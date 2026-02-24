కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముసలం - మంత్రి పదవుల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చే పరిస్థితి : బండి సంజయ్
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు - కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఎవ్వరు కూల్చాల్సిన పని లేదని, వాళ్లే కూల్చుకుంటారని ఎద్దేవా
Published : February 24, 2026 at 1:50 PM IST
Bandi Sanjay Comments on Congress Party MLAs : కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముసలం ప్రారంభమైందని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కర్ణాటక తరహాలో రాష్ట్రంలోని రెండు జిల్లాల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు సమావేశం అయ్యారని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లోని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోని పార్టీ కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లతో పరిచయ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన, సోమవారం 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఒక చోట కూర్చొని తమకు మంత్రి పదవులు ఇవ్వరా అని చర్చించుకున్నట్లు చెప్పారు.
2028లో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కృషి : తమకు మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలని లేఖలు రాసి, రోడ్డుపైకి వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడిందని బండి సంజయ్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఎవ్వరూ కూల్చాల్సిన పని లేదని, వాళ్లే కూల్చుకుంటారని ఎద్దేవా చేశారు. రామచందర్ రావు సహకారంతో కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ను కైవసం చేసుకున్నామన్న బండి, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కాషాయ జెండా ఎగురవేయడమే తమ లక్ష్యం అన్నారు. పార్టీ గుర్తు, బీఫాం మీద గెలిసిన ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలతో పాటు పార్టీకి సేవ చేయాలని సూచించారు. తెలంగాణలో 2028లో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమావేశం అనంతరం బండి సంజయ్తో కలిసి కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు.