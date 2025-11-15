Bihar Election Results 2025

జూబ్లీహిల్స్​లో వికసించని కమలం - 'డిపాజిట్' కోల్పోవడానికి అదే కారణమా?

బిహార్ ఎన్నికలో విజయం, జూబ్లీహిల్స్​లో డిపాజిట్​ గల్లంతు - కాషాయ పార్టీలో తీవ్ర నిరాశ - సంకట స్థితిలో సంబురాలు చేసుకున్న కాషాయ శ్రేణులు

BJP Loses Deposit in Jubilee Hills
BJP Loses Deposit in Jubilee Hills (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 9:37 AM IST

3 Min Read
BJP Loses Deposit in Jubilee Hills : రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీకి తామే ప్రత్యామ్నాయం అని చెబుతూ వస్తున్న కాషాయ పార్టీకి జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలతో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఏకంగా డిపాజిట్ గల్లంతైంది. గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి 25 వేలకు పైగా ఓట్లు కైవసం చేసుకున్నారు. అప్పుడూ డిపాజిట్ కోల్పోయి మూడో స్థానానికే పరిమితమయ్యారు. ఆ తర్వాత 5 నెలలకు జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన కిషన్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం నుంచి 64 వేల ఓట్లు సాధించారు. ఈ లోక్ సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 8 ఎంపీ సీట్లను సొంతం చేసుకుంది.

BJP Loses Deposit in Jubilee Hills (ETV)

అధికార పార్టీతో సమానంగా సీట్లను సొంతం చేసుకుంది. లోక్​సభ ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన ఆదిలాబాద్ - మెదక్ - కరీంనగర్ - నిజామాబాద్ ఉపాధ్యాయ, పట్టభద్రుల స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. అధికార పార్టీకి తామే ప్రత్యామ్నాయం అనే సంకేతాన్ని ఇచ్చింది. మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటి 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీనే అధికారంలోకి వస్తుందనే బలమైన సంకేతాన్ని ఇవ్వాలని భావించింది. కానీ అందుకు అనుగుణంగా వ్యూహ రచన చేయడంలో విఫలమైంది. అందువల్లే ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురయ్యాయనే వాదన వినిపిస్తోంది.

ప్రచారంలో ఘోర వైఫల్యం : అభ్యర్థి ఎంపిక, ప్రచారంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల కన్నా కాషాయ పార్టీ ఆలస్యం చేసింది. కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఉప ఎన్నికను దృష్టిలో పెట్టుకొని జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి, పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఉప ఎన్నిక కోసం ఎంపీ రఘునందన్ రావు, ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ నేతృత్వంలో సమన్వయ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. శక్తి కేంద్రాలకు ఇంఛార్జీలను నియమించింది. ప్రచార వ్యూహాలపై దిశా నిర్దేశం చేసింది. కానీ ప్రచారంలో ఘోర వైఫల్యం చెందింది.

కిషన్​రెడ్డి ఒక్కరే ప్రచారం : కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఒక్కరే నియోజకవర్గ బాధ్యతను భుజాన వేసుకుని ప్రచారం నిర్వహించారు. పార్టీకి ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు, ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు, పది మంది ఎంపీలు ఉన్నప్పటికీ ప్రచారంలో కొంతమంది మందకొడిగానే పాల్గొన్నారు. ఎంపీ అర్వింద్‌ ప్రచారంలో ఎక్కడా పాల్గొన్న దాఖలాలు లేవు. కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ నామినేషన్ దాఖలు రోజు నేరుగా యూసఫ్‌గూడ బస్తీకి చేరుకుని జూబ్లీహిల్స్ గడ్డ కిషన్ రెడ్డి అడ్డా అని చెప్పి వె‌ళ్లిపోయారు. పరోక్షంగా కిషన్ రెడ్డిదే పూర్తి బాధ్యత అని చెప్పకనే చెప్పారు. మళ్లీ ప్రచారం చివరి రెండు రోజులు రోడ్ షోల్లో పాల్గొన్న బండి సంజయ్, మజ్లిస్‌ లక్ష్యంగా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

నేతల మధ్య విభేదాలతో : బండి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యల వల్ల మైనార్టీల ఓట్లు గంపగుత్తగా కాంగ్రెస్ ఖాతాలో పడ్డాయని సొంత పార్టీ నేతలే చెబుతున్న పరిస్థితి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో సమన్వయ లోపం, నేతల మధ్య విభేదాలు పార్టీకి తీవ్ర నష్టాన్ని చేకూర్చిందని కాషాయ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బీజేపీ దూకుడుగా వెళ్లకపోవడం వల్ల ప్రధాన పోటీ కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్యే నెలకొంది. నియోజకవర్గ ప్రజలను ఆకర్షించడంలో కాషాయ దళం విఫలమైంది. దీంతో నియోజకవర్గ ప్రజలు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒకదానికి ఓటు వేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

బీజేపీ ఓట్లు కాంగ్రెస్​కు : అందువల్ల బీజేపీని పరిగణించలేదు. అందుకే కమలం పార్టీ ఘోర పరాజయాన్ని మూట కట్టుకుంది. గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో దీపక్ రెడ్డికి 25 వేల పైచిలుకు ఓట్లు రాగా, తాజాగా 17,061 ఓట్లే వచ్చాయి. 8 వేల ఓట్లు తగ్గాయి. బీజేపీ ఓట్లు మెజారిటీ స్థాయిలో కాంగ్రెస్​కు పడినట్లు రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వచ్చిన 25 వేల పైచిలుకు ఓట్లు, లోక్ సభ ఎన్నికల్లో వచ్చిన 64 వేల ఓట్లు బీజేపికి పడకపోవడానికి కారణం కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ అనే చర్చ కాషాయ శ్రేణుల్లో నడుస్తోంది. ఉపఎన్నిక ఓడిపోతే త్వరలో జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని గ్రహించలేకపోయారని మండిపడుతున్నాయి.

