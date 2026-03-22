ETV Bharat / politics

'నిర్ణయం మంచిదే కానీ అనుసరిస్తున్న విధానం సరికాదు' : మూసీ సుందరీకరణపై బీజేపీ పవర్​ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్

మూసీ నది పునరుజ్జీవంపై బీజేపీ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ - మూసీ పునరుజ్జీవనం పేరిట ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలపై చర్చ - ఇళ్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల, దానిని కూల్చకండని కోరిన రాంచందర్‌రావు

BJP State President Ramchander Rao
BJP State President Ramchander Rao
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP Power Point Presentation on Musi : మూసీ ప్రక్షాళనకు బీజేపీ వ్యతిరేకం కాదని, మూసీ సుందరీకరణ చేసే విధానాన్ని మాత్రమే బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్​రావు స్పష్టం చేశారు. మూసీ ప్రక్షాళన పేరుతో పేదల ఇళ్లు కూలిస్తే బీజేపీ చూస్తూ ఊరుకోదని హెచ్చరించారు. గత ప్రభుత్వం కాళేశ్వరమని పెట్టారని, వీళ్లు వచ్చి మూసేశ్వరం అంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు. మూసీ ప్లానింగ్ సరిగ్గా లేదని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ డీఎన్ఏలో అభివృద్ధి అనే అంశమే లేదని ఎద్దేవా చేశారు. మూసీ నది పునరుజ్జీవనం పేరిట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలు, పర్యావరణ ప్రభావాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, సామాజిక అంశాలపై బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర జల వనరుల శాఖ మాజీ సలహాదారు వెదిరె శ్రీరామ్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అనంతరం మూసీ పునరుజ్జీవనం పేరిట ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలపై చర్చ జరిగింది.

భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉన్న జీవనాడి : కాంగ్రెస్ హయాంలోనే మూసీ వద్ద అక్రమ కట్టడాలు వచ్చాయని రాంచందర్ రావు ఆరోపించారు. పేదవాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టే పని చేయకూడదని, దానికి గాంధీ సిద్ధాంతాలు వ్యతిరేకమని గాంధీ ముని మనవడు అంటున్నారని గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 60 ఏళ్ల పాటు పాలించిందని, అప్పుడు మూసీ ప్రక్షాళన ఎందుకు చేయలేదని ప్రశ్నించారు. పేదవాళ్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎవరని, గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు దేనికోసమని నిలదీశారు. అరచేతిలో స్వర్గం చూపించకండని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. మూసీ నది కేవలం ఒక జలవనరు మాత్రమే కాదని, అది తెలంగాణ గడ్డపై ఎందరో ప్రజల జీవితాలు, జీవనోపాధి, భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉన్న జీవనాడి అని తెలిపారు.

ఇళ్లు అనేది స్వప్నం అని, ఎన్నో కష్టాలు పడి ఈఎంఐలతో ఇళ్లు కట్టుకుంటారని, ఇళ్ల జోలికి పోకుండా ప్రభుత్వం మూసీ పునరుద్ధరణ చేయాలని రాంచందర్ రావు సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే హామీలు అమలు చేయడానికి డబ్బులు లేవన్నారని, మరి మూసీ నది పునరుద్ధరణకు ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయని ఆయన ప్రశ్నించారు. రిహాబిలిటేషన్ చేసిన తర్వాతనే మూసీ ప్రక్షాళన చేయాలన్నారు. 1400 ఇళ్లు అని అసెంబ్లీలో పేర్కొంటారని, ప్రభుత్వ జీవోలో మాత్రం 10 వేల ఇళ్లు అని అంటారని ఏది నమ్మాలని ప్రశ్నించారు. బఫర్ జోన్ పెంచాల్సిన అవసరం లేదని, ఒకవేళ అలా చేస్తే మూసీ ప్రక్షాళన ఒకే విధంగా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

మూసీ డీపీఆర్​లో స్పష్టత, కచ్చితత్వం లేదు : మూసీ సుందరీకరణకు బీజేపీ సపోర్ట్ చేస్తుందని, మూసీ సుందరీకరణ చేసే విధానాన్ని మాత్రమే బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందని వెదిరె శ్రీరామ్ అన్నారు. భారతదేశం చాలా గొప్పదని, చాలా జీవనదులు ఉన్నాయన్నారు. మూసీ నీటిని శుద్ధి చేయాలని, అన్ని శాఖల వాళ్లతో కలిసి పని చేస్తేనే మూసీ పునరుద్ధరణ సక్సెస్ అవుతుందన్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో నదుల ప్రక్షాళన జరుగుతుందని, రూ.160 కోట్ల డీపీఆర్​తో ఏం చేస్తున్నారో తెలియడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తాము ఒక డీపీఆర్ తయారు చేశామని, డీపీఆర్ ఇవ్వమంటే తమ అధ్యక్షుడి అనుమతితో ఉచితంగానే ఇచ్చేస్తామని అన్నారు.

మూసీ మిడిల్ పాయింట్ నుంచి రెండు వైపులా 100 మీటర్లు బఫర్ జోన్ అంటున్నారని, మూసీకి రెండు వైపులా గోడ కట్టడం కరెక్ట్ కాదని తెలిపారు. ప్రొటెక్టెడ్ జోన్​లో ఎటువంటి నిర్మాణాలు ఉండరాదని, రెగ్యులేటరీ జోన్ నిర్మాణాలు ఉండవచ్చన్నారు. సీడబ్ల్యూసీ గైడ్ లైన్స్​ను మూసీ డీపీఆర్​కి ఎట్లా ట్రాన్స్​లేట్ చేశారు అన్నది డీపీఆర్​లో లేదన్నారు. మూసీ దగ్గర 55 కిలోమీటర్ల పార్క్ అవసరమా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. మూసీ డీపీఆర్​లో స్పష్టత, కచ్చితత్వం లేదని విమర్శించారు.

TAGGED:

BJP POWER POINT PRESENTATION
మూసీ నది
MUSI RIVER REVIVAL
BJP ON MUSIREVER DEVELOPMENT
MUSIREVER DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.