ఆ స్థానాలూ కూటమి ఖాతాలోకే -వైఎస్సార్సీపీకి రెండు వైస్ ఛైర్పర్సన్లే
AP Municipal Vice Chairperson Posts : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీకి దక్కిన 4 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ రెండు చోట్ల డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు కూటమి ఖాతాలోనే పడనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:37 PM IST
రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీకి దక్కిన 4 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ రెండు చోట్ల డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు కూటమి ఖాతాలోనే పడనున్నాయి. ఎందుకంటే అక్కడ డివిజన్లు, వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీకి సరిపడా బలం లేదు. స్వతంత్రులు గెలిచిన ఆదోని పురపాలక సంఘం, నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీల్లోనూ వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు కూటమికే దక్కనున్నాయి. నంద్యాలలో ఛైర్పర్సన్ పదవి టీడీపీ వశమైనా, వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీ స్వల్ప ఆధిక్యం కనబరచింది. కానీ ఎక్స్ అఫిషియో ఓట్లతో కలిపితే ఇదీ కూటమి ఖాతాలోకి చేరనుంది.
నంద్యాల పురపాలక సంఘం ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ తరఫున పోటీచేసిన కూటమి అభ్యర్థి బాబన్ గెలుపొందారు. అక్కడ మొత్తం 52 వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీకి 27, టీడీపీకి 24, బీజేపీకి ఒకటి వచ్చాయి. కూటమి బలం 25. వార్డు సభ్యులతో పాటు ఒక ఎమ్మెల్సీ ఎక్స్ అఫిషియో ఓటు కలిపితే వైఎస్సార్సీపీ బలం 28కి చేరుతుంది. ఛైర్పర్సన్తో పాటు ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల ఎక్స్అఫిషియో ఓట్లు కలిపితే అక్కడ వైస్ ఛైర్పర్సన్ కూడా కూటమి ఖాతాలోకే చేరుతుంది. నాయుడుపేట మున్సిపాలిటీలో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన రాజేశ్వరమ్మ ఛైర్పర్సన్గా గెలుపొందారు. అయితే అక్కడ వార్డుల్లో కూటమి పార్టీలకే ఆధిక్యం లభించింది. మొత్తం 32 వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీకి 13, కూటమికి 18 వచ్చాయి. ఒక స్థానంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలిచారు. దీంతో కూటమి సునాయాసంగా వైస్ఛైర్మన్ అభ్యర్థిని గెలిపించుకోనుంది.
కూటమికి స్పష్టమైన మెజార్టీ : నగరపాలక సంస్థల డివిజన్లు అన్నింటిలోనూ కూటమికి స్పష్టమైన మెజార్టీ దక్కింది. ఒక్క చోట కూడా వైఎస్సార్సీపీకి డిప్యూటీ మేయర్ పదవి దక్కే అవకాశాల్లేవు. అనంతపురం కార్పొరేషన్లో మేయర్ పదవిని వైఎస్సార్సీపీ దక్కించుకున్నా, డివిజన్లలో కూటమికి స్పష్టమైన ఆధిక్యం లభించింది. వైఎస్సార్సీపీ 21 డివిజన్లు మాత్రమే గెలుచుకోగా, టీడీపీ 30, జనసేన 6, బీజేపీ 1 కలిపి మొత్తం 37 దక్కించుకున్నాయి. దీంతో కూటమి బలపరిచిన వారికే డిప్యూటీ మేయర్ పదవి దక్కనుంది.
నందికొట్కూరు ఛైర్పర్సన్గా వైఎస్సార్సీపీ నుంచి షేక్ ఫాతిమాబీ ఎన్నికయ్యారు. మొత్తం 32 వార్డులు ఉండగా వైఎస్సార్సీపీ 23, టీడీపీ 9 చొప్పున సాధించాయి. బేతంచెర్ల నగర పంచాయతీ ఛైర్పర్సన్గా దస్తగిరి ఎన్నికయ్యారు. అక్కడ మొత్తం 28 వార్డులు ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీకి 18, టీడీపీకి 10 దక్కాయి. ఎక్స్ అఫిషియో ఓట్లు కలిపినా ఈ రెండు చోట్ల వైఎస్సార్సీపీకే మెజార్టీ అధికంగా ఉంటుంది. దీంతో వైస్ ఛైర్పర్సన్ల పదవులు కూడా వైఎస్సార్సీపీ ఖాతాలోనే పడే అవకాశముంది.
నెల్లిమర్లలో టీడీపీ రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన లెంక అప్పలనాయుడు ఛైర్పర్సన్గా విజయం సాధించారు. అక్కడి 23 వార్డుల్లో ఆరు చోట్ల స్వతంత్రులు గెలిచారు. వారంతా ఛైర్పర్సన్ వర్గానికి చెందినవారే. టీడీపీ 10, జనసేన 5 దక్కించుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీకి రెండు వార్డులు దక్కాయి. దీంతో అక్కడ కూటమి ప్రతిపాదించిన అభ్యర్థి వైస్ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నిక కానున్నారు. ఆదోనిలో జనసేన రెబల్గా బరిలో నిలిచిన స్వప్న నాయకర్ ఛైర్పర్సన్గా గెలుపొందారు. అక్కడున్న 52 వార్డుల్లో కూటమి 33 చోట్ల విజయం సాధించింది. 30 చోట్ల టీడీపీ, 3 చోట్ల బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలిచారు. వైఎస్సార్సీపీకి 16, సీపీఐ, సీపీఎం, స్వతంత్రులు ఒక్కో వార్డులో గెలిచారు. దీంతో వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి కూటమికే దక్కనుంది.
ఏపీ 'పరిషత్' పోరు - ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం, రాత్రి 8 గంటల్లోపు ఫలితాలు!
బ్యాలెట్ బాక్సును అడ్డుకుని ఆందోళన - వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి 14 రోజుల రిమాండ్