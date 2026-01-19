ETV Bharat / politics

రెవెన్యూ వ్యవస్థలో ప్రక్షాళన అవసరం: పీవీఎన్‌ మాధవ్​

బీజేపీ “జనతా వారధి” -రాష్ట్రంలో రైతులకు 60 శాతం పైగా ఎల్​పీఎం, సర్వే నంబర్లు, విస్తీర్ణం, సరిహద్దుల సమస్యలే ఉన్నాయన్న పీవీఎన్‌ మాధవ్​

BJP State President PVN Madhav About Revenue Issues in AP
BJP State President PVN Madhav About Revenue Issues in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 5:18 PM IST

BJP State President PVN Madhav About Revenue Issues in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్​ రెవెన్యూ వ్యవస్థలో ప్రక్షాళన అవసరమని బీజేపీ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తోందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ అన్నారు. ఇప్పటికే కూటమి ప్రభుత్వం రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కారం కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తోందన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కాలంలో భూ రీ–సర్వే, ఎల్​పీఎం, సర్వే నంబర్లు, విస్తీర్ణం, ఆధార్​ లింక్​ వంటి వాటిలో జరిగిన అవకతవకలపై విచారణ చేసి భూ యజమానులకు, రైతులకు న్యాయం చేయాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజముద్రతో కూడిన నూతన పట్టాదారు పాస్‌బుక్‌ల మంజూరు కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతుండటాన్ని స్వాగతించామన్నారు. రైతుల భూమి హక్కుల పరిరక్షణకు ఇది కీలకమైన కార్యక్రమమని అన్నారు.

జనతా వారధి: గత ప్రభుత్వం వీఆర్​వో వ్యవస్థను రద్దు చేసి ప్రవేశపెట్టిన VRA–సచివాలయ వ్యవస్థ కూడా అవినీతి, అధికారుల అలసత్వం కొనసాగడంతో భూ యజమానులు ముఖ్యంగా రైతులు తీవ్ర మానసిక క్షోభను అనుభవించారని మాధవ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం కొత్తగా మంజూరు చేస్తున్న పాస్‌బుక్‌లు కూడా గతంలో తారుమారైన రికార్డుల ఆధారంగా ఇస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ – “జనతా వారధి” కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తున్న పర్యటనలలో ప్రజల నుంచి ప్రతి శుక్రవారం వినతులు స్వీకరిస్తుండగా ఫిర్యాదుల్లో ఇవే వస్తున్నాయని తెలిపారు. అందువల్లే బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టర్​లకు వినతులు ఇవ్వాలని మాధవ్ వివరించారు. ఈ మేరకు బీజేపీ నేతలు ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక వినతి పత్రాలు సమర్పించారన్నారు.

తప్పులు సరిదిద్దాలి: 60 శాతం పైగా ఎల్​పీఎం, సర్వే నంబర్లు, విస్తీర్ణం, సరిహద్దుల సమస్యలే ఉన్నాయని తెలిపారు. ఫిర్యాదుదారులు పలుమార్లు రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పటికీ పరిష్కారం లభించడం లేదని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వ కాలంలో జరిగిన భూ రీ–సర్వే & రెవెన్యూ అవకతవకలపై ప్రత్యేక విచారణ నిర్వహించాలని మాధవ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయిలో పునఃపరిశీలన చేసి, తప్పు రికార్డుల ఆధారంగా జారీ చేసిన పాస్‌బుక్‌లను సరిదిద్ది అమలు చేయాలన్నారు.

భూ యజమానులు, రైతుల భూమి హక్కులకు భంగం కలిగించిన వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ అంశాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి బాధితులకు తగిన న్యాయం చేయాలని బీజేపి కోరుతుందని ఆయన అన్నారు. వ్యవసాయ భూములు రీసర్వే చేసి సంవత్సరం పూర్తయినా ఆన్ లైన్ చేయక పోవడం వల్ల భూముల క్రయ విక్రయాలు నిలిచి పోయాయని ఈ సమస్య వెంటనే పరిష్కారించాలని మాధవ్ డిమాండ్‌ చేశారు.

అధికారుల్లో సీరియస్​నెస్​ లేకపోతే చర్యలు తప్పవు: సీఎం చంద్రబాబు

ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక: ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో జనత వారధి పేరుతో కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద బీజేపీ నాయకులు ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఈకార్యక్రమం అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయల వద్ద నిర్వహిస్తున్నామని కర్నూలు జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామకృష్ణ తెలిపారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమానికి వచ్చిన భాదితుల వద్దకు బీజేపీ నాయకులు వెళ్లి వారి సమస్యలను విని వాటిని కలెక్టర్ దృష్టికి తెచ్చి పరిష్కారం చేస్తున్నామని రామకృష్ణ తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో భూసర్వే పేరుతో ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేసినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు.

రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై ప్రభుత్వం క్రమశిక్షణా చర్యలు - వీఆర్వో నుంచి తహసీల్దారు దాకా!

