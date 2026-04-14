నిధుల కోసం మంత్రుల కాళ్లు మొక్కాలా? - ప్రభుత్వంపై పోచారం సీరియస్
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి - ముఖ్యమంత్రికి 20 సార్లు చెప్పినా స్పందించలేదంటూ అసహనం - ఈఎన్సీతో ఫోన్లో మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Published : April 14, 2026 at 11:41 AM IST
Banswada MLA on Congress Govt : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం అనేది ఒకటి ఉందా? అని తమకే సందేహం కలుగుతోందని బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ సలహాదారు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోచారం అధికార యంత్రాంగంపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని సిద్దాపూర్ రిజర్వాయర్ నిధుల విషయంలో ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సంవత్సరాలు గడిచినా దీనికి సంబంధించిన నిధులు మంజూరు కాకపోవడంతో అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తాను ఈ వయస్సులో నిధులు మంజూరు చేయమని మంత్రుల కాలు మొక్కాలా? అని ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. ఒక సీనియర్ ఎమ్మెల్యేగా ముఖ్యమంత్రికి 20 సార్లు చెప్పినా, నిధులు మంజూరు చేయాలని అడిగినా వారు పట్టించుకోలేదని వెల్లడించారు. ఎవరైనా అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా తాను ఎత్తేవాడినని, జల వనరుల శాఖ ఈఎన్సీతో ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫోన్లో అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
తనలాంటి వారికే స్పందించకపోతే : నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ని మండలం సిద్ధాపూర్ రిజర్వాయర్ పనులకు సంబంధిచిన బిల్లులు రాకపోవడంపై ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ రెడ్డి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఈఎన్సీతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోమవారం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది. తాను ప్రజల కోసమే పని చేస్తానని, తనలాంటి వారికే సరిగా స్పందించకపోతే ఎందుకీ దరిద్రపు రాజకీయం అని అధికార యంత్రాంగాన్ని విమర్శించారు. ఈఎన్సీ మాట్లాడుతూ సీఎం స్థాయిలో మాట్లాడి పనిని పూర్తి చేయిద్దామని, అసలే రాత్రయ్యిందని సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.
ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ? : దీనికి సమాధానంగా ఆయన 'రాత్రైతే ఏముంది? అడవిలో ఉన్నాం. బతికితే బతుకుతాం, లేకుంటే చస్తాం' అని బదులిచ్చారు. 'మంత్రులు మాలాంటి వారి ఫోన్ ఎత్తకపోతే మరెవరికి చెప్పుకోవాలి, ఎవరితో మాట్లాడాలి, మా సమస్యను ఎవరికి విన్నవించాలి' అని ఆయన నిలదీశారు. బాన్సువాడలోని కోనాపూర్ ప్రాజెక్టుకు గతంలో రూ.12 కోట్లు మంజూరయ్యాయని, ఇంకా రూ.4 కోట్ల బిల్లులు రావాలని అన్నారు. అడిగి, అడిగి గుత్తేదారు వెళ్లిపోయారని చెప్పారు. వీటితో పాటు నర్సింగ్ కళాశాలకు రూ.15 కోట్లు రావాలని చెప్పారు. టెండర్ రద్దు చేసుకుని పని ఆపుతానని గుత్తేదారు వాపోయారని చెప్పారు. అయితే తను మొన్ననే పార్టీ మారా అని, ఇంకా కొద్ది రోజులు ఆగమని బతిమాలినట్లు తెలిపారు.
ఈ ప్రభుత్వంలో చాలా కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది : బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఇంట్లో కూర్చుంటే జీవోలు వచ్చాయన్నారు. కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో చాలా కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పోచారం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సిద్దాపూర్ రిజర్వాయర్ పనులకు నిధులు మంజూరు చేయడం లేదంటూ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ పోచారం, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట తప్పారని అన్నారు. ఈ ప్రభుత్వంలో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల ఫోన్లు లేపరని, సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా కూడా లేరని ఆయన మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం ఉందా? ఉంటే అది పనిచేస్తుందా అనే అనుమానం కలుగుతుందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం రాత్రి సిద్దాపూర్ రిజర్వాయర్ నుంచి అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ పోచారం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"నేను ప్రజల కోసమే పని చేస్తా. నాలాంటి వారికే స్పందించకపోతే ఎందుకీ దరిద్రపు రాజకీయం? రాత్రైతే ఏముంది? అడవిలో ఉన్నాం. బతికితే బతుకుతాం. లేకుంటే చస్తాం. మంత్రులు మా ఫోన్ ఎత్తకపోతే ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? ఎవరితో మాట్లాడాలి?'' - పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే
