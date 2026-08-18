ప్రజల్లోకి వెళ్లండి - ఈ ఎన్నికలు మన ప్రజా భాగస్వామ్యానికి వేదికగా మారాల్సిందే: నితిన్ నబీన్
విశాఖ వీ కన్వెన్షన్లో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం - సమావేశానికి హాజరైన పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 5:47 PM IST
BJP State Executive Meeting in Visakha : 2047 నాటికి 'వికసిత భారత్' నిర్మాణమే లక్ష్యంగా బీజేపీ శ్రేణులన్నీ అంకితభావంతో పనిచేయాలని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ పిలుపునిచ్చారు. త్యాగాలు, తపస్సు, సిద్ధాంతాల పునాదులపైనే పార్టీ ఈ స్థాయికి చేరుకుందన్నారు. సామాన్య కార్యకర్తగా ఉన్న వెంకయ్యనాయుడు సైతం జాతీయ అధ్యక్ష పదవిని అలంకరించిన ఘనత మన పార్టీదేనని గుర్తుచేశారు. విశాఖ వీ కన్వెన్షన్లో నిర్వహించిన బీజేపీ విస్తృతస్థాయి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు పార్టీ జిల్లా, నియోజకవర్గ, మండలస్థాయి నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రెండు కీలక తీర్మానాలను కార్యవర్గం ఏకగ్రీవంగా ప్రవేశపెట్టింది. ఏపీ అభివృద్ధికి రూ.15 లక్షల కోట్ల సహకారం అందించిన ప్రధానికి మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మొదటి తీర్మానం చేయగా, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు, కేంద్ర విద్యాసంస్థలు, నూతన పెట్టుబడులపై రెండో తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు.
Nitin Nabin Viskaha Tour : ఏపీలో బీజేపీ, జనసేన, టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా అద్భుతంగా పనిచేస్తోందని నితిన్ నబిన్ ప్రశంసించారు. కేంద్రంలోని ఎన్డీయే సర్కార్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి ప్రభుత్వం కలిసికట్టుగా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. కేవలం శంకుస్థాపనలకే పరిమితం కాకుండా ఏపీలో అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు వేగంగా ప్రారంభోత్సవాలు జరుగుతున్నాయని నితిన్ నబీన్ తెలిపారు.
"భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, అమరావతి పునర్నిర్మాణ ప్యాకేజీ, రాయ్పూర్-విశాఖపట్నం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే వంటి పెద్ద ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి అందుతున్నాయి. పుట్టపర్తిలో ఏర్పాటవుతున్న ఎంసీఏ స్టేట్ ఫైటర్ జెట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ సెంటర్ ద్వారా ఏపీ రక్షణ రంగంలో మరింత బలపడుతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతుంటే కాంగ్రెస్ నాయకులు మాత్రం నిరాశావాదపు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు." - నితిన్ నబీన్, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు
'కాంగ్రెస్ పార్టీకి 'నేషనల్ ఫస్ట్' కాకుండా 'సెల్ఫ్ ఫస్ట్' ముఖ్యం. కశ్మీర్ నుంచి ఈశాన్య రాష్ట్రాల వరకు దేశంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని విపక్షాలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాయి. పార్లమెంట్ మరియు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సమయంలో ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రధానిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అమర్యాదకర పదజాలం ఉపయోగించడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానించడమేనని' నితిన్ నబీన్ విమర్శించారు.
దేశంలో మౌలిక వసతుల కల్పన బడ్జెట్ 2 లక్షల కోట్ల నుంచి 8 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరిగిందని నితిన్ నబీన్ తెలిపారు. 'వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్' ద్వారా ప్రధాని మోదీ కలలను ఏపీ బీజేపీ శ్రేణులు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అదేవిధంగా స్థానిక ఎన్నికల్లో గ్రామ, వార్డు, కార్పొరేషన్లలో భాగస్వామ్యం ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ధర్మం ప్రకారం సర్దుబాట్లు చేసుకుంటూనే బలం నిరూపించుకోవాలన్నారు. ఈ ఎన్నికలు మన ప్రజా భాగస్వామ్యానికి వేదికగా మారాల్సిందేనని నితిన్ నబీన్ పేర్కొన్నారు.
ప్రజల్లోకి వెళ్లండి : అక్టోబర్ నెలాఖరులోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పూర్తవుతాయని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ తెలిపారు. గ్రామంలో వార్డు మెంబర్ నుంచి కార్పొరేషన్ల వరకు గెలవడమే లక్ష్యమన్నారు. ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత విజేతలతో ప్రజాప్రతినిధుల సభ నిర్వహిస్తామని ఆయన చెప్పారు. అనంతరం నితిన్ నబీన్ రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలతో అంతర్గత భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని వారికి పిలుపునిచ్చారు. యువతను కలిసి ప్రభుత్వ విజయాలు వివరించాలని, సర్కార్ పనితీరు, పథకాల లబ్ధిని ప్రజలకు చేరవేయాలని నితిన్ నబీన్ సూచించారు.
అనంతరం నితిన్ నబీన్ బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన యువ సంవాద్ కార్యక్రమం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులతో సుమారు గంటపాటు మాట్లాడిన ఆయన యువత ఆలోచనలు తెలుసుకున్నారు. ఏం కావాలనే దానిపై యువతకు స్పష్టత ఉందని, అనేక విషయాలపై వారి అభిప్రాయాలు స్వీకరించానని నితిన్ నబీన్ వివరించారు.
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