసనమండలి వ్యవహారాల మంత్రి
బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ డీఎస్సీపై శాసనసభలో మాట్లాడి, మండలిలో చర్చించేందుకు ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. వాస్తవ విషయాలు శాసనసభ మాదిరిగానే మండలిలోనూ చర్చించాలన్నారు. మెగా డీఎస్సీపై చర్చకు సమయం కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు.
వాయిదా: బీఏసీలో చర్చించి ఏ ఏ అంశాలు చర్చకు పెట్టాలో నిర్ణయించాలని ఛైర్మన్ మోషేన్రాజు సూచించారు. గందరగోళం మధ్యే 3 ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలిచ్చారు. ఈ క్రమంలో సభను వాయిదా వేసిన ఛైర్మన్ ఆ తర్వాత బీఏసీ సమావేశం నిర్వహించారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎల్నినోపై చర్చించాక డీఎస్సీపై చర్చిద్దామని కేశవ్ స్పష్టం చేయగా బొత్స ససేమిరా అన్నారు. ఇరుపక్షాల పంతంతో బీఏసీలో ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. ఆ తర్వాత ఛైర్మన్ సభలోకి రాగానే వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు మళ్లీ నినాదాలు అందుకున్నారు. ఫలితంగా సభను మండలి ఛైర్మన్ బుధవారానికి వాయిదా వేశారు.
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