కరీంనగర్లో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో మహా పాదయాత్ర - లక్ష మందితో భారీగా ప్లాన్ చేసిన బండి సంజయ్
BJP MahaPadayatra in Karimnagar : కరీంనగర్లో నిర్వహించనున్న బీజేపీ మహా పాదయాత్రలో ఆ పార్టీ జాతీయాధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొననున్నారు. నితిన్ నబీన్ వస్తుండటంతో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 12:13 PM IST
కరీంనగర్లో ఈ నెల 23న బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ చేపట్టబోయే మహా పాదయాత్రను కమలదళం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. సుమారు లక్ష మంది జన సమీకరణతో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో పాదయాత్రను విజయవంతం చేయాలని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు గాంధీ విగ్రహం నుంచి కమాన్ చౌరస్తా వరకు జరిగే పాదయాత్ర రూట్ను బీజేపీ నేతలు పరిశీలించారు. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి బస్సులు, మినీ సబ్సులు, ఆటోలు, కార్ల ద్వారా భారీ ఎత్తున కరీంనగర్కు తరలివచ్చేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఆది నుంచి పాదయాత్ర ముగిసే వరకూ జనం నితిన్ నబీన్ అడుగులో అడుగు వేస్తూ ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
నితిన్ నబీన్ పర్యటనపై బండి సంజయ్ ప్రత్యేక దృష్టి
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ కరీంనగర్ మహా పాదయాత్రను ఆ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటోంది. ఈ నెల 23న ఆయన కరీంనగర్కు రానున్న నేపథ్యంలో పర్యటన విజయవంతంపై కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. సర్పై విపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొడుతూ ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా 'ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిద్దాం- అరాచకాన్ని అంతం చేద్దాం' పేరుతో ఈ పర్యటన కొనసాగనుంది. ఈ పాదయాత్రకు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి లక్ష మందికి పైగా జనాన్ని సమీకరించి నితిన్ నబీన్తో పాటు మహా పాదయాత్ర నిర్వహించేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు.
గాంధీ విగ్రహం టూ కమాన్ చౌరస్తా వరకు పాదయాత్ర
కరీంనగర్ గాంధీ విగ్రహం నుంచి వైశ్య భవన్, టవర్ సర్కిల్, గంజ్, గడియారం సర్కిల్, శాస్త్రీరోడ్, భారత్ టాకీస్ మీదుగా కమాన్ చౌరస్తా వరకు దాదాపు రెండున్నర కిలోమీటర్లకుపైగా మహా పాదయాత్ర జరిగేలా రూట్ మ్యాప్ రూపొందించారు. ఈ మేరకు బీజేపీ రాష్ట్ర సహ సంఘటన్ కార్యదర్శి దశరథ్, బీజేపీ జిల్లా ఇంఛార్జి బండారి శాంతికుమార్, ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ కార్యదర్శి ఎస్.కుమార్, నగర మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్ సునీల్ రావు, జిల్లా అధ్యక్షులు సాయిని మల్లేశం, పార్లమెంట్ కన్వీనర్ బోయినిపల్లి ప్రవీణ్ రావు, స్థానిక కార్పొరేటర్లతో కలిసి వైశ్య భవన్ నుంచి పాదయాత్ర రూట్ను పరిశీలించారు. వైశ్య భవన్ వద్ద నితిన్ నబీన్ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. అక్కడ స్టేజీ, ఇతర ఏర్పాట్లపై నేతలతో చర్చించారు.
దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల మందికి నోటీసులు ఇచ్చి పేర్లు తొలగించారంటున్నారు. అందులో 6 కోట్ల మందికి తమ హాజరును చూపించుకోవాలని కోరినా, వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఎందుకంటే వారంతా శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిపోయారు. అలాగే మరో 4 కోట్ల మంది మరణించిన వారు ఉన్నారు. కోటి మంది ధనవంతులు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఓట్లు తొలగించారంటూ విపక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఎవరి ఓటైనా పొరపాటున తొలగిస్తే తిరిగి తమ ఓటు హక్కును నమోదు చేసుకోవచ్చు. - బండి సంజయ్, కేంద్ర సహాయ మంత్రి
అనంతరం కరీంనగర్ పోలీస్ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. పాదయాత్రకు వచ్చేందుకు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి దాదాపు వెయ్యి బస్సులు, 2,000 ఆటోలు, వందలాది మినీ బస్సులు, కార్లలో మహా పాదయాత్రకు తరలిరానున్నట్లు తెలిపారు. వాహనాల పార్కింగ్కు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని పోలీసులకు సూచించారు. నితిన్ నబీన్ జనం మధ్యలోంచి పాదయాత్ర చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో తొక్కిసలాట జరగకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు.
కరీంనగర్లో నితిన్ నబీన్ పర్యటన చరిత్ర సృష్టించాలి
జన సమీకరణ, మహా పాదయాత్ర ఏర్పాట్లు, అలంకరణ, హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీల ఏర్పాట్లపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ పార్టీ నేతలతో వరుస భేటీలు నిర్వహించారు. నితిన్ నబీన్ పర్యటన చరిత్ర సృష్టించడంతో పాటు దేశమంతా చర్చ జరిగేలా విజయవంతం చేయాలని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి బండి సంజయ్ పార్టీ నేతలను కోరారు. మహా పాదయాత్ర ఆద్యంతం సర్కు మద్దతుగా నిలవడంతో పాటు వందేమాతరం, భారత్ మాతాకీ జై నినాదాలతో కరీంనగర్ దద్దరిల్లాలని కోరారు. ఫ్లెక్సీలు, హోర్డింగులు, కాషాయ జెండాలతో నితిన్ నబీన్కు ఘన స్వాగతం పలకడంతో పాటు కరీంనగర్ను కాషాయ మయం చేయాలని సూచించారు.
అమిత్ షా, నితిన్ నబీన్ పర్యటన విజయవంతం తర్వాత రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పతనం ప్రారంభమవుతుందని, రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయ కేతనం ఎగురవేసే దిశగా పార్టీ శ్రేణుల్లో ఈ పర్యటనలు ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయని పార్టీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
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