కొవ్వూరులో వైఎస్సార్సీపీకి బిగ్ షాక్ - ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా పోటీకి మన్నె పద్మ విముఖత
Big Shock to YSRCP in kovvur: పురపాలిక ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వానికి ముందే వైఎస్సార్సీపీకి కొవ్వూరులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పోటీ చేసేందుకు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అయిష్టత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:02 AM IST
Kovvur YSRCP Candidate Refused : పురపాలిక ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వానికి ముందే వైఎస్సార్సీపీకి వరుస షాక్లు తగిలాయి. పురపాలక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఛైర్మన్, మేయర్ అభ్యర్థుల ఎంపికలో వైఎస్సార్సీపీకి తొలి జాబితా ప్రకటించిన మరుసటి రోజే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా పార్టీ అధిష్ఠానం ప్రకటించిన మన్నె పద్మ పోటీకి విముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. మరోవైపు విజయవాడ సహా ఆరు మేయర్ స్థానాలకు, 17 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్మన్ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేస్తూ శుక్రవారం రెండో జాబితాను విడుదల చేసింది.
పోటీకి పద్మ అనాసక్తి: కొవ్వూరు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా మన్నె పద్మ పేరును వైఎస్సార్సీపీ అధిష్ఠానం గురువారం రాత్రి ప్రకటించింది. శుక్రవారం ఉదయం ఆ పార్టీ జిల్లా ముఖ్య నాయకులు మాజీ మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు జక్కంపూడి రాజా, తలారి వెంకటరావు తదితరులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పద్మ పోటీ చేసేందుకు అయిష్టత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది.
ఆమెకు నచ్చజెప్పేందుకు నాయకులు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోవడంతో వెనుదిరిగినట్లు తెలిసింది. అనూహ్య పరిణామాన్ని ఎదుర్కొన్న నాయకులు ఆ సమాచారాన్ని అధిష్ఠానం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలిసింది. ఆమె తండ్రి కోడూరి శివరామకృష్ణ ఎమ్మెల్సీగా, ఐదు దఫాలు మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా సేవలు అందించారు. ఆయన నివాసంలోనే జిల్లా ముఖ్య నాయకులు సమాలోచనలు చేశారు. ఈ పరిణామంతో కొవ్వూరులోని ఇతర వార్డుల్లో పోటీకి సిద్ధమవుతున్న నాయకులూ పునరాలోచనలో పడినట్లు తెలుస్తోంది.
రెండో జాబితాలో 23 మంది: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మేయర్, మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల రెండో జాబితాను వైఎస్సార్సీపీ ప్రకటించింది. 23 మంది అభ్యర్థులతో వైఎస్సార్సీపీ జాబితా విడుదల చేసింది. విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా తాజా మాజీ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మిని వైఎస్సార్సీపీ ఖరారు చేసింది. చిత్తూరు మేయర్ అభ్యర్థిగా తాజా మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ రామస్వామి చంద్రశేఖర్కు అవకాశం కల్పించింది. గుంటూరు నుంచి టి.ఎ.వి.ఎన్.పి. శ్రీదేవి, తిరుపతి నుంచి వై.వాసుదేవ యాదవ్, కర్నూలు నుంచి యు.సుశీల, అనంతపురం నుంచి సీహెచ్. రమేష్గౌడ్లను మేయర్ అభ్యర్థులుగా ప్రకటించింది. బొబ్బిలి, సాలూరు, అమలాపురం, జంగారెడ్డిగూడెం, నూజివీడు, జగ్గయ్యపేట, పెడన, నాయుడుపేట, సూళ్లూరుపేట, ఎమ్మిగనూరు మున్సిపాలిటీలతో పాటు పాలకొండ, ముమ్మిడివరం, నందిగామ, గిద్దలూరు, అద్దంకి, చీమకుర్తి, దర్శి నగర పంచాయతీలకు ఛైర్మన్ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది.
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