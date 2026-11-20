అవినాశ్ రెడ్డి కాన్వాయ్పై దాడి - అభ్యర్థులకు రక్షణ కల్పిస్తామన్న పోలీసులు
Attack On YSRCP MP YS Avinash Reddy Convoy: అవినాశ్ కాన్వాయ్పై కొందరు దాడి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్ కోసం వెళ్లిన అవినాశ్ రెడ్డి కాన్వాయ్పై పెట్రోల్ బాంబులతో దాడి జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:59 PM IST
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని, కొన్నిగంటల తర్వాత విడదల చేశారు. సింహాద్రిపురం మండలం అంకాలమ్మ గూడూరులో అవినాశ్ కాన్వాయ్పై కొందరు దాడి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థుల నామినేషన్ కోసం వెళ్లిన అవినాశ్ రెడ్డి కాన్వాయ్పై పెట్రోల్ బాంబులతో దాడి జరిగింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు రాళ్లు, పెట్రోల్ బాంబులతో దాడికి పాల్పడ్డారు.
ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పోలీసులు ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు. అవినాశ్ రెడ్డిని వెనక్కి పంపించారు. దాడిపై పులివెందుల అర్బన్ పీఎస్లో ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు. ఎంపీని ముందస్తుగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో గొడవలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. కొద్దిసేపటి వరకు ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డిని పులివెందుల పోలీస్స్టేషన్లోనే ఉంచి, కాసేపటికి విడుదల చేశారు. అవినాశ్ రెడ్డి ఇంటి వద్దనే ఉండాలంటూ పోలీసులు ఆదేశించారు.
డీఎస్పీ అసహనం: ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డిపై పులివెందుల డీఎస్పీ మురళీనాయక్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. మీడియా ముందు ఆయన చేసే ఆరోపణలపై రాతపూర్వక ఫిర్యాదు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు. మీడియాతో డీఎస్పీ మాట్లాడారు. "శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు సహకరించాలన్న విజ్ఞప్తిని అవినాశ్ ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదో అర్థం కావడం లేదు. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో భయపడే అభ్యర్థులందరికీ రక్షణ కల్పించి నామినేషన్ వేయించే బాధ్యత మాది" అని డీఎస్పీ అన్నారు.
బీటెక్ రవి డిమాండ్: అవినాశ్ రెడ్డి వచ్చి గొడవలు సృష్టించి మాపైనే నిందలు వేస్తారా అని పులివెందుల నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి బీటెక్ రవి ప్రశ్నించారు. 144 సెక్షన్ అమలులో ఉన్నప్పుడు అవినాశ్ రెడ్డి సింహాద్రిపురానికి రావాల్సిన అవసరం ఏముందని ఆయన అన్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించి ఆ నెపం మాపై వేయాలనే ఉద్దేశంతోనే వచ్చారన్నారు. అవినాశ్ రెడ్డి, దుష్యంత్ రెడ్డి పులివెందుల ప్రాంతంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని పాడు చేస్తున్నారని, వెంటనే వారి అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
- మరోవైపు అంకాలమ్మ గూడూరుకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త వంశీధర్ రెడ్డి ఇంటిపైనా దాడి జరిగింది. ఇంటి అద్దాలు, ఇంట్లో టీవీలు, సీసీ కెమెరాలను దుండగులు పగలగొట్టారు.
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