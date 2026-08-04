ETV Bharat / politics

YSRCPలోనే ఉంటా - సజ్జల టచ్ ​చెయ్యలేని స్థాయికి ఎదుగుతా: బోరుగడ్డ అనిల్​

జగన్ ఇంటి ముందు బోరుగడ్డ అనిల్ అతడి భార్య నిరసన - సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తనను పార్టీ ఆఫీస్​లోకి రానివ్వడం లేదంటూ ధ్వజం

Borugadda Anil And His Wife Protest at YSRCP Central Office
Borugadda Anil And His Wife Protest at YSRCP Central Office (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Borugadda Anil And His Wife Protest at YSRCP Central Office: గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీరీ కేంద్ర కార్యాలయం వద్ద బోరుగడ్డ అనిల్‌ తన భార్యతో కలిసి నిరసనకు దిగాడు. మాజీ సీఎం జగన్‌ను కలిసేందుకు తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ అక్కడే బైఠాయించాడు. తనతో పాటు తన కుటుంబానికి వైఎస్సార్సీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని అనిల్​ అన్నాడు. తాను పార్టీ కోసం పదేళ్లు కష్టపడ్డానని, తొమ్మిది నెలలు జైల్లో ఉన్నానని బోరుగడ్డ అనిల్​ పేర్కొన్నారు. తనను రౌడీషీటర్‌ అని వ్యాఖ్యానించిన కారుమూరి వెంకట్‌రెడ్డిని పార్టీ నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్​ చేశారు.

జగన్​ వల్లే రాజకీయాల్లోకి వచ్చా: న్యాయ సహాయం అందిస్తామని చెప్పి పార్టీ కార్యాలయానికి పిలిపించిన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆఫీస్‌కు వచ్చాక తానెవరో తెలియదన్నట్లు మాట్లాడారని అనిల్‌ చెప్పారు. తానెవరో తెలియకుండానే తనను ఆఫీస్‌కు పిలిపించారా అని ప్రశ్నించారు. పార్టీ వాళ్లే రౌడీషీటర్‌ అంటుంటే నా కుటుంబసభ్యులు బాధ పడుతున్నారని బోరుగడ్డ అనిల్‌ వాపోయాడు. తనపై రౌడీషీట్ ఉందని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి లోపలికి రానీయొద్దని చెప్తున్నట్లు ఆరోపించాడు. ఈ క్రమంలో బోరుగడ్డ అనిల్​ మాట్లాడుతూ తాను జగన్ కోసం పని చేశానని సజ్జల కోసం కాదని ధ్వజమెత్తారు. జగన్ వల్లే తాను రాజకీయంలో ఎదిగానని అన్నారు. సజ్జల నన్నెందుకు రానివ్వరు అని నిలదీశారు.

YSRCPలోనే ఉంటా - సజ్జల టచ్ ​చెయ్యలేని స్థాయికి ఎదుగుతా: బోరుగడ్డ అనిల్ (ETV Bharat)

'నన్ను ఏ పార్టీ ఆఫీస్​లోకి రాకుండా ఆపరు. అలాంటిది నన్ను పిలిపించుకుని, రెండు గంటలు వేచిచూసేలా చేశారు. చివరకు నేనే వెళ్లి నమస్కారం చేస్తే నువ్వెవరూ అని అడిగారు. నేను సజ్జల కోసం పార్టీలోకి రాలేదు, ఆయనను చూసి ఎవ్వరూ రారు. జగన్​ను చూసే అందరూ పార్టీలోకి వస్తారు. నేను జగన్​ను చూసే రాజకీయాల్లోకి వచ్చా. ఆయన కోసమే పని చేశా. ఇకముందు కూడా మా అధినేత జగన్​ కోసమే పని చేస్తా. వైఎస్సార్సీపీలోనే ఉంటా. సజ్జల నన్ను టచ్​ కూడా చెయ్యలేని స్థాయికి ఎదుగుతా. నేను పార్టీకి వ్యతిరేకం అని తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. అదే నిజమైతే నేనూ, నా భార్య మాత్రమే ఆఫీస్​ ముందు ఎందుకు కూర్చుంటాం. 2000 మందితో ఆందోళనకే దిగేవాడ్ని కదా.' - బోరుగడ్డ అనిల్​కుమార్​

'మార్ఫింగ్‌, ఎడిట్ ఎవరు చేశారో గుర్తులేదు' - పోలీసుల విచారణలో సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డి

వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్‌ Vs అమరావతి : వైఎస్ జగన్

TAGGED:

BORUGADDA ANIL
BORUGADDA ANIL PROTEST AT TADEPALLI
BORUGADDA ANIL PROTEST
BORUGADDA COMMENTS ON SAJJALA
BORUGADDA PROTEST AT JAGAN HOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.