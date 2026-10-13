పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - టికెట్ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాల్లో నేతలు
BJP on Graduate MLC Elections : పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం కమలం పార్టీ కసరత్తు చేస్తోంది. టికెట్ ఆశిస్తున్న నేతలంతా ఓట్లను చేర్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
Published : October 13, 2026 at 12:55 PM IST
BJP on Graduate MLC Elections : పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం కమలం పార్టీ కసరత్తు చేస్తోంది. అభ్యర్థుల ఎంపికపైన ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించింది. ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఆశిస్తున్న ఆశావహులు, రాష్ట్ర నాయకత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. టికెట్ ఆశిస్తున్న నేతలంతా ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియపై దృష్టిసారించారు. హైదరాబాద్ - రంగారెడ్డి - మహబూబ్నగర్ సీటు కోసం బీజేపీలో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.
గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం ఇప్పటికే ఓటర్ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభంకావడంతో అన్ని పార్టీలు ఎన్రోల్మెంట్ ప్రక్రియపైన దృష్టి సారించాయి. బీజేపీ సైతం ఈ ప్రక్రియను దూకుడుగా కొనసాగిస్తోంది. రెండు గ్రాడ్యుయేట్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగతుండటంతో రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ పట్టు సాధించాలని బీజేపీ భావిస్తుంది. హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్నగర్ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం టికెట్ను కమలం పార్టీలో సుమారు డజన్ మంది ఆశిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని దాదాపు ఐదుగురు ఆశిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దీంతో టికెట్ ఆశిస్తున్న నేతలంతా తమకు అనుకూలంగా ఉన్న పట్టభద్రులను ఓటర్లుగా నమోదు చేయిస్తున్నారు.
ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు
హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్నగర్ నియోజకవర్గ స్థానాన్ని 12 మంది ఆశిస్తున్నప్పటికీ కీలకంగా మాత్రం ఐదారు పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఎన్వీ సుభాష్, డోకూరి పవన్ కుమార్, ఎస్ మల్లారెడ్డి, మాజీ అధికార ప్రతినిధి సారంగుల అమర్నాథ్, ప్రకాశ్ రెడ్డి, గంగాపురం వెంకట్రెడ్డిల పేర్లు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఇందులో మాజీ ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహారావు మనవడు ఎన్వీ సుభాష్ మూడు ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలో ఆత్మీయ సమ్మేళనాలను నిర్వహిస్తూ ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు.
ఇక టికెట్ ఆశిస్తున్న మరోనేత డోకూరి పవన్ కుమార్కు, మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు కాషాయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన రాష్ట్ర మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఎస్.మల్లారెడ్డి ఈ స్థానాన్ని ఆశిస్తున్నారు. సుదీర్ఘంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్న ఆయన ఈ స్థానాన్ని తనకే ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. మాజీ అధికార ప్రతినిధి సారంగుల అమర్నాథ్, పట్టభద్రులు ఏ విధంగా ఓటును నమోదు చేసుకోవాలో వివరిస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ టికెట్ ఆశిస్తున్న గంగాపురం వెంకట్ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మద్దతు ఉంటుందనే ప్రచారం నడుస్తోంది. రాష్ట్ర మాజీ కార్యదర్శి, కిషన్ రెడ్డికి అత్యంత ఆప్తుడు ప్రకాశ్ రెడ్డి ఈసారి టికెట్ తనకే ఇవ్వాలని గట్టిగా పట్టుబడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పార్టీ కార్యాలయంలో చర్చ
వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ స్థానానికి సైతం రోజురోజుకు ఆశావాహులు పెరుగుతున్నారు. ముందుగా ఈ స్థానానికి పెద్దగా డిమాండ్ లేనప్పటికీ ఇప్పుడు మాత్రం దాదాపు ఐదారుగురు ఈ స్థానాన్ని ఆశిస్తున్నట్టుగా పార్టీ కార్యాలయంలో చర్చ జరుగుతోంది. బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కాసం వెంకటేశ్వర్లు టికెట్ ఆశిస్తున్నారు. గతంలో ఈ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన గుజ్జుల ప్రేమేందర్ రెడ్డి సైతం అవకాశం ఇస్తే పోటీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన పుల్లారావు యాదవ్ కూడా టికెట్ ఆశిస్తున్నారు.
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