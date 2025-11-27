టార్గెట్ 2028 : అన్ని స్థానాల్లోనూ సింగిల్గానే పోటీ - ఆ నినాదంతో పంచాయతీ ఎన్నికలకు బీజేపీ
రాష్ట్రంలో అధికారమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర బీజేపీ పావులు - సర్పంచ్ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని ప్రణాళికలు - అన్ని వార్డులు, సర్పంచుల స్థానాల్లో పోటీకి సంసిద్ధమవుతున్న నేతలు
Published : November 27, 2025 at 7:27 AM IST
BJP Set for Telangana Local Body Elections : లోక్సభ, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలుపుతో ఊపుమీదున్న బీజేపీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తమ బలాన్ని పెంచుకోవాలని భావిస్తోంది. ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ బలంగా ఉనికిని చాటుకోవడం ద్వారా 2028లో జరగబోయే శాసనసభ ఎన్నికలకు పునాది వేయాలని ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధుల అంశాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించింది. స్థానిక సంస్థల్లో అభివృద్ధి కేవలం బీజేపీతోనే సాధ్యం అనే నినాదంతో ప్రచారం చేయాలని యోచిస్తోంది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు, ముఖ్యనేతలతో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండిసంజయ్, ఎంపీ లక్ష్మణ్ పాల్గొన్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి కీలక మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో గత 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో గ్రామ పంచాయతీలను నిర్వీర్యం చేశారని రాంచందర్రావు ఆరోపించారు. 14వ, 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను గ్రామస్థాయిలో ఖర్చు చేయకుండా, కేంద్ర నిధులను దారి మళ్లించడం వల్ల గ్రామాల అభివృద్ధి నిలిచిపోయిందని గుర్తు చేశారు. గత, ప్రస్తుత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్లే అనేక మంది సర్పంచులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని బీజేపీ నేత కాసం వెంకటేశ్వర్లు ఆరోపించారు. ప్రస్తుత సీఎం, గత సీఎంలపై విమర్శలు చేశారు.
"పంచాయతీ వ్యవస్థను గత రెండేళ్లుగా పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశారు. సర్పంచ్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఆనాటి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే మొత్తం అభివృద్ధి పనులు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించి అభివృద్ధి పనులు చేసిన దాఖలాలు లేవు." - కాసం వెంకటేశ్వర్లు, బీజేపీ నేత
గెలుపే లక్ష్యంగా వ్యూహాత్మకంగా ప్రణాళిక : వార్డు మెంబర్ నుంచి మొదలు జడ్పీటీసీ వరకు అన్ని స్థానాల్లోనూ ఒంటరిగానే పోటీ చేయడం ద్వారా పార్టీ శ్రేణుల్లో మరింత ఉత్తేజాన్ని నింపాలని కమలం పార్టీ భావిస్తోంది. జిల్లాల అధ్యక్షులు, స్థానిక కమిటీల సహకారం, సమన్వయంతో క్షేత్రస్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించింది. గెలుపే లక్ష్యంగా వ్యూహాత్మకంగా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. సర్పంచ్ అభ్యర్థులుగా జనబలంతో పాటు ఆర్థిక బలం ఉన్న గెలుపు గుర్రాలనే బరిలోకి దింపాలని భావిస్తోంది. అన్నిచోట్ల ఏ పార్టీతో పొత్తు లేకుండా అభ్యర్థులనే నిలబెట్టేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
బీసీలకు అధిక సీట్లు దక్కే అవకాశం : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ అభ్యర్థులకు పార్టీ తరఫున రిజర్వేషన్లు, తగిన ప్రాధాన్యత కల్పిస్తామని ఇప్పటికే రాష్ట్ర నేతలు స్పష్టం చేశారు. అందుకు అనుగుణంగా బీసీలకు అధికంగా సీట్లు దక్కే అవకాశాలున్నాయి. స్థానిక సమస్యలను, కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులను వినియోగించుకున్న తీరును ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు రచించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్లపై వ్యవహరించిన తీరును ఎండగట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇవాళ్టి నుంచి పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు ప్రారంభం కానుండగా, బలమైన అభ్యర్థులను నిలబెట్టాలని బీజేపీ భావిస్తోంది.
