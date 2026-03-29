సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేటీఆర్ మధ్య డీల్ కుదిరింది - ఇక హరీశ్​రావే ఆలోచించుకోవాలి : బండి సంజయ్

హరీశ్‌రావుతో జాగ్రత్తగా ఉండు అని కేటీఆర్‌కు రేవంత్ సూచన చేశారన్న కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ - బీఆర్ఎస్-బీజేపీ పొత్తు ఎప్పటికీ జరగదని స్పష్టం - కౌశిక్‌రెడ్డి వ్యవహరించిన తీరు సరైనది కాదని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 3:29 PM IST

Bandi Sanjay on CM Revanth Reddy : తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ప్రతిపక్ష పార్టీ నేత కేటీఆర్ ఒక్కటేనని కేంద్రమంత్రి, బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ అన్నారు. హరీశ్​రావుతో జాగ్రత్తగా ఉండు అని కేటీఆర్​కు రేవంత్ రెడ్డి సూచన చేశారని తెలిపారు. హైదరాబాద్​లో బండి సంజయ్‌ మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. హరీశ్​రావు ఇరుక్కుంటాడని కాళేశ్వరం ఒక్కటే రేవంత్ పట్టుకున్నాడని, ఫార్ములా ఈ రేస్ కేసు రేవంత్ పట్టించుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు. కేటీఆర్, రేవంత్ రెడ్డి మధ్య డీల్ కుదిరిందని, అందుకే రేవంత్ హరీశ్​రావును మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. హరీశ్​రావు ఈ విషయంపై ఆలోచించుకోవాలని సూచించారు.

కుటుంబ రాజకీయాలకు బీజేపీ వ్యతిరేకం : కాళేశ్వరం అంశంలో తమ భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి రేవంత్ కాలుస్తాం అంటే తాము చూస్తూ ఊరుకోమని బండి సంజయ్ హెచ్చరించారు. రేవంత్​కు చేతకాదని చెప్పారు. కేటీఆర్ మీద ఏ విచారణ జరగదని జోస్యం చెప్పారు. ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణలు తప్ప, ఏం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. కేటీఆర్ పెద్ద అవినీతి పరుడని విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ - బీజేపీ పొత్తు ఎన్నటికీ జరగదని, వారసత్వ, కుటుంబ రాజకీయాలకు బీజేపీ వ్యతిరేకం అని స్పష్టం చేశారు.

రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్​కు డబ్బులు పంపిస్తున్నారు : కవిత పార్టీ ఇంకా స్టార్టింగ్ ట్రబుల్​లో ఉందని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి డిప్రెషన్​లో ఉండి డీలిమిటేషన్​పై మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దక్షిణాది ఉత్తరాది పేరుతో డ్రామాలు ఆడుతున్నారని, ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో బీజేపీ హవా కొనసాగనుందని, సీఎం రేవంత్ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్​కు డబ్బులు పంపిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అందుకే కాంగ్రెస్ రేవంత్​ను స్టార్ క్యాంపెయినర్ అంటుందని తెలిపారు.

కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్​కు ఎవరు మద్దతు ఇచ్చినా తప్పు : బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్​లకు బీజేపీ సమాన దూరమని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు. మొన్న మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కొన్ని చోట్ల బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్​తో కలిసి వైస్ ఛైర్మన్ తీసుకోవడం తప్పు, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్​కు ఎవరు మద్దతు ఇచ్చినా తప్పు అని, ఇది తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్​తో కొట్లాడి కార్యకర్తలు దెబ్బలు తిన్నారని, తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారని గుర్తు చేశారు. అలాంటి బీఆర్ఎస్​తో తాత్కాలిక పదవుల కోసం ఎలా మద్దతు ఇస్తామని వెల్లడించారు.

కౌశిక్‌రెడ్డి వ్యహరించిన తీరు సరైనది కాదు : బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌రెడ్డి అంశాన్ని ఎథిక్స్ కమిటీకి ఇవ్వడంపై బండి సంజయ్ స్పందించారు. అసెంబ్లీలో కౌశిక్‌రెడ్డి వ్యహరించిన తీరు సరైనది కాదని స్పష్టం చేశారు. ఎథిక్స్ కమిటీ లేదని, అసెంబ్లీ కమిటీలే లేవని అన్నారు. లేని కమిటీకి కౌశిక్‌రెడ్డి అంశం రికమాండ్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు.

