బండి సంజయ్ 'అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర' - 10 వేల మంది కార్యకర్తలతో కాలినడకన కొండగట్టుకు
ప్రారంభమైన బండి సంజయ్ 'అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర' - అంజన్నకు మొక్కులు చెల్లించేందుకు బండి సంజయ్ పాదయాత్ర - 40 కి.మీల పాదయాత్ర చేసి అంజన్నకు మొక్కులు చెల్లించుకోనున్న సంజయ్
Published : March 14, 2026 at 2:34 PM IST
Bandi Sanjay Maha Padayatra in Karimnagar : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్ర పేరిట కరీంనగర్లోని మహీశక్తి ఆలయం నుంచి కొండగట్టు వరకు మహా పాదయాత్రను చేపట్టారు. ఈ యాత్రలో ఇటీవల ఎన్నికైన పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు కూడా ఆయనతో పాటు పాల్గొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో కరీంనగర్లో బీజేపీ మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంటే తన మొక్కును తీర్చుకునేందుకు కరీంనగర్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి నూతనంగా ఎన్నికైన ప్రజా ప్రతినిధులతో కలిసి కొండగట్టు ఆలయానికి పాదయాత్ర చేస్తానని బండి సంజయ్ గతంలో మొక్కుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పది వేల మంది పార్టీ కార్యకర్తలతో కలిసి నేడు ఆయన పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
పాదయాత్రలో దాదాపు పది వేల మంది : కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్ చేపట్టిన ఈ మహా పాదయాత్రకు శుక్రవారం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కరీంనగర్ లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో బీజేపీ తరఫున ఎన్నికైన సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు 108 మంది, వార్డు సభ్యులు 450 మంది, కౌన్సిల్లర్లు, కార్పొరేటర్లు 54 మంది, మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్తో పార్టీ శ్రేణులు కలిసి దాదాపుగా పది వేల మంది మంత్రితో కలిసి నడుస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ యాత్ర కరీంనగర్ మహాశక్తి ఆలయం నుంచి కొండగట్టు వరకు 8 గంటల పాటు 40 కిలోమీటర్లు మేర సాగనుంది. పాదయాత్రలో దారి పొడవునా ఫ్లెక్సీలు, కాషాయ ధ్వజాలు, కటౌట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ యాత్రలో పాల్గొన్న వారికి మజ్జిగ, పులిహోర ప్యాకెట్లు, మంచినీరు అందించనున్నారు.
పాదయాత్రలో అపశృతి : బండి సంజయ్ అంజన్న ఆశీర్వాద యాత్రలో అపశృతి జరిగింది. ఈ ఘటన రామడుగు మండలం వెదిరలో చోటు చేసుకుంది. పాదయాత్ర చేస్తున్న క్రమంలో అకస్మాత్తుగా తేనెటీగలు దాడి చేయడంతో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.