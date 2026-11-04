'బెంగాల్లో కార్యకర్తల కల నెరవేరింది - తెలంగాణలోనూ నెరవేరుస్తాం - అధికారంలోకి వస్తాం'
BJP Nationalists Gathering-2026 in Nagole: నాగోల్లో జాతీయవాదుల సంగమం -2026 ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి సునీల్ బన్సల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
Published : November 4, 2026 at 8:43 AM IST
తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని ఆ పార్టీ నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బెంగాల్ తరహాలో రాష్ట్ర కార్యకర్తల కలను సాకారం చేయాల్సి ఉందని ఆ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి సునీల్ బన్సల్ అన్నారు. దేశమంతా వికసిత భారత్ కోసం ఆలోచిస్తోందన్నారు. కాకతీయ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీల పూర్వ విద్యార్థుల ఆధ్యర్యంలో జాతీయవాదుల సంగమం-2026 ఘనంగా జరిగింది.
జాతీయవాదుల సంగమం-2026ను కాకతీయ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీల పూర్వ విద్యార్థులు ఘనంగా నిర్వహించారు. కర్ణాటక రాష్ట్ర సహ ఇంఛార్జిగా కాసం వెంకటేశ్వర్లు నియమితులైన సందర్భంగా నాగోల్లో నిర్వహించిన జాతీయవాదుల సంగమానికి బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి సునీల్ బన్సల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు సహా విశ్వవిద్యాలయాల పూర్వ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
కార్యకర్తల సుదీర్ఘ కల
తెలంగాణ బీజేపీ కార్యకర్తల కలను సాకారం చేస్తామని బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సునీల్ బన్సల్ హామీ ఇచ్చారు. దేశం ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందో, రాష్ట్రంలో కమలం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అభివృద్ధి పథంలో ఎలా నడిపిస్తామో వివరించారు. కార్యకర్తల సుదీర్ఘ కల నెరవేరి పశ్చిమబెంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని, తెలంగాణలోనూ కార్యకర్తల స్వప్నాన్ని నిజం చేయాల్సి ఉందన్నారు. తాము ఏబీవీపీ కార్యకర్తలుగా కలలు కన్న ఎన్నో అంశాలు, ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో సాకారమయ్యాయని తెలిపారు.
గోల్కొండ కోటపై కాషాయ జెండా
మోదీ, అమిత్ షా నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కోటలు బద్దలు కొట్టాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని బీజేపీ కర్ణాటక సహ ఇంఛార్జి కాసం వెంకటేశ్వర్లు వ్యాఖ్యానించారు. రాబోయే కాలంలో గోల్కొండ కోటపై కాషాయ జెండా ఎగరేయబోతున్నామని అన్నారు. దేశ ప్రజల్లో జాతీయ భావన పెరుగుతోందని, ఇది మరింత పెరిగేందుకు కృషి చేయాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు పిలుపునిచ్చారు.
"మోదీ, అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కోటలు బద్దలు కొట్టాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. మేం గెలవబోతున్నాం. గోల్గొండ కోట మీద భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు కాషాయ జెండా ఎగరేయబోతున్నాడు. మనం అందరం కలిసి పని చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది." -కాసం వెంకటేశ్వర్లు, బీజేపీ కర్ణాటక సహ ఇంఛార్జి
విశ్వవిద్యాలయాల్లో దేశ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే శక్తులు పెరుగుతున్నాయని, అలాంటి శక్తులను వ్యతిరేకించాలని రాంచందర్రావు అన్నారు. వ్యక్తులతో పని లేకుండా బీజేపీని బలపరిచేలా పని చేయాలని నేతలకు పిలుపునిచ్చారు.
ఎస్ఐఆర్, ఈవీఎంపై చర్చకు సిద్ధం - హైదరాబాద్ నుంచి అమిత్షా సవాల్
హైదరాబాద్కు అమిత్ షా - చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు