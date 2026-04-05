సపోర్ట్ చేసిన బీఆర్ఎస్ - ఖానాపూర్ను కైవసం చేసుకున్న బీజేపీ
బీఆర్ఎస్ సాయంతో ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్న బీజేపీ - మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా అంకం మౌనిక, వైస్ ఛైర్మన్గా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మహమ్మద్ షోయబ్ - ఎన్నికల అధికారి ప్రకటన
Published : April 5, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 5:39 PM IST
BJP Captures Khanapur Municipality : నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవి బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. ఘర్షణలతో శనివారం వాయిదా పడిన ఎన్నిక, ఇవాళ రాజకీయ పరిణామాల మధ్య భారతీయ జనతా పార్టీ చేజిక్కించుకుంది. ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీని బీఆర్ఎస్ సాయంతో సొంతం చేసుకుంది. బీజేపీ నుంచి అంకం మౌనిక ఛైర్పర్సన్గా, బీఆర్ఎస్ నుంచి మహ్మద్ షోయబ్ వైస్ ఛైర్మన్గా ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల అధికారి జీవరత్నం ప్రకటించారు.
నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక శనివారం జరగాల్సి ఉంది. ఛైర్మన్ ఎన్నిక సందర్భంగా చేతులు ఎత్తే క్రమంలో కౌన్సిలర్ల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. అధికారులతో ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు, కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే సమావేశం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. మరోవైపు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 12 కౌన్సిలర్ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 4, బీజేపీ 4, కాంగ్రెస్ 3, స్వతంత్రులు ఒకరు గెలుపొందారు.
గందరగోళం నడుమ ఎన్నిక వాయిదా : స్వతంత్ర అభ్యర్థి, ఎక్స్ అఫీషియో ఓటుతో కాంగ్రెస్ బలం ఐదుకు చేరింది. ముందుగా ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక వేళ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి మౌనిక పేరును అధికారులు ప్రతిపాదించారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే బొజ్జు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ముందుగా బీజేపీ అభ్యర్థి పేరు ఎలా ప్రతిపాదిస్తారంటూ ఆందోళనకు దిగారు. ఈ గందరగోళం నడమే ఛైర్మన్ ఎన్నికను అధికారులు ఆదివారానికి వాయిదా వేశారు. దీంతో ఛైర్మన్ ఎన్నిక ఇవాళ్టికి వాయిదా పడింది.
పోలీసుల భారీ బందోబస్తు నడుమ ఈరోజు ఉదయం మరోసారి ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా, భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి అంకం మౌనికకు అనుకూలంగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లకు చెందిన ఏడుగురు చేతులెత్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి చిన్నం సత్యానికి అనుకూలంగా ఆరుగురు తమ సంఘీభావం తెలిపారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ సాయంతో ఛైర్మన్ పీఠం బీజేపీ కైవసం చేసుకున్నట్లైంది. ఛైర్మన్గా అంకం మౌనిక, వైస్ ఛైర్మన్గా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మహమ్మద్ షోయబ్ ఎన్నికయ్యారు.
బీఆర్ఎస్, బీజేపీ దోస్తీ బయటపడింది : రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు కుమ్మక్కయ్యాయని ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఆరోపించారు. తాజాగా జరిగిన రెండు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల ఫలితాలే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. రెండు పార్టీలు కలిసి ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులను పంచుకున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఇబ్రహీంపట్నం, ఈరోజు జరిగిన ఖానాపూర్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల్లో రెండిట్లో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ దోస్తీ బయటపడిందన్నారు. బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు తమకు ఎవరితోనూ పొత్తు ఉండదని చెబుతున్నాడని, మరి ఖానాపూర్, ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీల్లో ఏం జరిగిందో ఆయన తెలియదా అని ప్రశ్నించారు. తమకు ఎవరితోనూ పొత్తులు లేవని బట్టలు చింపుకున్న కేటీఆర్, ఇప్పుడు మాత్రం కుక్కిన పేనులా ఉన్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజాస్వామ్య విజయం అంటూ గంభీరమైన ప్రకటనలు చేస్తున్న ఆయన, ఈ అనైతిక పొత్తుల గురించి మాత్రం నోరు విప్పడం లేదన్నారు.
కేటీఆర్, రామచంద్రరావు వీటికి సమాధానం చెప్పాలి. గతంలో ఈ రెండు పార్టీలు కలిసి పని చేశాయి. ఇప్పుడు కూడా కలిసే పని చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులోనూ కలిసే ఉంటాయి. ఇద్దరిది ఫెవికాల్ బంధం. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ రెండు పార్టీలు కలిసే పోటీ చేస్తాయి. రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు కుమ్మక్కయ్యాయి. తాజాగా జరిగిన రెండు మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల ఫలితాలే ఇందుకు నిదర్శనం. - ఆది శ్రీనివాస్, ప్రభుత్వ విప్
