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రాజమహేంద్రవరంలో ఘనంగా బీజేపీ "100 జెండాల పండగ"

రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ కార్యక్రమం - ఘనంగా 100 జెండాల పండగ - నగరంలోని 100 కేంద్రాల్లో పార్టీ జెండాలను ఆవిష్కరించిన నాయకులు

BJP 100 Jendala Panduga
బీజేపీ 100 జెండాల పండగ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 6:33 PM IST

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100 Flag Festival Of BJP : రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ నియోజకవర్గంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన "100 జెండాల పండగ" కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నగరంలోని వంద ప్రాంతాల్లో పార్టీ జెండాలను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం, కంబాలచెరువు వద్ద జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు, ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. పార్టీకి దేశమే ప్రథమమని, అధికారాన్ని కేవలం ప్రజలకు సేవ చేసే సాధనంగానే భావిస్తుందని ఆమె నొక్కి చెప్పారు.

బీజేపీ 100 జెండాల పండగ (ETV Bharat)

కూటమి అభ్యర్థుల ఘనవిజయం కోసం ప్రతి పార్టీ కార్యకర్త క్షేత్రస్థాయిలో కష్టపడి పనిచేయాలని పురందేశ్వరి పిలుపునిచ్చారు. కేంద్రం, రాష్ట్రం రెండింటిలోనూ 'డబుల్ ఇంజిన్' సర్కార్ అధికారంలో ఉండటం వల్ల ఏపీ వేగవంతమైన అభివృద్ధిని సాధిస్తోందని చెప్పారు. ఇందులో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.274 కోట్ల వ్యయంతో రాజమహేంద్రవరం రైల్వే స్టేషన్‌ను ఆధునీకరించి అభివృద్ధి చేస్తోందని వెల్లడించారు. అదేవిధంగా రూ.840 కోట్ల వ్యయంతో బుట్టాయగూడెం నుంచి పోలవరం వరకు అనుసంధానించే ప్రధాన రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని వివరించారు. రాజమహేంద్రవరం నగరం రూపురేఖలను మార్చే దిశగా తాము సమగ్ర అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నట్లు పురందేశ్వరి పేర్కొన్నారు.

త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు భారీ సంఖ్యలో విజయం సాధించాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ ఆకాక్షించారు. ఇందుకోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తద్వారా రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేయాలన్నారు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన గోదావరి పుష్కరాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు కేంద్రం రూ.300 కోట్లు మంజూరు చేసిందని చెప్పారు. అమరావతి నిర్మాణం, పోలవరం ప్రాజెక్టుతో సహా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అవసరమైన నిధులను అందిస్తోందని పీవీఎన్ మాధవ్ వెల్లడించారు.

"రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమిఅభ్యర్థులు భారీ సంఖ్యలో విజయం సాధించాలి. కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. తద్వారా రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేయాలి. ప్రతిష్టాత్మకమైన గోదావరి పుష్కరాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.300 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అలాగే, కొత్త రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం, జీవనాడి వంటి పోలవరం ప్రాజెక్టుతో సహా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం అవసరమైన నిధులను అందిస్తోంది." - పీవీఎన్ మాధవ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

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TAGGED:

BJP 100 FLAG FESTIVAL IN RAJAMUNDRY
బీజేపీ 100 జెండాల పండగ
100 FLAG FESTIVAL OF BJP
BJP 100 JENDALA PANDUGA

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