'పనిచేసే వారికే పార్టీ పదవులు' : తెలంగాణ బీజేపీ నేతలకు సునీల్ బన్సల్ హెచ్చరిక!
Sunil Bansal On BJP Leaders : పని చేసే వారికే పదవులుంటాయని బీజేపీ రాష్ట్ర ఇంఛార్జ్ సునీల్ బన్సల్ పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ కుట్రలను ర్యాలీలతో గట్టిగా తిప్పికొట్టాలని సూచించారు.
Published : October 25, 2026 at 8:30 AM IST
Sunil Bansal On BJP Leaders : పార్టీ పదవుల్లో ఉంటూ క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయని నేతలపై బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జీ సునీల్ బన్సల్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. బాధ్యతలు నిర్వహించలేనప్పుడు పదవుల్లో కొనసాగడం ఎందుకని, సమర్థంగా పనిచేసే ఇతరులకు వాటిని అప్పగిస్తే మంచిదని రాష్ట్ర నాయకత్వానికి స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర కార్యాలయానికే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లాలని నేతలకు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి తెలంగాణకు వచ్చిన బన్సల్ నాయకుల పని తీరు, రానున్న ఎన్నికల సన్నద్ధతపై ఆదివారం సమీక్షించినట్లు సమాచారం.
పని చేసే వారికే పదవులుంటాయ్
తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ ఒక్కటే కాదని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ కార్యకలాపాలను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ సునీల్ బన్సల్ ఆదేశించినట్లు సమాచారం. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు అధ్యక్షతన పదాధికారుల సమావేశానికి సునీల్ బన్సల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, రాష్ట్ర పదాధికారులతో బన్సల్ సమావేశం అయ్యారు.
కాంగ్రెస్ కుట్రలను ర్యాలీల ద్వారా గట్టిగా తిప్పికొట్టాలని సూచించిన సునీల్ బన్సల్, హైదరాబాద్తో పాటు ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు నిర్వహించాలన్నారు. హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతూ సమావేశాలు, కార్యక్రమాలతో కాలం గడిపితే సరిపోదని, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలాబలాలను అంచనా వేస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని సూచించినట్లు సమాచారం. పని చేసే వారికే పదవులు ఉంటాయని స్పష్టమైన సంకేతాలను పంపినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రజలతో అనుబంధం పెంచుకుంటేనే
వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని భావిస్తున్న నాయకులు పార్టీ పదవులకు రాజీనామా చేసి తమ నియోజకవర్గాల్లో పూర్తి స్థాయిలో పని చేసుకోవాలని బన్సల్ సూచించినట్లు తెలిసింది. ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా వెళ్లాలని, వారితో అనుబంధం పెంచుకుంటేనే క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు తెలుస్తాయని సూచించినట్లు సమాచారం. ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు ఎప్పటికప్పుడు వాస్తవాలు, ఆధారాలతో సమాధానం ఇవ్వాలని నిర్దేశించారు.
జెన్-జీ ఉద్యమంపై యువతలో అవగాహన పెంచేందుకు ప్రయత్నించాలని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలిచేలా వ్యూహాలకు పదును పెట్టాలని సూచించారు. పదవుల నిర్వహణ, ప్రజా సంబంధాలు, ఎన్నికల సన్నద్ధతపై దృష్టి సారించాలని సునీల్ బన్సల్ నొక్కిచెప్పినట్లు తెలిసింది.
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