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'కుడా' భూముల వేలంపై రాజకీయ రగడ - పోలీసులు, బీజేపీ కార్యకర్తలకు మధ్య తోపులాట

వరంగల్ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ఉద్రిక్తత - ఆలయం శుద్ధి కోసం వచ్చిన బీజేపీ కార్యకర్తలను లోనికి రానివ్వకుండా అడ్డుకున్న పోలీసులు - పలువురు బీజేపీ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

High Tention In Warangal
High Tention In Warangal (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 2:09 PM IST

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High Tention In Warangal : వరంగల్‌లో కాకతీయ అర్బన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ భూముల వేలం వ్యవహారం రాజకీయ రగడ సృష్టిస్తోంది. నిన్న అధికార, విపక్షాల సవాళ్లు, నిరసనలతో భద్రకాళి ఆలయంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఆలయాన్ని రాజకీయాల్లో అపవిత్రం చేశారని ఇవాళ బీజేపీ నేతలు సంప్రోక్షణకు పిలుపునివ్వడంతో మరోసారి రాజకీయం వేడేక్కించింది. బీజేపీ శ్రేణులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో తోపులాటకు దారితీసింది.

బీజేపీ కార్యకర్తలను అడ్డుకున్న పోలీసులు : కాకతీయ అర్బన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ భూముల వేలంపై వరంగల్‌లో రాజకీయ రగడ సృష్టిస్తోంది. నిన్న తడివస్త్రాలతో బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌ నేతల ఆందోళనలను నిరసిస్తూ ఇవాళ బీజేపీ చేపట్టిన సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. పసుపు నీళ్లతో ఆలయం శుద్ధి చేసేందుకు వచ్చిన బీజేపీ కార్యకర్తలను లోపలికి వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఆలయం వద్ద పోలీసులు, బీజేపీ కార్యకర్తలకు మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. పలువురు బీజేపీ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

బీఆర్​ఎస్​ ఆరోపణలను ఖండించిన కాంగ్రెస్ : ఇటీవల 'కుడా' ఆధ్వర్యంలో బాలసముద్రం స్థలాల బహిరంగ వేలం నిర్వహించారు. బహిరంగ మార్కెట్‌ కంటే తక్కువ ధరకు భూములు విక్రయించారని, అవినీతి జరిగిందని బీఆర్​ఎస్ నాయకులు ఆరోపించారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే భద్రకాళి అమ్మవారి సన్నిధిలో ప్రమాణం చేసేందుకు రావాలని కోరారు. భూముల వేలంలో అవినీతి జరగలేదని, బీఆర్​ఎస్ నాయకులు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్‌ నాయకులు ఖండించారు.

ఈ క్రమంలోనే కుడా మాజీ ఛైర్మన్‌ మర్రి యాదవరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బీఆర్​ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని తడి వస్త్రాల స్నానం చేసి అమ్మవారి దర్శనానికి గుడిలోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవ్వగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. కొద్దిసేపు తోపులాట జరిగింది. యాదవరెడ్డి, కంజర్ల మనోజ్‌ను అరెస్టు చేసి ప్రత్యేక వాహనంలో తరలించారు. అనంతరం 'కుడా' ఛైర్మన్‌ వెంకట్రామిరెడ్డి, మాజీ కార్పొరేటర్లు, కాంగ్రెస్‌ నాయకులు తడి వస్త్రాల స్నానం చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకొని పూజలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ రగడ చోటుచేసుకుంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల సవాళ్లకు భద్రకాళి ఆలయాన్ని వేదిక చేయడంపై భక్తులు, నగర ప్రజల నుంచి విమర్శలొచ్చాయి.

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LANDS ARE ALSO BEING AUCTIONED
BJP LEADERS ARREST
HIGH TENTION IN BHADRAKALI TEMPLE
భద్రకాళీ ఆలయంలో ఉద్రిక్తత
HIGH TENTION IN WARANGAL

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