ఈనెల 19న ఎంపీపీ, 20న జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక
AP MPP ZPP Indirect Elections 2026: రాష్ట్రంలో 659 మండల ప్రజా పరిషత్లు, 28 జిల్లా పరిషత్ల అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. చేతులు ఎత్తే పద్ధతి ద్వారా ఈ ప్రక్రియ జరగనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 3:13 PM IST
ఏపీలో మండల ప్రజా పరిషత్ (ఎంపీపీ), జిల్లా ప్రజా పరిషత్ (జడ్పీపీ) అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష పదవుల ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోని 659 ఎంపీపీలు, 28 జడ్పీపీల పరోక్ష ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇవాళ అధికారిక నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఎంపీపీల అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష పదవులకు ఈనెల 19న, జడ్పీపీల చైర్పర్సన్, వైస్-చైర్పర్సన్ పదవులకు ఈనెల 20న ప్రిసైడింగ్ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించి ఎన్నికలు చేపడతారు. వీటికి సంబంధించిన ముందస్తు నోటీసులను ఎన్నికైన సభ్యులకు ఈనెల 14లోగా అందజేయనున్నారు.
అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభించడానికి ముందుగా కో-ఆప్టెడ్ సభ్యుల ఎన్నికను నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఎంపీపీలో ఒకరిని, ప్రతి జడ్పీపీలో ఇద్దరు కో-ఆప్టెడ్ సభ్యులను ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం వీరు తప్పనిసరిగా మతపరమైన మైనారిటీ (ముస్లిం, క్రైస్తవ, సిక్కు, బౌద్ధ, పార్సీ) లేదా భాషా మైనారిటీ (తెలుగు కాకుండా ఇతర మాతృభాష కలవారు) వర్గానికి చెందినవారై ఉండాలి. ఎంపీపీ, జడ్పీపీ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష పదవుల ఎన్నికలను చేతులెత్తే పద్ధతి ద్వారా నిర్వహించనున్నారు.
ఈ ఎన్నికల్లో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలు జారీ చేసే ‘పార్టీ విప్’ తప్పనిసరిగా వర్తిస్తుంది. కో-ఆప్టెడ్ సభ్యుల ఎన్నికకు మాత్రం విప్ వర్తించదని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. సంబంధిత పరిషత్లలో ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యులుగా ఉన్న పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎంపీలు), శాసనమండలి సభ్యులు (ఎమ్మెల్సీలు), శాసనసభ సభ్యులు (ఎమ్మెల్యేలు) కూడా ఈ ప్రత్యేక సమావేశాలకు హాజరుకావడానికి ఆహ్వానం అందుతుంది. ఈ పరోక్ష ఎన్నికల్లో వీరికి ఓటు హక్కు ఉండదని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎన్నికైన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యులు మాత్రమే తమ అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్షులను ఎన్నుకుంటారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోలింగ్ జరగ్గా, తుపాను ప్రభావం, రీ-పోలింగ్ కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 6న పోలింగ్ నిర్వహించారు. అనంతరం నవంబర్ 7న ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి చేసి ఫలితాలు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు ఎన్నికల ప్రక్రియను శాంతియుతంగా, సజావుగా పూర్తి చేసేందుకు సమగ్ర మార్గదర్శకాలను జారీ చేసినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు.
సామాన్యులకు పట్టాభిషేకం - ఏపీ పుర పోరులో కూటమి సరికొత్త రికార్డు
పుర పోరులో కూటమి అఖండ విజయం - వర్కౌట్ అయిన ఓట్ల బదిలీ వ్యూహం