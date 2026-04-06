ప్రశాంతంగా గజ్వేల్ బంద్ - కొనసాగుతోన్న పోలీసుల నిఘా
సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు -ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంపై దాడికి నిరసనగా బంద్ - వంటేరు ప్రతాప్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న బంద్ - గజ్వేల్ బంద్ ఎందుకు చేస్తున్నారో చెప్పాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్
Published : April 6, 2026 at 2:56 PM IST
Gajwel Bandh : సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్లో బంద్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది. రెండు రోజుల క్రితం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ నాయకులు దాడికి నిరసనగా బంద్ కొనసాగుతోంది. బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగడంతో పట్టణంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. ఈ బంద్కు అసలు కారణమేంటంటే, ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫొటో ఉండాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు సీఎం ఫొటోను తీసుకొచ్చి కార్యాలయంలోని గోడకు తగిలించారు.
ఇరు వర్గాలపై కేసు నమోదు : ఆ క్యాంప్ కార్యాలయంలో గోడకున్న ఫొటోను గజ్వేల్ బీఆర్ఎస్ ఇంఛార్జ్ వంటేరు ప్రతాపరెడ్డి తొలగించారు. ఆ సమయంలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన గజ్వేల్ డీసీసీ అధ్యక్షురాలు ఆంక్ష రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. దీంతో బీఆర్ఎస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులపై, మరోవైపు సీఎం రేవంత్రెడ్డికి అవమానం జరిగిందని కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రతాపరెడ్డిపై ఇరు వర్గాలు పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదులు ఇవ్వడంతో కేసు నమోదు అయింది.
ద్విచక్ర వాహనాలపై ర్యాలీ - బంద్కు నిరసన : గజ్వేల్లోని ప్రజ్ఞాపూర్ మండలంలో తెల్లవారుజామున ఆర్టీసీ డిపో ముందు బీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ వంటేరు ప్రతాపరెడ్డి, పార్టీ శ్రేణుల ఆందోళన చేపట్టారు. ఉదయం 7 గంటల వరకు బస్సులు డిపోకే పరిమితమయ్యాయి. గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్ మున్సిపాలిటీలో దుకాణాలు స్వచ్ఛందంగా మూసేసి బందుకు మద్దతు తెలిపారు. తర్వాత పరిస్థితి కొంత సద్దుమణిగిన నేపథ్యంలో బస్సులు డిపో నుంచి బయటకు వెళ్లాయి. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ద్విచక్ర వాహనాలపై బీఆర్ఎస్ నేతలు పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు.
''కేసీఆర్ క్యాంప్ ఆఫీస్ మీద దాడి చేయడం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. రాష్ట్రంలోని మేధావులు కూడా ఖండిస్తున్నారు. స్వయాన మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రెసిడెన్షియల్ మీద దాడి చేయడం చాలా మంది ఖండిస్తున్నారు. ఏదేమైనా కూడా ఇవాళ తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాము. రెండేళ్లలో మా ప్రభుత్వం వస్తుంది. తప్పకుండా ఎవరెవరైతే పోస్టులు పెడుతున్నారో? గుండాయిజం చేస్తున్నారో వారిని మేము గుర్తిస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో ఊసలు లెక్కబెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గతంలో కేసీఆర్ పదేళ్లు ఉంటే ఎవరూ రోడ్ల మీదకు వచ్చి దర్నాలు చేయలేదు. బంద్లకు పిలునియలే'' - ప్రతాపరెడ్డి, గజ్వేల్ బీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్
కొనసాగుతున్న బంద్ - పోలీసుల నిఘా : ఈ బంద్ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. గజ్వేల్ ఏసీపీ నర్సింలు ఆధ్వర్యంలో భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పట్టణంలో ఉద్రిక్తత నెలకొన్నప్పటికీ పరిస్థితిని అదుపులో పెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తానికి గజ్వేల్ బంద్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది. సాధారణ జనజీవనం కొంత మేర ప్రభావితమైంది. పరిస్థితిపై పోలీసులు నిఘా కొనసాగిస్తున్నారు.
జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షురాలు ఆంక్షరెడ్డి డిమాండ్ : మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గజ్వేల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటం లేదని, ప్రజల ఇబ్బందులను పట్టించుకోవడం లేదని సిద్దిపేట జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షురాలు ఆంక్ష రెడ్డి అన్నారు. తనపై బీఆర్ఎస్ నాయకులు కావాలనే ఆరోపణలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గజ్వేల్లో బంద్ ఎందుకు చేపట్టారో తెలపాలని ఆంక్షరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. అసలు ఫొటో ఎందుకు తొలగించారంటే ప్రోటోకాల్ విషయంలో ప్రజా పాలన- ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమంలో భాగంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీపై కేసీఆర్ ఫొటో లేదని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఫ్లెక్సీని చింపేశారని ఆంక్షరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఇదే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫొటో తప్పని సరిగా ఉండాలని ఆ ఉద్దేశంతోనే పెట్టామని ఆమె మాట్లాడారు. దీనిని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వక్రీకరించి దాడిగా పరిగణించారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
