పశ్చిమ్బెంగాల్ స్ఫూర్తిగా తెలంగాణలోనూ పోరాడాలి: నితిన్ నబీన్
మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం హైదరాబాద్ చేరుకున్న నితిన్ నబీన్ - రంగారెడ్డి గ్రామీణ జిల్లా బీజేపీ కార్యాలయం ప్రారంభం - ఇతర జిల్లాల కార్యాలయాలు వర్చువల్గా ప్రారంభించిన బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు
Published : June 28, 2026 at 5:00 PM IST
Nitin Nabin Sinha in telangana : మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్సిన్హా హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. అనంతరం రంగారెడ్డి గ్రామీణ జిల్లా బీజేపీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, మెదక్, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల బీజేపీ కార్యాలయాలను వర్చువల్గా ప్రారంభించారు.
వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికారమే లక్ష్యంగా పోరాడాలి : రాష్ట్రంలో విపక్షంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రజాపోరాటాలు చేయాలని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్సిన్హా సూచించారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికారమే లక్ష్యంగా పార్టీ శ్రేణులు పోరాడాలన్నారు. ప్రజాసేవ, పోరాటాల ద్వారానే అధికారంలోకి రాగలుగుతామని వెల్లడించారు. పార్టీని అధికారంలోకి తెస్తానని ప్రతి కార్యకర్త సంకల్పం తీసుకోవాలని సూచించారు. పశ్చిమ్బెంగాల్లో కార్యకర్తల సంకల్పం వల్లే ఘనవిజయం సాధించామని చెప్పారు. బెంగాల్ స్ఫూర్తిగా తెలంగాణలోనూ పోరాడాలని పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
"ఏక్ భారత్- శ్రేష్ట్ భారత్ లక్ష్యంగా ప్రధాని మోదీ కృషి చేస్తున్నారు. త్వరలో తెలంగాణలోనూ కాషాయజెండా ఎగరాలి. డబుల్ ఇంజినీర్ సర్కార్ వస్తేనే తెలంగాణ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. లోక్సభలో 2 సీట్లతో ప్రారంభమైన బీజేపీ ఇప్పుడు అప్రతిహతంగా సాగుతోంది. తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం సుష్మాస్వరాజ్ ఎంతో పోరాడారు. ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న బీజేపీ వల్లే తెలంగాణ కల సాకారమైంది" - నితిన్ నబీన్, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు
మమతా బెనర్జీ నుంచి బంగాల్ను విముక్తి చేయడమే మా లక్ష్యం: నితిన్ నబీన్