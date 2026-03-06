భాగ్యనగరంపై బీజేపీ గురి - మాస్టర్ ప్లాన్ రెడీ చేసిన కమలనాథులు - కొత్త కమిటీలకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
భాగ్యనగరంపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించిన కాషాయ పార్టీ - గ్రేటర్లో జెండా ఎగురవేయడమే లక్ష్యంగా బీజేపీ మాస్టర్ ప్లాన్ - మూడు కార్పొరేషన్లకు అధ్యక్షులను నియమించాలని యోచన
Published : March 6, 2026 at 11:51 AM IST
BJP Party Focuses on 3 Corporations : పంచాయతీ, పురపాలిక ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించిన బీజేపీ పార్టీ భాగ్యనగరంపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించింది. గ్రేటర్ పరిధిపై కాషాయ జెండా ఎగురవేయడమే లక్ష్యంగా కమలం పార్టీ మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తోంది. పాత కమిటీలకు చెక్ పెట్టి, కొత్త కమిటీలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన నగరంలోని మూడు కార్పొరేషన్లకు అధ్యక్షులను నియమించాలని యోచిస్తోంది.
మూడు కార్పొరేషన్లే లక్ష్యంగా : తెలంగాణలో అధికారమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పని చేస్తున్న కమలనాథులకు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలే వస్తున్నాయి. 2018లో ఒక ఎమ్మెల్యే సీటుకే పరిమితమైన బీజేపీ, 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 8 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఐదు మాసాలకు జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీతో సమానంగా 8 ఎంపీ సీట్లను సొంతం చేసుకుంది. రెండు ఉపాధ్యాయ, ఒక పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఒక ఉపాధ్యాయ, ఒక పట్టభద్రుల స్థానాల్లో విజయం సాధించి అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెక్ పెట్టింది. ఇటీవల కాలంలో జరిగిన పంచాయతీ, పురపాలిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ సత్తా చాటింది.
కరీంనగర్ కార్పొరేషన్తో పాటు నారాయణపేట మున్సిపాలిటీపైన కాషాయ జెండా ఎగురవేసింది. అనేక మున్సిపాలిటీల్లో ప్రాతినిథ్యం దక్కించుకుంది. ఇక ఇదే ఉత్సాహంతో గ్రేటర్లోని మూడు కార్పొరేషన్లను కైవసం చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకు అనుగుణంగా వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ఈ మూడు కార్పొరేషన్లలో సంస్థాగత మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టాలని భావిస్తోంది.
కార్పొరేషన్లకు అధ్యక్షుల నియామకం : గతంలో జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో 150 డివిజన్లకు 48 డివిజన్లను కైవసం చేసుకుంది బీజేపీ. ఆ నాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి చెమటలు పట్టించింది. త్వరలో నగరంలో జరగబోయే మూడు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలను బీజేపీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ మూడు కార్పొరేషన్ పీఠాలను దక్కించుకుని 2028లో జరిగే శాసనసభ ఎన్నికల్లో సునాయసంగా విజయం సాధించేలా పార్టీ సంస్థాగత మార్పులకు ప్లాన్ చేస్తోంది.
మూడు కీలక కమిటీలు : బీజేపీకి ఉమ్మడి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి కలుపుకుని సంస్థాగతంగా 8 జిల్లాలుగా విభజించుకున్నారు. ఈ 8 జిల్లాలకు అధ్యక్షులు పని చేస్తున్నారు. కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటుతో జిల్లా పరిధి, సరిహద్దులకు సంబంధించి అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉండటంతో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎనిమిది జిల్లాల వ్యవస్థకు స్వస్తి పలికి పార్టీ బలోపేతం, కార్పొరేషన్ పీఠాలే కైవసం లక్ష్యంగా ఈ మూడు కార్పొరేషన్లకు అధ్యక్షులను నియమించాలని ఆలోచిస్తోంది. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ, ఎంఎంసీ, సీఎంసీ ఇలా మూడు కీలక కమిటీలుగా విడిపోనుంది.
జిల్లాల్లో కనీస కార్యాలయాలు లేవు : ఇప్పటివరకు ఉన్న ఎనిమిది జిల్లాల అధ్యక్షులు, కమిటీలు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు లేవని అధిష్ఠానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ మినహా మిగిలిన జిల్లాలకు కనీసం కార్యాలయాలు కూడా లేకపోవడం, ఏ చిన్న సమావేశం పెట్టుకోవాలన్నా రాష్ట్ర కార్యాలయం వైపు చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందట. అంతేకాకుండా మేడ్చల్ అర్బన్ జిల్లా అధ్యక్షుడిని ఇప్పటి వరకు నియమించుకోలేదంటే ఈ పార్టీలో నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు ఏ స్థాయిలో ఉందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చని కాషాయ శ్రేణులు గుసగుసలాడుకుంటున్నాయి.
కార్పొరేషన్లకు నూతనంగా నియమించే అధ్యక్షులకు రాష్ట్ర పార్టీ ఒక షరతు విధించాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడి బాధ్యతలు తీసుకునే వారికి కార్పొరేటర్ టికెట్ ఆశించే ఛాన్స్ లేదు. కేవలం పార్టీ గెలుపు కోసమే పని చేయాలని నిబంధన పెట్టనుంది. సైనికుల్లాంటి నేతలకే ఈసారి కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులుగా చోటు దక్కనుంది. ఈ ప్రక్షాళనతో బీజేపీ భాగ్యనగరంలోని మూడు కార్పొరేషన్లు కైవసం చేసుకుంటుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.
