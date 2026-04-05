పార్టీ మారబోతున్నారంటూ ప్రచారం - ఎట్టకేలకు ఎంపీ ఈటల స్పష్టత

తనను కేసీఆర్ బీఆర్​ఎస్​ నుంచి పంపించి 5 ఏళ్లన్న ఈటల - తాను పార్టీ మారుతున్నానని పోస్టర్​లు వేస్తూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని అసహనం - తన గురించి తెలంగాణ సమాజం మొత్తానికి తెలుసని వ్యాఖ్య

ETELA RAJENDAR
విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ఎంపీ ఈటల రాజేందర్, చిత్రంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే శోభ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 5, 2026 at 8:12 PM IST

BJP MP Etela Rajendar Hot comments : తాను పార్టీ మారబోతున్నానని, మళ్లీ కేసీఆర్​తో కలిసిపోతానంటూ పిచ్చి ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ మల్కాజిగిరి బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ మండిపడ్డారు. పార్టీలు మారడం బట్టలు మార్చుకున్నంత తేలిక కాదని పునరుద్ఘాటించారు. తాను సోషల్​ మీడియాపై ఆధారపడేవాడిని కాదని, ధర్మాన్ని మాత్రమే నమ్మేవాడినని తెలిపారు. కొంతమంది తనపై కావాలనే తప్పుడు రాతలు రాయిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శామీర్​పేటలోని తన నివాసంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడారు.

మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ టీఆర్​ఎస్​ పార్టీ నుంచి తనను మెడలు పట్టి గెంటేసి ఐదేళ్లు కావస్తుందని ఎంపీ ఈటల రాజేందర్​ తెలిపారు. ఆనాడు అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఉక్కిరి బిక్కిరి పరిస్థితి కేసీఆర్​ సృష్టించారని అన్నారు. ఆనాటి పరిస్థితుల్లో కూడా బయటకు వచ్చి చెప్పుకుందామంటే ఏ మీడియా వార్తలు రాయని, కథనాలు ప్రసారం చేయని సందర్భం అని చెప్పారు. అనివార్య పరిస్థితుల్లో బీజేపీలో తాము చేరినట్లు తెలిపారు.

పార్టీలు మారొద్దు అని నేనే చెప్పా : కరీంనగర్​లో ఇటీవల తమ ఫొటోలు వేసి పార్టీ మారుతున్నారంటూ పోస్టర్లు వేస్తున్నారని ఈటల రాజేందర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తమవంటి స్థాయి ఉన్న నాయకులు బయటకు వచ్చి కూడా పార్టీలు మారొద్దు అనే సందేశం ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. అలాంటి తనను పట్టుకుని ఈ మధ్యకాలంలో వెకిలి చేష్టలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

ఈటల రాజేందర్​ను పోగొట్టుకుని కేసీఆర్ తప్పు చేశారని ప్రజలు అంటున్నారనే చర్చ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందని ఎంపీ రాజేందర్ అన్నారు. మళ్లీ వీరంతా కేసీఆర్​తో కలుస్తారనే దుష్ప్రచారం జరుగుతుందన్నారు. తనను కేసీఆర్​ బర్తరఫ్ చేయడమే కాకుండా నానా ఇబ్బందులకు గురి చేశారని చెప్పారు. కోళ్ల ఫారాలను కూల్చారని, భూములు లాగేసుకున్నారన్నారు. తాను చట్టబద్ధంగా కొనుక్కున్నవి కూడా చెరబట్టారని పేర్కొన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీలో 25 ఏళ్లు ప్రయాణం చేయడం వల్ల అత్యధికంగా పరిచయం ఉన్నవారు, అభిమానించే వారు బీఆర్​ఎస్​లో సహజంగానే ఉంటారన్నారు.

కాంగ్రెస్​కు వెళ్లి ఉంటే నాకు పదవి వచ్చేది : తనను అప్పట్లో దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించినట్లు ఎంపీ రాజేందర్ గుర్తుచేశారు. మంత్రి పదవి ఇస్తామని చెప్పినా కూడా తన కమిట్మెంట్​తో ఉద్యమంలోనే ఉన్నట్లు తెలిపారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు అందరి ఎజెండా కేసీఆర్​ను ఓడగొట్టాలని ఉండటం వల్ల రాజగోపాల్ రెడ్డి, తుమ్మల, జూపల్లి, వివేక్ లాంటి వాళ్లు కాంగ్రెస్​ పార్టీలోకి వెళ్దాం అని అన్నారని చెప్పారు. తాను కూడా వారితోనే చేరి ఉంటే మంత్రినో, డిప్యూటీ సీఎంనో అయ్యే అవకాశం ఉండేదని అన్నారు.

జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో గెలిచే వారికి తన వాడు కాదని టికెట్ ఇవ్వకపోవడం వంటివి జరగవని ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీ గెలవాలని, ఎక్కువ సీట్లు రావాలని కోరుకుంటామన్నారు. తన పార్టీ ఏం ఆలోచిస్తుందో తాను కూడా అదే ఆలోచిస్తానని చెప్పారు. మల్కాజి​గిరి పార్లమెంట్ సమస్యలపై, సీఎస్ఆర్ నిధులపై తాము కూడా ప్రధానికి లేఖ రాశామన్నారు. అబద్ధాల పునాదుల మీదనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గెలిచారని, అదే విధంగా ఆయన పాలన కొనసాగిస్తున్నారని విమర్శించారు. నియోజక వర్గాల పునర్విభజనతో దక్షిణాదికి అన్యాయం జరగదని స్వయంగా ప్రధాని మోదీ కూడా చెప్పారని గుర్తు చేశారు.

అబద్దపు పాలన చేస్తున్నారు : హుజూరాబాద్ డంపింగ్ యార్డ్​పై అక్కడి ప్రజలు పిలిస్తే వెళ్లి తప్పకుండా నాయకత్వం వహిస్తానని అన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో దోచుకున్నదంతా కక్కిస్తానని అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నారన్న ఈటల, ఇప్పుడు ఎందుకు కక్కించడం లేదని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్ని అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడుతున్నారని, ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం ఏకంగా న్యాయస్థానాలను కూడా మేనేజ్ చేసే స్థాయికి వచ్చిందని ఆరోపించారు.

