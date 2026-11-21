'రాజీనామాలపై వెనక్కి తగ్గేదేలే' - ఇంకా అలక వీడని ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి
Kadapa ZP Chairperson Issue : చంద్రబాబు, లోకేశ్తో జరిపిన చర్చలు ఆమోదయోగ్యంగా లేవని ఆదినారాయణరెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీకి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:49 PM IST
కడప జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ విషయంలో దిల్లీ పెద్దల నుంచి స్పష్టత వచ్చేదాకా జడ్పీటీసీ పదవులకు తన సోదరుల కుమారులు చేసిన రాజీనామాలపై వెనక్కి తగ్గేది లేదని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు, లోకేశ్తో జరిపిన చర్చలు ఆమోదయోగ్యంగా లేవన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీకి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని ఆదినారాయణరెడ్డి అన్నారు.
11 గంటల 32 నిమిషాలకు అభినందనలు చెప్పి 11 గంటల 40 నిమిషాలకు నిర్ణయం మార్చడం ఆమోదయోగ్యం కాదని ఆయన విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. సంతృప్తికర వివరణ రాకపోతే తన ఎమ్మెల్యే పదవికి కూడా రాజీనామా చేస్తానని పునరుద్ఘాటించారు. తాను వైఎస్సార్సీపీలో చేరుతాననే ప్రచారాన్ని ఖండించారు. జడ్పీ చైర్మన్ పదవి కేటాయింపు విషయంలో కూటమి నేతలు తొలుత ఒక మాట చెప్పి, చివరి నిమిషంలో నిర్ణయం మార్చుకోవడం తమకు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని మరోసారి తన అసంతృప్తిని బయటపెట్టారు.
సీఎంతో చర్చ సంతృప్తి కలిగించలేదు: ఈ పరిణామానికి నిరసనగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన తమ కుటుంబ సభ్యులు, జడ్పీటీసీ సభ్యులు గోవర్ధన్రెడ్డి, డాక్టర్ రాజేష్రెడ్డిలు చేసిన రాజీనామాల ఉపసంహరణపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తేల్చిచెప్పారు. జడ్పీ చైర్మన్ అభ్యర్థిత్వంపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్తో, అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడుతో చర్చలు జరిగాయని వెల్లడించారు. కానీ ఆ చర్చల్లో ఇచ్చిన వివరణ తమకు సంతృప్తి కలిగించలేదన్నారు.
'ఈ వ్యవహారంపై బీజేపీ దిల్లీ ముఖ్య నాయకులకు, పరిశీలకులకు పూర్తి వివరాలు అందించాం. వారు కూడా తమ వాదనతో ఏకీభవించారు. ధర్మవరం, అనంతపురం సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో స్థానిక పదవుల విషయంలో బీజేపీ శ్రేణులకు అన్యాయం జరిగినట్లు నివేదికలు అందాయి. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై సమగ్ర నివేదికను బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్కి లేఖ ద్వారా పంపాం. స్థానిక ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిశాక దిల్లీకి వెళ్లి నితిన్ నబీన్, బీఎల్ సంతోష్, కేంద్ర మంత్రి అమిత్షాలతో చర్చిస్తాం.' -ఆదినారాయణరెడ్డి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే
తాము మంత్రి పదవి కోసమో, జడ్పీ చైర్మన్ పదవి కోసమో ఒత్తిడి చేయడం లేదని ఆదినారాయణరెడ్డి పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ, రాజ్యసభ సీట్ల కేటాయింపుల్లో కూటమి భాగస్వాముల మధ్య పరస్పర గౌరవం, సమాన ప్రాధాన్యం ఉండాలన్నదే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమన్నారు. అమరావతి, పోలవరం, విశాఖ మెట్రో, రైల్వే జోన్, ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్ల అభివృద్ధికి కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారానికి అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో బీజేపీకి సముచిత గుర్తింపు దక్కాలని కోరారు.
సీఎం బుజ్జగింపు : మరోవైపు కడప జడ్పీ ఛైర్మన్ పీఠం ఆశించి భంగపడ్డ బీజేపీ నేతల్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బుజ్జగించారు. సీఎం చంద్రబాబును బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కలిశారు. జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాన్ని ఆశిస్తున్న బీజేపీ నేత చదిపిరాళ్ల రాజేష్ రెడ్డిని వెంటబెట్టుకుని ఆదినారాయణ రెడ్డి సీఎం వద్దకు వచ్చారు. కూటమి సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా కడప జడ్పీ స్థానాన్ని బీజేపీకి కేటాయించలేకపోయామని సీఎం నచ్చజెప్పారు. కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయం దెబ్బతినకుండా వ్యవహరించాలని సీఎం సూచించారు.
కడప జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక - ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి అసంతృప్తి
ఎన్నిక ఏదైనా విజయం కూటమిదే - ప్రజా తీర్పుతో మాలో బాధ్యత పెరిగింది: సీఎం చంద్రబాబు