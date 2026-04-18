ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో చీకటి రోజు - కోట్లాది మంది ఆశలపై కాంగ్రెస్ నీళ్లు చల్లింది : బీజేపీ ఫైర్
మహిళల ఆశలపై కాంగ్రెస్ నీళ్లు చల్లిందని మండిపడ్డ కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి - కాంగ్రెస్పై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ నిప్పులు - మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పట్ల విపక్షాల తీరుపై ఎన్డీఏ నేతల ఆగ్రహం
Published : April 18, 2026 at 8:32 AM IST
BJP Lashed Out Congress Alliance for Women Reservation : పార్లమెంట్ వేదికగా మహిళా రిజర్వేషన్లను కాంగ్రెస్ కూటమి అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో చీకటిరోజని రాష్ట్ర బీజేపీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. ఈ చర్య ద్వారా కాంగ్రెస్ మహిళా వ్యతిరేక వైఖరి మరోసారి తేటతెల్లమైందని నేతలు విమర్శించారు. దేశంలోని మహిళలను ఓడించినందుకు విపక్ష శ్రేణులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నాయా? అని ప్రశ్నించారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీపై బీజేపీ విమర్శలు : మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు ఆమోదం పొందకపోవడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీని లక్ష్యంగా చేసుకుని రాష్ట్ర బీజేపీ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించింది. ఆత్మ గౌరవం, రాజకీయ ప్రాతినిథ్యం కోసం ఎదురుచూస్తున్న కోట్లాది మంది మహిళల ఆశలపై కాంగ్రెస్ నీళ్లు చల్లిందని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఇది భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో చీకటి రోజుగా అభివర్ణించారు. కుటుంబ రాజకీయాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన కాంగ్రెస్కు మహిళలు చట్టసభల్లో అడుగుపెడితే తమ పీఠాలు కదులుతాయనే భయంతోనే చారిత్రాత్మక నిర్ణయానికి అడ్డు తగిలిందన్నారు. మహిళల ఆశయాలకు, ఆకాంక్షలకు అడ్డుపడిన వారంతా చరిత్ర హీనులుగా మిగిలిపోక తప్పదని కిషన్రెడ్డి విమర్శించారు.
''కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు వ్యతిరేకంగా చేస్తూ మహిళా సమాజానికి, ఈ దేశంలోని మహిళలకు చేస్తున్నది తీవ్రమైన అన్యాయం. ఇందుకు మహిళలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని శిక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. ఒక సామాన్యురాలు చట్ట సభల్లోకి వచ్చే అవకాశాన్ని రాకుండా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పాపాన్ని చేసింది. మహిళల పట్ల ఒక పాపం చేసింది'' - రాంచందర్రావు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
ఓడించింది ఎన్డీఏను కాదు, మహిళలను : భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ఏప్రిల్ 17 చీకటి రోజు అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. దేశంలోని ప్రతి తల్లి, అక్కా, చెల్లి, కుమార్తెకు అవమాన దినమని ఎక్స్ వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ కూటమి అసలు రంగు బయటపడిందని మండిపడ్డారు. దేశంలోని మహిళలందరినీ ఓడించినందుకు సంబురాలు చేసుకుంటారా అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ ఓడించింది ఎన్డీఏను కాదని, దేశంలోని మహిళలందరినీ అని అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు రాకుండా అడ్డుకొని దేశంలోని మహిళలకు కాంగ్రెస్ తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు మండిపడ్డారు.
మహిళల రిజర్వేషన్లు కాంగ్రెస్కు ఇష్టం లేదు : చేసిన పాపానికి మహిళలు కాంగ్రెస్ను శిక్షించాలని సూచించారు. మహిళా సాధికారతను కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డుకుందని నిరసిస్తూ భారతీయ జనతా యువ మోర్చా హైదరాబాద్లో ఆందోళనకు దిగింది. అసెంబ్లీ గేట్-1 వద్ద ఆందోళన చేపట్టిన శ్రేణులు కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశాయి. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం కాంగ్రెస్కు ఇష్టం లేదని తేలిందని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. మహిళ బిల్లును అడ్డుకున్నవన్నీ కుటుంబ పార్టీలే అని ఎక్స్లో శుక్రవారం ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ ఓడించింది ఎన్డీయేను కాదని, దేశ మహిళలని అని ఆయన వాఖ్యానించారు. రాహుల్గాంధీ, రేవంత్రెడ్డిలు మహిళ ద్రోహులని ఆరోపించారు.
బిల్లు విపక్షాల తీరుపై ఎన్డీఏ నేతల ఆగ్రహం : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు విషయంలో విపక్షాల తీరుపై ఎన్డీఏ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా నేడు నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. తృణమూల్, డీఎంకే, సమాజ్వాదీ తీరును ప్రజల్లో ఎండగట్టాలని, విపక్షాల తీరుపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసరనలు తెలిపాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.
