బీజేపీ "రైతు ఘోష - బీజేపీ భరోసా" ప్రారంభం - రైతుల సమస్యలు తెలుసుకుంటున్న నేతలు

రైతు సమస్యలపై కదం తొక్కేందుకు కాషాయ పార్టీ సిద్ధం - మూడు రోజుల పాటు "రైతు ఘోష - బీజేపీ భరోసా" పేరుతో ఉద్యమానికి శ్రీకారం - వికారాబాద్ జిల్లాలో ప్రారంభమైన కార్యక్రమం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 5:07 PM IST

Rythu Gosa Bjp Bharosa Yatra Stated in Vikarabad District : రైతు సమస్యలపై కాషాయ పార్టీ కదం తొక్కింది. "రైతు ఘోష - బీజేపీ భరోసా" పేరుతో ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను సందర్శిస్తున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు అంశంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు రామచందర్‌ రావు నేతృత్వంలో పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల బృందం రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించి వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటున్నారు. ఇవాళ వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి నియోజకవర్గంలోని కులకచర్ల నుంచి ఈ యాత్రను ప్రారంభించారు.

వికారాబాద్ జిల్లాలో రైతు గోస - బీజేపీ భరోసా ప్రారంభం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ధాన్యం కొనుగోళ్లు జరగడంలేదని ఆరోపిస్తూ వస్తున్న కాషాయ పార్టీ రైతులకు భరోసా కల్పించేందుకు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఇవాళ్టి నుంచి మూడు రోజుల పాటు "రైతు ఘోష - బీజేపీ భరోసా" పేరుతో బీజేపీ ప్రజా ప్రతినిధులు బృందం ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను సందర్శిస్తున్నారు.

ఈరోజు ఉదయం గంటలకు వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి నియోజకవర్గంలో పరిగిలో బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల పర్యటించారు. యాత్రలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు పాల్గొన్నారు. కులకచర్లను సందర్శించి అక్కడ రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. వారు పడుతున్న ఇబ్బందులను బీజేపీ ప్రజా ప్రతినిధులు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ములుగులో క్షేత్ర స్థాయిలో రైతులతో ముఖాముఖి : సాయంత్రం 5 గంటలకు సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్‌ మార్కెట్‌ యార్డును సందర్శించారు. రాత్రి అక్కడే బస చేయనున్నారు. రేపు రోజు ఉదయం గజ్వేల్‌ నుంచి భువనగిరికి బయల్దేరి వెళ్లనున్నారు. 9:30 గంటలకు భువనగిరి మార్కెట్‌ యార్డును సందర్శించి రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం ఆలేరులో రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత జనగాం జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డును సందర్శించనున్నాడు. జనగాం నుంచి ఎన్ఎస్ఆర్ ములుగులో క్షేత్ర స్థాయిలో రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్నారు. రాత్రి ఎన్ఎస్ఆర్ ములుగు లో బస చేయనున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం : ఎల్లుండి ఉదయం 8:30 గంటలకు భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మార్కెట్‌ యార్డును సందర్శించనున్నారు. ఆ తరువాత మంథని మార్కెట్‌ యార్డును సందర్శించనున్నారు. సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పెద్ధపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్‌ యార్డును సందర్శించి రాత్రి పెద్దపల్లిలోను బస చేయనున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని రైతులకు బీజేపీ ప్రజా ప్రతినిధుల బృందం వివరించనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేసేలా ఒత్తిడి పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ యాత్ర కొనసాగనుంది.

