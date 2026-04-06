ETV Bharat / politics

మూడేళ్లలో అధికారంలోకి వస్తాం - బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సంబరాల్లో రామచంద్రరావు

BJP Foundation day celebrations - ఆవిర్భావ వేడుకల్లో మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, తదితరులు - తెలంగాణలో అధికార దిశగా అడుగులు వేయాలని సూచనలు

బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ ఉత్సవాలు
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 4:55 PM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP Foundation day celebrations : తెలంగాణలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ రావాల్సిన అవశ్యకత ఉందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్​.రామచందర్ రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పాలనను చూసిన తెలంగాణ ప్రజలు బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, మజ్లిస్ పార్టీలు బీజేపీ ఎదగకుండా కుట్రలు పన్నుతున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ ఆవిర్భవ దినోత్సవ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

అధికారంలోకి వస్తామని దీమా వ్యక్తం : ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసిన మూడు కార్పొరేషన్లలో ఒంటరిగా పోటీ చేసి కాషాయ జెండా ఎగరవేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలోనూ అధికారంలోకి వస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆవిర్భావ వేడుకల్లో మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, మురళీధర్ రావు, ఎమ్మెల్సీలు మల్క కొమురయ్య, ఏవీఎన్​ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి, నేతలు, కాషాయ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. పార్టీ జెండాను ఎగురవేసిన రామచందర్ రావు పార్టీ కార్యకర్తలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట కోసం పోస్టులు పెట్టవద్దని సూచించారు. వ్యక్తులు, పార్టీకి భంగం కలిగించే పోస్టులు పెట్టవద్దని హెచ్చరించారు. తెలంగాణకు కేంద్రం ఏమిచ్చిందని కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ప్రశ్నించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ రహదారులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, కేంద్ర సంక్షేమ పథకాల కింద కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చింది నిజమా కాదా చెప్పాలన్నారు.

"ఎంతోమంది కార్యకర్తలతో నిర్మాణమైనటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీ. బీజేపీ ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడినది కాదు. ఈరోజు తెలంగాణలో అధికార దిశగా అడుగులు వేయాలి, అధికారం వచ్చే సంకల్పంతో ఈరోజు మనం ముందుకు పోవాలి. మనం ఎక్కడ కూడా ఎవరితో కూడా పొత్తుతో పోము, పోయేది లేదని చెప్తున్నాను" - ఎన్.రామచందర్ రావు , బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

పదవి కాంక్షలేకుండా కార్యకర్తల కృషి : దేశ వ్యాప్తంగా జాతీయ వాదం, దేశభక్తిని పెంపొందింపచేశామని మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ అన్నారు. 19 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం సామాన్య విషయం కాదన్నారు. పదవీకాంక్ష లేకుండా లక్షలాది కార్యకర్తల కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. నా దేశం, నా ధర్మం పేరుతో సేవ చేయాలి తప్పితే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం పని చేయకూడదని పిలుపునిచ్చారు.

"జాతీయ భావాల్ని దేశమంతా ప్రభావింపజేశాం. అందువల్ల ఇవ్వాళ నేను సగర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను అత్యధిక రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండానే ఎగురుతోంది. మొత్తం 19 రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది. ఇది సాధారణ విషయం కాదు" - బండారు దత్తాత్రేయ, మాజీ గవర్నర్

మూడు కార్పొరేషన్లలో పార్టీని బలోపేతం : రాబోయే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మేయర్ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ ప్రణాళికలు ప్రారంభించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిని పునర్వ్యవస్థీకరించి 3 వందల కొత్త డివిజన్లను ఏర్పాటు చేసింది. జీహెచ్‌ఎంసీతోపాటు మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లగా విభజించింది. జీహెచ్‌ఎంసీలో 150, మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్‌లో 74, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్‌లో 76 డివిజన్లు ఉన్నాయి. మూడు కార్పొరేషన్లలో పార్టీని బలోపేతం చేయాలని బీజేపీ నిర్ణయించింది. కొత్త డివిజన్లకు ప్రత్యేకంగా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. వార్డు స్థాయి నుంచి బూత్ స్థాయి వరకు పార్టీ యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే 3 కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని కీలక నేతలతో విస్తృత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించింది. మూడు కార్పొరేషన్ల ఎన్నిక‌ల్లో పార్టీ అనుస‌రించాల్సిన వ్యూహాల‌పై శ్రేణులకు బీజేపీ దిశానిర్దేశం చేసింది.

TAGGED:

BJP STATE PRESIDENT RAMCHANDAR RAO
RAMCHANDAR RAO AT PARTY KARYALAYAM
BJP FOUNDATION DAY AT HYDERABAD
బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ ఉత్సవాలు
BJP FOUNDATION DAY CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.