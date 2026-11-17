ఎన్టీఆర్ జిల్లా జడ్పీ పీఠం ఎవరికో - రేస్లో ఇద్దరు ఆశావహులు
NTR ZP Chairperson Race: ఎన్టీఆర్ జిల్లా జడ్పీ ఛైర్మన్ పీఠం కోసం ఆశావహులు పావులు కదుపుతున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 16 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ-13, బీజేపీ-1, వైఎస్సార్సీపీ-2 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:50 PM IST
ఎన్టీఆర్ జిల్లా జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ పీఠం కోసం ఆశావహులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. జిల్లాలో 16 జడ్పీటీసీలు ఉండగా కూటమి 14 స్థానాల్లో (టీడీపీ-13, బీజేపీ 1) విజయం సాధించింది. వైఎస్సార్సీపీ కేవలం రెండు స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఇక్కడ జడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాన్ని ఎస్సీ జనరల్కి కేటాయించారు. దీంతో ఆ కేటగిరీలో గెలిచిన వారిలో టీడీపీకి చెందినవారు నలుగురు ఉన్నారు. అయితే నందిగామ నుంచి గెలిచిన వేల్పుల అమృతమ్మ, మైలవరం నుంచి గెలిచిన రెంటపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఆసక్తి చూపించడం లేదు.
దీంతో ఆ రేసులో గంపలగూడెం జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు కోట పుల్లమ్మ, పెనుగంచిప్రోలు జడ్పీటీసీ సభ్యుడు సుధీర్బాబు పేర్లు మాత్రమే వినిపిస్తున్నారు. వీరిద్దరిలోనే ఒకరు పీఠాన్ని అధిష్టించబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో కోట పుల్లమ్మ జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ రేసులో ముందున్నారు. జిల్లా పార్టీ, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) కూడా ఈమె పేరునే ప్రధానంగా అధిష్ఠానం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్టు తెలుస్తోంది.
కోట పుల్లమ్మ ఎంటెక్ పూర్తి చేశారు. మొన్నటి వరకూ గంపలగూడెం సర్పంచ్గా పని చేశారు. అయితే జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ ఎస్సీ జనరల్ కేటాయించడంతో ఆ కోటాలో ఉండే నేతల కోసం జిల్లా పార్టీ ముమ్మరంగా గాలించింది. ఈ క్రమంలోనే గంపలగూడెం జడ్పీటీసీ స్థానానికి కోట పుల్లమ్మను బరిలోకి దింపింది. వాస్తవంగా గంపలగూడెం జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని జనరల్ మహిళకు కేటాయించారు. దీంతో ఇక్కడి నుంచి చాలామంది నేతలు టికెట్ ఆశించారు. కానీ జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ పీఠాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఎస్సీ మహిళ అయిన పుల్లమ్మకే టికెట్ కేటాయించారు.
జడ్పీ రేస్లో కోట పుల్లమ్మ : జడ్పీటీసీ స్థాయిలో ఖర్చు చేసే స్థోమత కోట పుల్లమ్మకు లేకపోయినా పార్టీ నాయకులే అన్నీ తామై ముందుండి నడిపించి గెలిపించారు. ఆమె తరఫున ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని), జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షురాలు గద్దె అనురాధ విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈమె తండ్రి కోట లక్ష్మయ్య సర్పంచ్గా గతంలో పని చేశారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలోనూ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున సర్పంచ్గా పుల్లమ్మ గెలిచారు. దీంతో ఆమె సేవలను టీడీపీ అధిష్ఠానం గుర్తించినట్టు తెలుస్తోంది.
ఇక రేసులో వినిపిస్తున్న మరో పేరు పెనుగంచిప్రోలు మండలం నుంచి జడ్పీటీసీగా గెలిచిన జిల్లేపల్లి సుధీర్బాబు. ఈయన ఎస్సీ మాదిగ కులానికి చెందిన వ్యక్తి. సుధీర్బాబు బీఏ చదివారు. 2006లో పెనుగంచిప్రోలు సర్పంచ్గా చేశారు. ఆ తర్వాత పెనుగంచిప్రోలు మండల ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడిగా, తెలుగుదేశం విజయవాడ పార్లమెంటరీ స్థాయి కార్యదర్శిగా సేవలందించారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మన టీడీపీ యాప్ ద్వారా 1.40 లక్షల మందికి మెసేజ్లు పంపి జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలో ఐదో స్థానంలో నిలిచారు. తాజాగా జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా తనకు అవకాశం కల్పించాలని సుధీర్బాబు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈయనకు జడ్పీ ఛైర్మన్గా అవకాశం ఇవ్వాలని జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ తాతయ్య, కేడీసీసీ బ్యాంకు చైర్మన్ నెట్టెం రఘురాం కోరినట్లు సమాచారం.
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