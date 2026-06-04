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పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు : రామచందర్ రావు

బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు ప్రాజెక్టులు, నీళ్లపై ఓ విధానం లేదు - కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ సెంటిమెంట్‌ను రెచ్చగొట్టాయి - జనసేనకు భయపడుతున్నారా? - మీట్​ ది ప్రెస్​లో రామచందర్ ​రావు

Telangana BJP President Ramachandra Rao
Telangana BJP President Ramachandra Rao (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 1:49 PM IST

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Ramachandra Rao on Pawan Kalyan Comments : తెలంగాణ ఉద్యమం నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు నినాదంతోనే సాగిందని, కానీ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరలేదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు అన్నారు. ప్రాజెక్టులు, నీళ్ల విషయంలో బీఆర్​ఎస్, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు సరైన విధానం లేదని దుయ్యబట్టారు. చాలా ఏళ్లుగా యూనివర్సిటీలు పార్ట్‌టైమ్‌ ఫ్యాకల్టీతో నడుస్తున్నాయని అన్నారు. మిగులు నిధులతో ఉన్న తెలంగాణను బీఆర్​ఎస్ అప్పులపాలు చేసిందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు రూ.20 వేల కోట్ల బిల్లులను పెండింగ్‌లో పెట్టారని ఆక్షేపించారు.

కృష్ణా నది జలాల్లో 299 టీఎంసీలకే ఒప్పుకుని మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ సంతకం పెట్టడం తొందరపాటేనని రామచందర్‌రావు అన్నారు. కృష్ణా జలాల్లో మనకు అన్యాయం జరిగేలా ఇప్పుడు కర్ణాటకకు సహకరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రానికి కేంద్రప్రభుత్వం ఎన్నో ప్రాజెక్టులు, నిధులు ఇస్తోందన్న ఆయన ఇప్పటికే రూ.13 లక్షల కోట్లు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.

జనసేనకు భయపడుతున్నారా? : పవన్‌ కల్యాణ్ సమావేశానికి తెలంగాణలో అనుమతిస్తే ఇబ్బంది ఏముందైని రామచందర్‌రావు ప్రశ్నించారు. అమీర్‌పేటలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం పెట్టడం సంతోషమన్న ఆయన, ఓ మంత్రి ఇది తెలంగాణ జాగీరు అంటున్నారని తెలిపారు. పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని చెప్పారు. దేశంలో ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా పోటీ చేయొచ్చని, జనసేన పోటీ చేస్తామంటే కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్ భయపడుతున్నట్లుందని ఎద్దేవా చేశారు. కాక్రోచ్ పార్టీ అర్బన్ నక్సలైట్లు, కేజ్రీవాల్ వంటి వాళ్ల పని అని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు తెలంగాణ సెంటిమెంట్‌ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశాయని, టీఆర్ఎస్‌ను బీఆర్ఎస్‌గా మార్చి ఆంధ్రాలో కేసీఆర్ పార్టీ పెట్టలేదా? అని ప్రశ్నించారు.

ఫసల్‌బీమా యోజనను తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎందుకు అమలు చేయట్లేదో చెప్పాలన్నారు. ప్రజలు ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌కు పార్టీలకు అవకాశం ఇచ్చారని, ఈసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రజలు నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. స్థానిక సంస్థలు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి మంచి ఫలితాలు వచ్చాయని గుర్తుచేశారు. గత నెలలో మోదీ బహిరంగ సభకు తాము ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ స్పందన వచ్చిందన్నారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై మరింతగా పోరాడుతూ, ప్రజల్లోకి వెళ్తామని చెప్పారు.

తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తాం : బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఉత్తర తెలంగాణలో ఆదరణ కోల్పోయిందని, ప్రజలు దాదాపు ఆ పార్టీని మర్చిపోయారని రామచందర్​ రావు అన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో బీజేపీకి ఓట్ల శాతం పెరిగిందన్న ఆయన పశ్చిమబెంగాల్‌లో 3 సీట్ల నుంచి 208 సీట్ల వరకు బీజేపీ ఎదిగిందన్నారు. పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వం కూడా తెలంగాణపై దృష్టి పెట్టిందని, రాష్ట్రంలో కచ్చితంగా బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకు వస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

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