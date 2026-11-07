'U ఆకారంలో అండర్ పాస్ రైల్వే బ్రిడ్జి వద్దు' - బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో కరపత్రాలు
AP Parishad election counting : ఏపీ పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో ఆసక్తికర ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో ఓటర్ల వినతిపత్రాలు దర్శనమివ్వగా, పలుచోట్ల భారీ సంఖ్యలో పోస్టల్ ఓట్లు చెల్లనివిగా తేలాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:13 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గురువారం పోలింగ్ జరగగా, పటిష్ఠ భద్రత నడుమ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల వద్ద పలు ఆసక్తికర, విచిత్ర ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఓటర్లు తమ సమస్యలను బ్యాలెట్ బాక్సుల ద్వారా ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలోని ఏఎం రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. సత్తెనపల్లి మండలం కంకాణలపల్లి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ బ్యాలెట్ బాక్సులను కౌంటింగ్ సిబ్బంది తెరిచారు. అందులో ఓట్లతో పాటు కొన్ని కరపత్రాలు దర్శనమివ్వడం సిబ్బందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. గ్రామానికి వెళ్లే దారిలో రైల్వే గేటు వద్ద నిర్మిస్తున్న అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిపై స్థానికులు ఆ కరపత్రాల్లో తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. యూ (U) ఆకారంలో అండర్ పాస్ రైల్వే బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తే తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతామని గ్రామస్థులు అందులో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాన రహదారికి అనుసంధానం చేసేలా ఆ బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పందించి తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆ కరపత్రాల ద్వారా కోరారు.
ఒకేచోట ఉద్దండులు : తిరుపతి రూరల్ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద రాజకీయ సందడి కనిపించింది. ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీ తరఫున మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి తనయుడు హర్షిత్ రెడ్డి బరిలో నిలిచారు. ఓట్ల లెక్కింపు సరళిని పరిశీలించేందుకు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి తన సతీమణి లక్ష్మితో కలిసి కౌంటింగ్ కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. అదే స్థానంలో పోటీ చేస్తున్న టీడీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ధనలక్ష్మి తరఫున స్థానిక ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని, ఆయన సతీమణి సుధారెడ్డి కూడా అక్కడికి వచ్చారు. ఇరు పార్టీలకు చెందిన ముఖ్య నేతలు తమ సతీమణులతో కలిసి ఒకే కౌంటింగ్ కేంద్రంలో రావడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
చెల్లని ఓట్ల వెల్లువ : పరిషత్ కౌంటింగ్లో పలుచోట్ల విచిత్రంగా చెల్లని పోస్టల్ ఓట్లే అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి. అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరి మండలంలో మొత్తం 137 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు రాగా, అందులో ఏకంగా 91 ఓట్లను సిబ్బంది చెల్లనివిగా గుర్తించారు. ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు మండలంలో ఈ పరిస్థితి మరీ విచిత్రంగా ఉంది. అక్కడ మొత్తం 66 పోస్టల్ ఓట్లు నమోదు కాగా, ఏకంగా 64 ఓట్లు చెల్లనివిగానే తేలాయి. ఇక్కడ కేవలం రెండు ఓట్లు మాత్రమే లెక్కించగా, ఆ రెండూ టీడీపీ అభ్యర్థికే పడ్డాయి.
పార్టీల ఓట్ల కంటే చెల్లనివే ఎక్కువ : మరోవైపు అల్లూరి జిల్లా కొయ్యూరు మండలంలో పార్టీలకు పోలైన ఓట్ల కంటే చెల్లని ఓట్ల సంఖ్యే అధికంగా ఉండటం గమనార్హం. ఇక్కడ మొత్తం 201 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు పోలయ్యాయి. లెక్కింపులో టీడీపీకి 50, వైఎస్సార్సీపీకి 54, స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు 11 ఓట్లు వచ్చాయి. అయితే అత్యధికంగా 85 ఓట్లను ఎన్నికల సిబ్బంది చెల్లనివిగా తేల్చారు. విద్యావంతులు, ఉద్యోగులు వినియోగించుకునే పోస్టల్ బ్యాలెట్లలో ఇంత భారీ స్థాయిలో చెల్లని ఓట్లు నమోదు కావడం చర్చనీయాంశమైంది.
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