ఏపీ బీజేపీలో కీలక మార్పులు - జిల్లాలకు కొత్త ఇంఛార్జ్ల నియామకం
పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం పటిష్టానికి బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం కీలక నిర్ణయం - అన్ని జిల్లాలకు ఇంఛార్జ్లను నియమిస్తూ పీవీఎన్ మాధవ్ ఉత్తర్వులు - నియామకాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసిన మాధవ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 9:58 PM IST
BJP Appoints New District In Charges : రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేసే దిశగా నాయకత్వం ఆ పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు ఏపీలోని అన్ని జిల్లాలకు నూతనంగా జిల్లా ఇంఛార్జ్లను నియమించింది. ఇందుక సంబంధించి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ కొత్త నియామకాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా ఇంఛార్జ్లు పార్టీ కోసం చురుగ్గా పనిచేయాలని పీవీఎన్ మాధవ్ తెలిపారు. పార్టీ సిద్ధాంతాలను సామాన్య ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని పేర్కొన్నారు. బూత్ స్థాయి కమిటీలను మరింత బలోపేతం చేయాలని సంస్థాగత విస్తరణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ముమ్మరంగా చేపట్టాలని నిరంతరం ప్రజా సమస్యలపై స్పందిస్తూ ఆందోళనలు, ఉద్యమాలు నిర్వహించాలని వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా వివరించాలని ఈ బాధ్యతలను జిల్లా ఇంఛార్జ్లు తీసుకోవాలన్నారు.
జిల్లా అధ్యక్షులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో ఇంఛార్జ్లు ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకోవాలని పీవీఎన్ మాధవ్ సూచించారు. రాష్ట్ర నాయకులు, వివిధ మోర్చాల నాయకులతో కలిసికట్టుగా పనిచేయాలన్నారు. పార్టీని గ్రామ స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు మరింత పటిష్ఠంగా బలోపేతం చేయడమే ఈ నియామకాల ప్రధాన ఉద్దేశమని మాధవ్ వెల్లడించారు.
జిల్లాల వారీగా ఇంఛార్జ్ల వివరాలు :
|క్రమసంఖ్య
|జిల్లా
|ఇంఛార్జ్ పేరు
|క్రమసంఖ్య
|జిల్లా
|ఇంఛార్జ్ పేరు
|క్రమసంఖ్య
|జిల్లా
|ఇంఛార్జ్ పేరు
|1.
|పార్వతీపురం మన్యం
|పోలిమేర శ్రీనివాసరావు
|10.
|తూర్పు గోదావరి
|బుద్ధా లక్ష్మీనారాయణ
|19.
|మార్కాపురం
|కొక్కెర శ్రీనివాస్ యాదవ్
|2.
|అల్లూరి సీతారామరాజు
|పుట్ట గంగయ్య
|11.
|పశ్చిమ గోదావరి
|శ్రీదేవి రేలంగి
|20.
|నెల్లూరు
|చంద్రశేఖర్ భీమినేని
|3.
|పోలవరం
|గాడే శ్రీనివాసరావు
|12.
|ఏలూరు
|రామ్ కుమార్ చిలుకూరి
|21.
|తిరుపతి
|పి.వి. కృష్ణారెడ్డి
|4.
|శ్రీకాకుళం
|రవీందర్ రెడ్డి మేడపాటి
|13.
|కృష్ణా
|భోగిరెడ్డి ఆదిలక్ష్మి
|22.
|చిత్తూరు
|కె.వి. లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి
|5.
|విజయనగరం
|ఎన్. విజయానంద రెడ్డి
|14.
|ఎన్టీఆర్
|వెంకట సుబ్బారావు నార్ని (తాతాజీ)
|23.
|అన్నమయ్య
|టి.డి. వరప్రసాద్
|6.
|విశాఖపట్నం
|రెడ్డి పావని
|15.
గుంటూరు
|వై.వి.ఆర్. మోహన్ (దొరబాబు)
|24.
|కడప
|కొల్లా చిట్టిబాబు
|7.
|అనకాపల్లి
|ఏ.పీ.ఆర్. చౌదరి
|16.
పల్నాడు
|తొగంటి శ్రీనివాస్ (జిల్లా ఇంఛార్జ్), అవుల నాగేంద్ర కుమార్ యాదవ్ (జిల్లా కో-ఇంఛార్జ్)
|25.
|శ్రీసత్యసాయి
|కునిగిరి నీలకంఠ
|8.
|కాకినాడ
|ఆకుల శ్రీధర్
|17.
|బాపట్ల
|గాజుల వెంకయ్య నాయుడు
|26.
|అనంతపురం
|బెస్తా చంద్రప్ప
|9.
|డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ
|కరంకి శ్రీనివాస్
|18.
|ప్రకాశం
|జి. భరత్ కుమార్
|27.
|కర్నూలు
|సండిరెడ్డి శ్రీనివాసులు
|28.
|నంద్యాల
పి.డి. పార్థసారథి (జిల్లా ఇంఛార్జ్), అంబిలి కాశీ విశ్వనాథ్ (జిల్లా కో-ఇంఛార్జ్)
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