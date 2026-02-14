ETV Bharat / politics

Municipal Results : నామమాత్ర ప్రభావమే చూపిన బీజేపీ - ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడానికి కారణమిదే!

Municipal Results : పురపోరులో అనుకున్నంత స్థాయిలో ప్రభావం చూపని బీజేపీ - మున్సిపాలిటీల్లో కమలం ఖాతాలో పడిన వార్డులు 10 శాతమే - కరీంనగర్‌, నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్లలో మెరుగైన స్థానాలతో సత్తా

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 8:58 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్‌, కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల్లో కమలం పార్టీ అనుకున్న స్థాయిలో గెలవలేకపోయింది. మున్సిపాలిటీల్లో బీజేపీ ఖాతాలో పడిన వార్డులు సుమారు 10 శాతం మాత్రమే. కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, బండి సంజయ్‌తో పాటు మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్‌ సైతం ప్రచారం చేసినా అనుకున్న ఫలితాలు రాలేదు. రాష్ట్రంలో 8 మంది ఎంపీలు, 8 మంది ఎమ్మెల్యేలున్నా ఆ స్థాయిలో పురపాలికలు, కార్పొరేషన్లు గెలుచుకోలేకపోయారు.

మంత్రులు వచ్చి ప్రచారం చేసినా ఫలితం లేదు : పురపోరు ఫలితాల్లో బీజేపీ పార్టీ ఉత్తర తెలంగాణ మినహా మిగతా ప్రాంతాల్లో నామమాత్ర ప్రభావమే చూపింది. సార్వత్రిక ఎన్నికల సన్నాహకంగా భావించిన కమలం పార్టీ పురపోరును కీలకంగా భావించింది. తమకు పట్టున్న నగరాలు, పట్టణాల్లో బలాన్ని మరింత పెంచుకునేందుకు పోరాడింది. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ సిన్హా, సినీ నటి నవనీత్ కౌర్, కిషన్‌రెడ్డి, బండి సంజయ్‌ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఫడణవీస్‌ సైతం ఎన్నికల ప్రచారపర్వంలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలనలో లోపాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వపరంగా రాష్ట్రానికి చేస్తున్న సాయం గురించి వీరంతా విస్తృతంగా ప్రచారం చేసినా, ఆ పార్టీకి పురపాలక ఎన్నికల్లో 10 శాతం వార్డులు మాత్రమే దక్కాయి.

ఇంకా రెండు వార్డులు వచ్చి ఉంటే? : నారాయణపేట మున్సిపాలిటీలో 24 వార్డులకు గానూ బీజేపీ 11 గెలుచుకుంది. నారాయణపేట ఛైర్మన్ పీఠం దక్కించుకోవాలంటే మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 13 కావాలి. అమరచింతలో 10 స్థానాలకు గానూ మూడు వార్డులు సొంతం చేసుకుంది. బీఆర్​ఎస్​ సైతం అన్నే స్థానాలు గెలవడంతో గులాబీ పార్టీతో కలిసి పాగా వేయాలని చూస్తున్నట్లు సమాచారం. కరీంనగర్‌, నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్లలో మెరుగైన స్థానాలు సాధించగా, మంచిర్యాల, రామగుండం, కొత్తగూడెంలో బీజేపీ కొన్ని డివిజన్లను కైవసం చేసుకుంది. గతంలో బీజేపీ సిట్టింగ్‌ స్థానాలైన మక్తల్‌, ఆమనగల్‌ను కోల్పోవడం పార్టీ శ్రేణులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

ఓడిపోవడానికి కారణం ఇదేనా? : ఆశించిన మేర ఫలితాలు రాకపోవడానికి అభ్యర్థుల ఎంపికలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుల అలసత్వమే కారణమని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. రాష్ట్ర నాయకత్వం జనాదరణ, ఆర్థిక బలం ఉన్న ముగ్గురు పేర్లతో అభ్యర్థుల జాబితాను పంపాలని ఆదేశించింది. జిల్లా అధ్యక్షులు బేఖాతరు చేస్తూ చివరి వరకూ నాన్చి ఆగమేఘాల మీద కొన్నిచోట్ల ఒక్క పేరుతో జాబితా పంపించారు. సమయాభావం వల్ల అధిష్ఠానం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆమోదించినట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.

బండి సంజయ్​ పరిధి దాటిపోకుండా విజయం : కరీంనగర్, నిజామాబాద్ ఎంపీలు తమ అభ్యర్థుల విజయం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేశారు. వాళ్ల పార్లమెంట్ పరిధి దాటిపోకుండా పార్టీ అభ్యర్థుల విజయం కోసం చెమటోడ్చారు. వచ్చిన మెరుగైన ఫలితాలు వారి పనితీరును ప్రతిబింబిస్తుండగా మిగతా ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఆ స్థాయిలో పనిచేయలేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

మేయర్​ పదవికి కనీసం 31 స్థానాలు రావాలి : నిజామాబాద్​లోని 60 డివిజన్లలో బీజేపీ 28 గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్​ 17, బీఆర్​ఎస్​ 1, ఇతరులు 1 సత్తా చాటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన అధిక్యత రాకపోవడంతో మేయర్​ పీఠంపై పీటముడి నెలకొంది. ఈ పదవి దక్కాలంటే కనీసం 31 స్థానాలు రావాలి. కానీ ఇతరులతో కలిపి తమకు 31 స్థానాలు లభించాయని కాంగ్రెస్​ ధీమా వ్యక్తపరుస్తుండగా, ఎక్స్​ అఫీషియో సభ్యుల ఓట్లతో తామే ఇందూరు మేయర్​ పీఠాన్ని దక్కించుకుంటామని బీజేపీ నేతలు తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ మేయర్​ ఎంపికలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు బీజేపీ తరఫున ఎంపీ అర్వింద్​, ఎమ్మెల్యే ధన్​పాల్​ సూర్యనారాయణ, ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీలు అంజిరెడ్డి, గ్రాడ్యుయేట్​, కొమురయ్య ఉన్నారు. వీరితో కలిపి బీజేపీ ఆధిక్యత 32కు చేరుతుంది.

