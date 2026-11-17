ఉమ్మడి అనంతలో జడ్పీ పీఠాలకు జోరుగా ప్రయత్నాలు - కీలక నేతల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు
Efforts for ZP Chairperson and MPP posts : అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుల ఎన్నికకు సమయం దగ్గరపడే కొద్దీ ఆశావహులు ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:10 PM IST
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో జడ్పీ ఛైర్పర్సన్, ఎంపీపీ పదవుల కోసం ఆశావహులు జోరుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన పలువురు నాయకులు ఛైర్మన్, అధ్యక్ష పదవులపై గురి పెట్టారు. తమకు అవకాశం కల్పించాలని ఎమ్మెల్యేలు, కీలక నేతల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 19న ఎంపీపీ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష పదవులకు, 20న జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులకు ఎన్నిక జరగనుంది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పరిషత్కు తొలిసారి ఛైర్మన్ను ఎన్నుకోనున్నారు. అనంతపురం జిల్లాలో 31 మండలాల్లో, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 32 మండలాల్లో ఎంపీపీ అధ్యక్షులను ఎన్నుకోనున్నారు.
అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుల ఎన్నికకు సమయం దగ్గర పడే కొద్దీ ఆశావహులు ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. అనంతపురం జిల్లాలో 31 మండలాలకు గానూ 29 చోట్ల కూటమి పార్టీలకు చెందిన జడ్పీటీసీ సభ్యులు గెలుపొందారు. మెజారిటీ స్థానాలు దక్కడంతో జడ్పీ ఛైర్మన్ పదవి అధికార కూటమికే దక్కనుంది. జడ్పీ ఛైర్మన్ పదవి బీసీ వర్గానికి చెందిన జనరల్ అభ్యర్థికి కేటాయించారు. ఈసారి ఛైర్మన్ పదవిని కురబ సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వాలనే డిమాండ్ ఉంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆరుగురు కురబ సామాజికవర్గానికి చెందిన జడ్పీటీసీ సభ్యులు పోటీలో ఉన్నారు.
గార్లదిన్నె జడ్పీటీసీగా గెలిచిన గంజి నాగరాజు, ఉరవకొండ నుంచి విజయం సాధించిన చిరంజీవి, అనంతపురం గ్రామీణ మండలం నుంచి గెలుపొందిన మాధవి, ఆత్మకూరు నుంచి విజేతగా నిలిచిన బండి భారతి జడ్పీకి పోటీ పడుతున్నారు. వీరిలో పీఠం ఎవరికి దక్కుతుందన్న దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
కూటమి అభ్యర్థులే జడ్పీటీసీలుగా ఎన్నిక : శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 32 మండలాలు ఉండగా తొమ్మిది మినహా అన్నిచోట్లా కూటమి అభ్యర్థులే జడ్పీటీసీలుగా ఎన్నికయ్యారు. సత్యసాయి జిల్లా పరిషత్ పదవిని ఓసీ జనరల్కు కేటాయించారు. నల్లచెరువు జడ్పీటీసీగా గెలిచిన పరిటాల శ్రీరామ్ జడ్పీ ఛైర్మన్ పదవిని ఆశిస్తున్నారు. పుట్టపర్తి గ్రామీణ మండలం జడ్పీటీసీగా గెలిచిన జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి కూడా ఛైర్మన్ పదవికి పోటీ పడుతున్నారు. కూటమిలోనే టీడీపీ, జనసేన నుంచి ముఖ్య నాయకులు పోటీ పడుతున్నందున ఛైర్మన్ పీఠం ఎవరిని వరిస్తుందోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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