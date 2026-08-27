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కాంగ్రెస్‌లో జోరుగా మంతనాలు - కొండా సురేఖను కాపాడుకునేందుకు తెరవెనక తీవ్ర ప్రయత్నాలు!

రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌లో ఊపందుకున్న తెరవెనక రాజకీయాలు - భట్టితో కొండా మురళీ సమావేశం - రాత్రికి బెంగళూరులో ఖర్గేతో భట్టి భేటీ - కొండా సురేఖపై కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా చూసేందుకేనని చర్చ

Konda Surekha Husband Meet Bhatti
కొండా సురేఖకు కఠిన చర్యలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 12:25 PM IST

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Behind-the-scenes efforts for Konda Surekha : రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌లో తెరవెనక రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి. కొండా సురేఖపై కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా చూడాలని ఆమె భర్త మురళీ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆ వెంటనే భట్టి విక్రమార్క బెంగళూరులో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను కలవడం కీలక పరిణామాలకు దారితీసింది. మంత్రి కొండా సురేఖను కాపాడేందుకే భట్టి విక్రమార్క ఖర్గేతో మధ్యవర్తిత్వం చేస్తున్నారన్న చర్చ పార్టీలో కొనసాగుతోంది.

రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌లో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలు ఆ పార్టీని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. పార్టీకి నష్టం కలిగించేలా వ్యవహరించారన్న అభియోగాలపై మంత్రి కొండా సురేఖ, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డిని పదవుల నుంచి తప్పించాలని పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో తెరవెనక రాజకీయాలు మొదలయ్యాయి. బుధవారం మధ్యాహ్నం ప్రజాభవన్‌లో కొండా సురేఖ భర్త మురళి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కను కలిశారు. 40 నిమిషాల పాటు జరిగిన ఈ భేటీలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

కాంగ్రెస్​లోనే కొనసాగుతామన్న కొండా మురళి : పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. కొండా సురేఖపై కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా చూడాలని మురళి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కను కోరినట్లు తెలిసింది. సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన కొండా మురళి తాము కాంగ్రెస్‌లోనే కొనసాగుతామన్నారు. తన కుమార్తె సుస్మిత ప్లాన్-A అమలు చేసిందని, ప్లాన్-Bలో ఏం చేయబోతుందో తనకు తెలియదని వ్యాఖ్యానించారు.

భట్టితో సమావేశం అనంతరం బయటకు వచ్చిన మాజీ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడేందుకు నిరాకరించారు. మాట్లాడేందుకు ఏమీ లేదని తెలిపారు. ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చిన మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి పలు అంశాలపై స్పందించారు. బిల్లుల కోసం భట్టి విక్రమార్కను కలిసేందుకు వచ్చానని చెప్పారు. తానెప్పుడూ ప్రభుత్వానికి, పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని రాజగోపాల్‌రెడ్డి స్పష్టంచేశారు.

కాంగ్రెస్​ వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ : భేటీల పరంపర ఇక్కడితో ఆగలేదు. బుధవారం సాయంత్రం బెంగళూరుకు వెళ్లిన ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో సమావేశమయ్యారు. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం భట్టి విక్రమార్క, మల్లికార్జున ఖర్గేల మధ్య 20 నిమిషాలకు పైగా సమావేశం జరిగింది. తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. ఒకవైపు కొండా మురళి భట్టి విక్రమార్కతో సమావేశం కావడం ఆ వెంటనే భట్టి విక్రమార్క బెంగళూరులో మల్లికార్జున ఖర్గేను కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

మంత్రివర్గం నుంచి తనను తప్పించడం ఖాయమని భావించిన కొండా సురేఖ తెరవెనక రాజకీయాలకు తెరతీసినట్లు కాంగ్రెస్‌లో చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జిగా పనిచేసిన దీపాదాస్ మున్షీ ఇందుకోసం పనిచేస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కను రంగంలోకి దించి మంత్రి కొండా సురేఖను కాపాడుకునే ప్రయత్నాలు ఊపందుకున్నాయన్న చర్చ కూడా పార్టీలో జరుగుతోంది. భట్టి విక్రమార్క, ఖర్గే ఏం చర్చించారనే అంశం కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠను రేపుతోంది

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MINISTER KONDA SUREKHA ISSUE
BHATTI MEETING WITH KHARGE ON KONDA
ఖర్గేను కలిసిన భట్టి విక్రమార్క
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