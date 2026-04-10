ఓవైపు లేఖల పంచాయితీ - మరోవైపు నిధుల దుర్వినియోగంపై దుమారం - త్వరలోనే రాష్ట్ర బీజేపీలో భారీ ప్రక్షాళన!
పుర ఎన్నికల నిధుల దుర్వినియోగంపై దుమారం - రాష్ట్ర నాయకుల తీరుపై కమలం శ్రేణుల విస్మయం - ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల తర్వాత భారీ ప్రక్షాళనకు అవకాశం
Published : April 10, 2026 at 1:26 PM IST
BJP Alleged Misuse Municipal Election Fund : తెలంగాణ బీజేపీలో అసలు ఏం జరుగుతోంది? ఒకవైపు లేఖల పంచాయితీ, మరోవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికల నిధుల దుర్వినియోగంపై దుమారం నడుస్తోంది. ఈ పరిణామాల పట్ల కాషాయ శ్రేణులు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బీజేపీలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న ప్రముఖ వ్యక్తి సైతం మోదీ, అమిత్షాకు నివేదిక పంపినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర పార్టీ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న జాతీయ నాయకత్వం, ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత భారీ ప్రక్షాళన చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పార్టీ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చుతున్నారనే ఆరోపణలు : దక్షిణాదిలో పాగా వేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న కాషాయ పార్టీ, తెలంగాణను గేట్ వేగా పెట్టుకుంది. తెలంగాణ గడ్డపై కాషాయ జెండా ఎగురవేసి, దక్షిణాదిలో పట్టు బిగించాలని భావిస్తోంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు, తర్వాతి లోక్సభ ఎన్నికల్లో 8 మంది ఎంపీలతో సత్తా చాటింది. ఇలాంటి తరుణంలో తాజా పరిణామాలు పార్టీకి తీవ్ర నష్టాన్ని చేకూరుస్తున్నాయనే భావన కార్యకర్తల్లో నెలకొంది. నాయకుల మధ్య నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న విభేదాలకు తోడు ఆధిపత్య ధోరణితో ఒకరిపై మరొకరు అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు చేసుకుని పార్టీ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చుతున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
నాయకుల మధ్య విభేదాలు : 'బీజేపీ అంటేనే నాలుగు స్తంభలాట. నలుగురిదే పెత్తనం' అనేది ప్రచారంలో ఉంది. ఈ నలుగురే పార్టీలో ఎవరినీ ఎదగనివ్వరని ఏకంగా కాషాయ శ్రేణులే గుసగుసలాడుతున్నాయి. ఆపరేషన్ ఆకర్ష్లో భాగంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నుంచి పలువురు ప్రముఖ నేతలు కాషాయ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఇక్కడే సమస్య వచ్చి పడింది. పాత, కొత్త మధ్య సఖ్యత కుదరడం లేదు. నాయకుల మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరాయి. కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, ఈటల రాజేందర్ పరస్పరం బాహాటంగానే విమర్శలు చేసుకున్నారు.
ఈ అంశాలపై పార్టీలో చర్చ : పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు రహస్యంగా సమావేశమై ఓ కేంద్రమంత్రికి వ్యతిరేకంగా సంతకాలు సేకరించి దిల్లీకి లేఖ పంపినట్లు పార్టీలో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై అధిష్ఠానం ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు సమాచారం. తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నిధుల దుర్వినియోగంపై తీవ్ర దుమారం నడుస్తోంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం జాతీయ నాయకత్వం పంపిన సొమ్మును పార్టీ సక్రమంగా ఖర్చు చేయలేదని రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ అభయ్ పాటిల్ తేల్చినట్లు జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. అభ్యర్థులకు ఇవ్వకుండా నిధుల్లో చేతివాటం, ఇంకొంత తిరిగి పంపడంపై జాతీయ నాయకత్వం గుర్రుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
వచ్చే ఎన్నికల్లో సరైన నివేదిక ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి : ఎన్నికల నిధుల దుర్వినియోగంపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సైతం పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు సంధించారు. అధిష్టానం పంపిన నిధుల స్వాహా గురించి ఇదివరకే తాను చెప్పానని ఓ ప్రకటనలో గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల నిధుల్లో కొందరు నేతల చేతివాటంపై అభయ్ పాటిల్ నిజాన్ని వెలికి తీసినందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో గద్దెనెక్కాలంటే జాతీయ నాయకత్వానికి సరైన నివేదిక పంపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
నివేదికలో ఏముందంటే? : రాష్ట్ర బీజేపీలో జరుగుతున్న పరిణామాలపై రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో కొనసాగుతున్న ప్రముఖ వ్యక్తి సైతం మోదీ, అమిత్ షాకు నివేదిక పంపించినట్లు సమాచారం. నాయకుల మధ్య విభేదాలు, సమన్వయ లోపం ఉన్నట్లు నివేదికలో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అధికార పార్టీకి కొమ్ముకాసేలా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వ్యవహరించినట్లు నివేదికలో పొందుపరిచినట్లు సమాచారం. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత జాతీయ నాయకత్వం రాష్ట్ర పార్టీలో భారీ ప్రక్షాళన చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
