కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ - 18న చివరితేదీ
నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 100 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో నామినేషన్ల స్వీకరణ ఏర్పాట్లు చెయ్యగా 5,485 కేంద్రాల్లో నామినేషన్ల స్వీకరణకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్ఈసీ వెల్లడించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:51 PM IST
AP Municipal Elections Nominations: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల సందడి ప్రారంభమైంది. నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాలిటీలు, 10 నగర పంచాయతీల్లో నామినేషన్ల స్వీకరణకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందుకుగాను 5,485 కేంద్రాలు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్ఈసీ వెల్లడించింది. అభ్యర్థులు నామపత్రాల దాఖలుకు మూడు రోజుల పాటు అవకాశం కల్పించింది. ఈ నెల 18 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్లు వేసేందుకు అనుమతించింది. 21 వరకు నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. 28న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 30న ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు.
కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో పురపాలిక ఎన్నికల నామినేషన్ దాఖలుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ప్రొద్దుటూరు పురపాలిక పరిధిలో మొత్తం లక్ష 37 వేల 203 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఛైర్మన్ తో పాటు మరో 52 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకు సంబంధించి నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు పురపాలిక కార్యాలయంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాల స్వీకరణకు కౌన్సిల్ హాలు సహా మొత్తం 11 గదులు ఏర్పాటు చేశారు. నామినేషన్ వేళ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద పోలీసు అధికారులు మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ఒక డీఎస్పీ, ఐదుగురు సీఐలు, 9 మంది ఎస్సైలు, మరో 100 మంది సిబ్బందితో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు.
భారీ బందోబస్తు: అనంతపురంలో నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఆర్ట్స్ కళాశాలలో మొత్తం 35 డివిజన్లు, నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో 27 డివిజన్లకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తున్నారు. అలాగే మేయర్ అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్లు తీసుకుంటున్నారు. ఆర్ట్స్ కళాశాల, నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయం వద్ద పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. తాడిపత్రిలో పోలీసుల పటిష్ట బందోబస్తు నడుమ నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మున్సిపల్ కార్యాలయానికి 200 మీటర్ల పరిధిలోకి ఇతరులు రాకుండా ఆంక్షలు విధించారు. నామినేషన్ దాఖలు చేసే అభ్యర్థితోపాటు మరో ఇద్దరికి మాత్రమే అనుమతి కల్పించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా జరిగేలా పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. కొత్త వ్యక్తులు పట్టణంలోకి రాకుండా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. బందోబస్తులో ఒక ఏఎస్పీ, డీఎస్పీ, ఏడుగురు సీఐలు, 15 మంది ఎస్సైలతో పాటు 200 మంది పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు.
ప్రత్యేకంగా హెల్ప్ డెస్క్: ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి పురపాలక సంఘంలో నామినేషన్ల స్వీకరణకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు కమిషనర్ రవీంద్ర తెలిపారు. ఛైర్ పర్సన్ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను పురపాలక సంఘం కార్యాలయంలోని పై అంతస్తులో ఉన్న ఛైర్ పర్సన్ ఛాంబర్లో స్వీకరిస్తున్నారు. అలాగే 1 నుంచి 16వ వార్డు వరకు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను మున్సిపల్ కార్యాలయంలో, 17 నుంచి 32వ వార్డు వరకు నామినేషన్లను బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో తీసుకుంటున్నారు. నామినేషన్ల దాఖలుకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు ఏవైనా సందేహాలు లేదా సలహాలు అవసరమైతే వాటిని నివృత్తి చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేసినట్లు కమిషనర్ చెప్పారు.
ఆంక్షలు: విశాఖ జిల్లా గాజువాక జోనల్ కార్యాలయంలో నామినేషన్ వేసేందుకు అభ్యర్థితో పాటు ముగ్గురికి అనుమతి ఇచ్చారు. జోనల్ కార్యాలయం పరిసరాలలో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. కార్యాలయానికి 500 మీటర్లు దూరంలో కార్యకర్తలు ఉండాలని ఆంక్షలు విధించారు.
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