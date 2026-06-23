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రూ.30 వేల కోట్ల మెట్రో రైల్ ఆస్తులపై రేవంత్‌రెడ్డి కన్ను: కేటీఆర్‌

బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్యకార్యకర్తల సమావేశంలో అధికార పక్షంపై ధ్వజమెత్తిన కేటీఆర్ - మెట్రో రైల్ ఆస్తులపై రేవంత్​రెడ్డి కన్ను పడిందని ఆరోపణ - ప్రజల నెత్తిన రూ.14 వేలకోట్ల భారం పడిందని విమర్శ

BRS Meeting On SIR At Miyapur
BRS Meeting On SIR At Miyapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 6:37 PM IST

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BRS Meeting On SIR At Miyapur : మేడ్చల్ జిల్లాలో శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశాన్ని మియాపూర్‌లోని నరేన్ గార్డెన్స్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా ఎస్​ఐఆర్​పై అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అధికార పక్షాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో విచ్చలవిడిగా దందా : ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్​ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రేవంత్​రెడ్డి పాలనలో రాష్ట్ర యంత్రాంగం పూర్తిగా గాడి తప్పిందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కొంతమంది ఐఏఎస్ అధికారులు బ్రోకర్లుగా మారిపోయారని విమర్శించారు. ముఖ్యంగా జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో ఈ దందా విచ్చలవిడిగా నడుస్తోందని అన్నారు. భవన నిర్మాణాల ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ కోసం వెళ్తే, సదరు ఐఏఎస్ అధికారులే స్వయంగా 'ఫలానా రెడ్డిని కలవండి' అంటూ బ్రోకర్ పనులు చేస్తుండటం సిగ్గుచేటని ఆరోపణలు చేశారు.

మెట్రో రైల్ ఆస్తులపై రేవంత్ రెడ్డి కన్ను : హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టును వేదికగా చేసుకుని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కలిసి సరికొత్త డ్రామాలకు తెరలేపారని కేటీఆర్ విమర్శించారు. సుమారు రూ.30 వేలకోట్ల విలువైన మెట్రో రైల్ ఆస్తులపై రేవంత్ రెడ్డి కన్ను పడిందని ఆరోపించారు. ఈ భారీ ఆస్తులను తన కుటుంబ సభ్యులకు, అన్నదమ్ములకు, అనుచరులకు అప్పజెప్పేందుకు ఒక పెద్ద కుంభకోణానికి తెరలేపారని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. ఈ కుట్రలో భాగంగానే మెట్రో రైల్ భాగస్వామ్య సంస్థ అయిన ఎల్ అండ్ టీ అధికారులను బ్లాక్‌మెయిల్ చేసి, వారిని రాష్ట్రం నుండి తరిమేశారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.

ప్రజల నెత్తిన రూ.14 వేల కోట్ల భారం : ఎల్ అండ్ టీ సంస్థకు చెందిన రూ.14 వేలకోట్ల అప్పు భారాన్ని ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజల నెత్తిన రుద్దేందుకు రేవంత్ రెడ్డి సిద్ధమయ్యారని మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్ మెట్రో పట్ల కాంగ్రెస్, బీజేపీలకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన మెట్రో విస్తరణ ప్రాజెక్టులకు బీజేపీ ఎందుకు ఆమోదం తెలపలేదని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి, కిషన్ రెడ్డి ఇద్దరూ కలిసి కేవలం ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే విఫలయత్నాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు.

"గత ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన మెట్రో విస్తరణను బీజేపీ ఎందుకు ఆమోదించలేదు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ పేరుతో రేవంత్‌రెడ్డి, కిషన్‌రెడ్డి డ్రామాలు ఆడుతున్నారు. రూ.30 వేల కోట్ల మెట్రో రైల్ ఆస్తులపై రేవంత్‌రెడ్డి కన్ను పడింది. ఈ ఆస్తులను కుటుంబసభ్యులు, అనుచరులకు అప్పజెప్పే పనిలో పడ్డారు. వీరంతా కలిసి ఎల్ అండ్ టీ అధికారులను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి రాష్ట్రం నుంచి తరిమేశారు. రూ.14 వేల కోట్ల ఎల్ అండ్ టీ అప్పును రాష్ట్ర ప్రజలపై రుద్దుతున్నారు" - కేటీఆర్,​ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్

రేవంత్ రెడ్డికి తుగ్లక్, హిట్లర్​లే ఆదర్శం : గతంలో ఆమోదించిన ఎయిర్‌పోర్ట్ మెట్రోను రద్దు చేసిన రేవంత్ రెడ్డిని, అలాగే మెట్రో విస్తరణకు అడ్డుపడిన కిషన్ రెడ్డిని హైదరాబాద్ ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరని కేటీఆర్​ హెచ్చరించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో వారిని గుర్తుంచుకుంటారని చెప్పుకొచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డికి తుగ్లక్, హిట్లర్​లే ఆదర్శమని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు.

ఈ విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశంలో మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి, కుకట్ పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజుతో పాటు నియోజకవర్గానికి చెందిన ముఖ్య నాయకులు, కార్పొరేటర్లు, పెద్ద సంఖ్యలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు తదితరులు హాజరయ్యారు.

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BRS MEETING AT MIYAPUR
మియాపూర్‌లో బీఆర్​ఎస్ సమావేశం
BRS MEETING ON SIR AT MIYAPUR

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