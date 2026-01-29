ETV Bharat / politics

కార్పొరేషన్లపై గురి పెట్టిన కమలనాథులు - సర్వేల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక

అటు ఆశలు, ఇటు సవాళ్ల మధ్య కమలనాథుల వ్యూహాలు - ఎన్నికల సమావేశంలో 7 కార్పొరేషన్లలో ఐదింటిపై దృష్టి - పార్టీకి సవాలుగా మారుతున్న పలు ప్రాంతాలు - గెలుపే లక్ష్యంగా బీజేపీ అడుగులు

Telangana Municipal Election 2026
Telangana Municipal Election 2026 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Election 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో 10 రోజుల్లో జరగనున్న ఎన్నికల్లో కార్పొరేషన్లను బీజేపీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటుంది. విజయమే లక్ష్యంగా అభ్యర్థుల ఎంపికకు సర్వేలు ప్రామాణికంగా ముందుకు వెళ్తోంది. ఇటీవల జరిగిన ముఖ్య నేతల సమావేశంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న 7 కార్పొరేషన్లలో ప్రధానంగా ఐదింటిపై దృష్టి సారించాలని బీజేపీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో పార్టీకి ఉన్న బలం, మరికొన్ని చోట్ల బలహీనంగా ఉండటం ఆ పార్టీకి సవాలుగా మారుతోంది. పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్​ నాయకులకు బాధ్యతలను అప్పగిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల నిధులతోనే పట్టణ అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందనే వాదనను ప్రధాన ప్రచార అస్త్రంగా ఎంచుకుంది.

  • కరీంనగర్​ కార్పొరేషన్​పై బీజేపీ ఈసారి భారీగా ఆశలు పెట్టుకుంది. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్​ సిట్టింగ్​ ఎంపీ కావడంతో ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. గతంలో కూడా కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 13 స్థానాలు గెలుచుకుంది. ఈ ఏడాది స్మార్​సిటీ పథకం కింద కేంద్రం అందించిన రూ.479 కోట్ల నిధులను ప్రధాన ప్రచార అస్త్రంగా తీసుకుంటోంది. సర్వే ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ దాదాపుగా ఖరారైంది.
  • నిజామాబాద్​లో 60 డివిజన్లకు గానూ గతంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో 28 చోట్ల విజయం సాధించిన కమలదళం, ఈసారి మేయర్​ పీఠంపై భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. సిట్టింగ్​​ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. పార్టీ 43 డివిజన్లపై దృష్టి పెట్టింది.
  • నల్గొండ కార్పొరేషన్​లో బీజేపీ వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు వేస్తోంది. 1995లో బీజేపీ నాయకుడు బోయనపల్లి కృష్ణారెడ్డి తొలి మున్సిపల్​ ఛైర్మన్​గా ఎన్నికైనప్పటి సెంటిమెంట్​ను పునరావృతం చేయాలనే ఆశతో మేయర్​ పదవిపై దృష్టి సారించింది. కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి సహా పలువురు ఇప్పటికే నల్గొండకు వెళ్లివచ్చారు.
  • రామగుండం కార్పొరేషన్​లో 60 డివిజన్లు ఉన్నాయి. గతంలో బీజేపీ ఇక్కడ 6 డివిజన్లలో విజయం సాధించింది. అలాగే ఈసారి అన్ని డివిజన్లలోనూ ప్రభావం చూపాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. అయితే పట్టణాల్లో ఈ పార్టీ బలంగా లేకపోవడం పెద్ద సవాలుగా మారింది.
  • మహబూబ్​నగర్​ కార్పొరేషన్​లో కనీసం 30 స్థానాల్లో గెలుపు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. సిట్టింగ్​ ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
  • ఇప్పుడు మొదటిసారి కార్పొరేషన్​గా మారిన మంచిర్యాలలో తమ పార్టీ బలంగా ఉండేందుకు బీజేపీ పలు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అక్కడ మొత్తం 60 డివిజన్లలో నాలుగో వంతు స్థానాల్లోనే పార్టీకి బలమైన అభ్యర్థులున్నారు. పలు చోట్ల ఇతర పార్టీల అసంతృప్తులు, పార్టీలో స్థానికంగా పేరున్న కొంత మంది నాయకుల ఎంపికపై దృష్టి పెట్టారు.
  • కొత్తగా కార్పొరేషన్​గా మారిన కొత్తగూడెంలో 60 డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఈసారి అన్నింట్లోనూ అభ్యర్థులను రంగంలోకి దించాలని బీజేపీ నిర్ణయించింది. గత నాలుగు మున్సిపల్​ ఎన్నికల్లో ఒక్క కౌన్సిలర్ కూడా గెలవని క్రమంలో ఈసారి మొదటి ఖాతా తెరవడమే పార్టీ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఏర్పచుకుంది.

పది రోజుల్లో రెండు బహిరంగ సభలు : తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు మరికొన్ని రోజుల్లో జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బీజేపీ జాతీయ నేతలు రానున్నట్లు ఆ పార్టీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు రామచందర్​రావు తెలిపారు. మరో పది రోజుల్లో రెండు భారీ బహిరంగ సభలకు ప్లాన్​ చేస్తున్నట్లు మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ సభలు ఉత్తర తెలంగాణలో ఒక సభ, దక్షిణ తెలంగాణలో మరో సభ ఏర్పాటు చేస్తామని మాట్లాడారు. అంతేకాదు ఈ సభకు పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్​ నబీన్​ సిన్హా, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్​ షా రానున్నట్లు వెల్లడించారు.

బరిలో ఎవరిని నిలుపుదాం - ఎలా గెలిపించుకుందాం? : గెలుపు గుర్రాల వేటలో కాంగ్రెస్

తెలంగాణలో మోగిన పురపాలక ఎన్నికల నగరా! - గెలుపు గుర్రాల వేటలో కాంగ్రెస్​ పార్టీ

TAGGED:

BJP ELECTION STRATEGY IN MUNICIPAL
BJP GEARS UP FOR TELANGANA
BJP PREPARES TO WIN SEATS IN TG
మున్సిపల్ ఎన్నికలపై బీజేపీ వ్యూహం
TELANGANA MUNICIPAL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.