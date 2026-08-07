ETV Bharat / politics

తిరుపతి టీడీపీ ఇన్‌ఛార్జి ఇంటిపై దాడి - 15 మందిపై హత్యాయత్నం కేసు

టీడీపీ తిరుపతి ఇన్‌ఛార్జి జేబీ శ్రీనివాస్‌ ఇంటిపై దాడి - అడ్డువచ్చిన అనుచరులపై వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుల దాడి - 15 మందిపై హత్యాయత్నం కేసు, అదుపులో ముగ్గురు

Attack on TDP Tirupati in-charge JB Srinivas House
Attack on TDP Tirupati in-charge JB Srinivas House (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Attack on TDP Tirupati in-charge JB Srinivas House : శాంతియుతంగా ఉన్న తిరుపతిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారని టీడీపీ నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తిరుపతి టీడీపీ ఇన్‌చార్జ్ జేబీ శ్రీనివాస్ ఇంటిపై జరిగిన దాడిని వారు తీవ్రంగా ఖండించారు. టీడీపీ పార్లమెంట్ అధ్యక్షురాలు పనబాక లక్ష్మి, ఎమ్మెల్యేలు పులివర్తి నాని, మురళీమోహన్ జేబీ శ్రీనివాస్ ఇంటికి వెళ్లి దాడికి సంబంధించిన వివరాలు అడిగారు.

చట్టం పరిధిలో కోర్టు పరిధిలో ఉన్న విషయాలను చట్టపరంగానే తేల్చుకోవాల్సి ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే మురళీ మోహన్ తెలిపారు. దానికి రాజకీయ ముసుగు తొడిగి, రాజకీయ ప్రేరేపణతో చేసి, కళ్లు కప్పి మనుషులను దెబ్బకొట్టాలని అనుకోవడం అవివేకమని ఆయన విమర్శించారు. అంతేకాకుండా, ప్రశాంతమైన తిరుపతిలో అల్లర్లు రేపి, దాడులు చేయించి, గొడవలు సృష్టించి, ఒకరినొకరు కొట్టుకునేలా చేసి ఏం సాధిద్దామని ఆయన ప్రశ్నించారు.

జేబీ శ్రీనివాస్‌పై దాడిని ఖండించిన టీడీపీ నేతలు (ETV Bharat)

"తిరుపతిలో ఒక కొత్త సంస్కృతి పుట్టుకొస్తోంది. కిడ్నాప్‌లు, హత్యలు, రాడ్లతో దాడులు, కత్తులతో దాడులు, పెట్రోల్‌తో దాడులు. ఇది రాజకీయాల్లో మునుపెన్నడూ చూడని ఒక కొత్త విషయం. వారిలో అభద్రతా భావం పెరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక సమస్య వస్తూనే ఉంది, అయినా టీడీపీ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతోంది". -పనబాక లక్ష్మి, తిరుపతి టీడీపీ పార్లమెంట్‌ అధ్యక్షురాలు

అసలు జరిగింది ఏమిటంటే: కొంతమంది వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులు కత్తులు, ఇనుప రాడ్లు, రాళ్లతో టీడీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్ జేబీ శ్రీనివాస్ ఇంటిపై దాడి చేశారు. అడ్డుగా వచ్చిన నలుగురు టీడీపీ కార్యకర్తలపై వారు దాడి చేశారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు ప్రకారం, గతంలో హత్యకు గురైన ఒక రౌడీషీటర్ భార్య సత్య, మరికొందరితో కలిసి గురువారం మధ్యాహ్నం రూరల్ మండలం, కేఆర్ నగర్‌లోని జేబీ శ్రీనివాస్ ఇంటికి వచ్చింది. తన భర్త హత్య కేసులో ఆమె సాక్ష్యం చెప్పకపోవడంతో అక్కడ గొడవ జరిగింది.

"ఎన్డీఏ కూటమి, చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కల్యాణ్​, లోకేశ్​ల నాయకత్వంలో గంజాయి, రౌడీయిజం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్న తరుణంలో, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఎలాగోలా ఎన్డీఏ కూటమి ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తూ, సాక్షులను బెదిరించి, ఆ తర్వాత కేసులకు సంబంధించిన వ్యక్తులను వారి ఇళ్లకు పంపి, రహస్యంగా నిరసనలు చేయించి, దాడులు కూడా చేస్తున్నారు. వారు పార్టీల మధ్య కాకుండా వ్యక్తులపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు". -పులివర్తి నాని, ఎమ్మెల్యే

ఆమెకు మద్దతుగా, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వాసు యాదవ్, సానుభూతిపరులు సుకుమార్, ప్రేమ్ కుమార్, కృష్ణమూర్తి, యూట్యూబ్ ఛానల్ జర్నలిస్ట్ సంజీవ్ సునీల్ కుమార్, మరికొందరు కత్తులు, ఇనుప రాడ్లతో ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. అక్కడే ఉన్న జేబీ అనుచరులు రాఘవేంద్ర, శేఖర్, ప్రభు, లోకేశ్ వారిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించి గాయపడ్డారు. ఇంతలో, జేబీ పైనుంచి కిందకు వచ్చారు. సంజీవ్ సునీల్ కుమార్, సుకుమార్, ప్రేమ్ కుమార్‌లను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. ఒకవేళ వారిని అడ్డుకోకపోయి ఉంటే, వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి జేబీ శ్రీనివాస్‌ను హత్య చేసి, ఆయనపై పెట్రోల్ పోసేవారని దామినీడుకు చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త రాఘవేంద్ర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అదుపులో ఉన్న ముగ్గురితో సహా మరో 12 మందిపై హత్యాయత్నం కేసులు నమోదు చేసినట్లు సీఐ మద్దయాచారి తెలిపారు.

జేబీ శ్రీనివాస్ సాక్షిని బెదిరించారు: తన భర్త హత్య కేసులో సాక్షిగా ఉన్న మహిళను జేబీ శ్రీనివాస్ బెదిరించి, కోర్టులో సరైన సాక్ష్యం ఇవ్వకుండా చేశారని మృతుడి భార్య సత్య ఆరోపించారు. ఈ హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న నరసింహులు, మల్లికార్జున తమను కాపాడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. జేబీ అనుచరులు కోర్టు వద్దకు వచ్చి, తాము సాక్షులను బెదిరించామని చెబుతూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనను చిత్రీకరిస్తున్న వెబ్ ఛానల్ ప్రతినిధి, సాక్షి టీవీ మాజీ జర్నలిస్ట్ సంజీవ్ సునీల్‌కుమార్‌పై కొందరు వ్యక్తులు దాడి చేశారు. అనంతరం ఆయనను పోలీసులకు అప్పగించారు.

కోర్టు వద్దే వైఎస్సార్సీపీ నేతల దౌర్జన్యం - చెప్పినట్లు వినకపోతే కొడుకును చంపేస్తామని వార్నింగ్

ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు కోర్టులో చుక్కెదురు - ప్రత్యేక వసతుల పిటిషన్ కొట్టివేత

TAGGED:

టీడీపీ ఇన్‌ఛార్జ్‌ జేబీ శ్రీనివాస్‌
ATTACK OF JB SRINIVAS
ROWDY SHEETER MURALI CASE
MURALI WIFE ATTACK
TIRUPATI INCHARGE JB SRINIVAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.