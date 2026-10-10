మంత్రివర్గ సమావేశం - బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై కీలక చర్చ
బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించే అంశంలో రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ నివేదికను ప్రభుత్వం మళ్లీ పరిశీలనలోకి తెచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:00 PM IST
Cabinet Discussion on BC Quota Setback in Supreme Court: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై కీలకంగా చర్చిస్తోంది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో మరోసారి ఈ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించే అంశంలో రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ నివేదికను ప్రభుత్వం మళ్లీ పరిశీలనలోకి తెచ్చింది.
7 నెలల అధ్యయనం: సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలంటే సమకాలీన జనాభా గణాంకాలు, వెనుకబాటుతనంపై సమగ్ర అధ్యయనం అవసరం. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కమిషన్ దాదాపు ఏడు నెలల పాటు అధ్యయనం చేసి ఆగస్టు 14న నివేదిక సమర్పించింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 5 కోట్ల 27 లక్షల 46 వేల 589 మంది జనాభా ఉండగా అందులో బీసీలు 2 కోట్ల 65 లక్షల 94 వేల 418 మంది ఉన్నట్లు కమిషన్ అంచనా వేసింది.
అంటే రాష్ట్ర జనాభాలో బీసీల వాటా 50. 42 శాతంగా ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 48.84 శాతం, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 54.36 శాతం బీసీ జనాభా ఉన్నట్లు నివేదికలో వెల్లడించింది. 1931 తర్వాత బీసీలకు సంబంధించి ప్రామాణిక కుల జనాభా లెక్కలు అందుబాటులో లేని పరిస్థితుల్లో యూనిఫైడ్ ఫ్యామిలీ సర్వే, ప్రభుత్వ కుటుంబ డేటాబేస్తో పాటు గ్రామ, వార్డు స్థాయిలో ధ్రువీకరించిన వివరాలను కమిషన్ పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
అదే కీలకం: అయితే, సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన ట్రిపుల్ టెస్ట్ ప్రకారం వెనుకబడిన తరగతుల రాజకీయ వెనుకబాటుతనాన్ని ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేసి, రిజర్వేషన్లకు సమర్థన కల్పించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో మిశ్రా కమిషన్ నివేదికలోని గణాంకాలు, సిఫార్సులు, న్యాయపరమైన అంశాలను ప్రభుత్వం ఎలా వినియోగించుకుంటుందన్నది కీలకంగా మారింది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో చట్టపరంగా బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించలేకపోయినా పార్టీ పరంగా టికెట్లు కేటాయిస్తామని తెలుగుదేశం స్పష్టం చేసింది.
గత 45 ఏళ్లుగా టీడీపీకి బీసీలు వెన్నెముకగా ఉన్నారు - పార్టీ పరంగా సీట్లు ఇస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
బీసీల రిజర్వేషన్లపై పూర్తి స్పష్టతతో ఉన్నాం - 34 శాతానికిపైగా స్థానాలిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్