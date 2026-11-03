ఏపీ పుర పోరులో కూటమి హవా - కార్పొరేషన్లు క్లీన్స్వీప్ దిశగా
AP Local Body Election Results : ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో కూటమి పార్టీలు ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్నాయి. కార్పొరేషన్లు అన్నింటిలోనూ కూటమి అభ్యర్థులే ముందంజలో ఉన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 5:21 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కూటమి పార్టీల ప్రభంజనం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 13 నగరపాలక సంస్థలు (కార్పొరేషన్లు), పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలు కలుపుకుని మొత్తం 70 చోట్ల ప్రస్తుతం ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ చురుగ్గా సాగుతోంది. ఇందులో దాదాపు అన్ని చోట్లా కూటమి పార్టీల అభ్యర్థులే ఆధిక్యంలో దూసుకుపోతున్నారు. ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేషన్లలో పూర్తిగా వెనుకబడిపోగా, మున్సిపాలిటీల్లో కేవలం ఐదు చోట్ల మాత్రమే లీడ్లో కొనసాగుతోంది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసిన తర్వాత వార్డులు, డివిజన్లు, మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్ల వారీగా సాధారణ ఓట్ల లెక్కింపును అధికారులు వేగవంతం చేశారు.
కార్పొరేషన్లలో క్లీన్ స్వీప్ దిశగా : ఎన్నికలు జరిగిన మొత్తం 13 కార్పొరేషన్లలో ఇప్పటివరకు 12 చోట్ల ట్రెండ్స్ వెలువడుతున్నాయి. ఈ 12 స్థానాల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులే ఆధిక్యంలో ఉండటం విశేషం. ఇందులో తెలుగుదేశం పార్టీ 9 కార్పొరేషన్లలో లీడ్లో ఉండగా, ఏలూరు కార్పొరేషన్లో జనసేన అభ్యర్థి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. గుంటూరు, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, మచిలీపట్నం, కడప, కర్నూలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు కార్పొరేషన్లలో టీడీపీ అభ్యర్థులు స్పష్టమైన ఆధిక్యంతో దూసుకుపోతున్నారు.
కార్పొరేషన్ల వారీగా ఫలితాల సరళి ఇలా :
- విశాఖపట్నం: ఈ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల ఫలితాల్లో టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి భారీ అధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. సమీప వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి వరుదు కల్యాణి కంటే 16,160 ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు 52,635 ఓట్లు లెక్కించగా, టీడీపీ 31,327, వైఎస్సార్సీపీ 15,167, కాంగ్రెస్ 644, ఇతరులు 5,497 ఓట్లు సాధించారు. కూటమి 74 డివిజన్లలో ముందంజలో ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ కేవలం 7 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఇతరులు 3 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉన్నారు.
- గుంటూరు: టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ 85వేల పైచిలుకు ఓట్ల ఆధిక్యంలో దూసుకెళ్తున్నారు. గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మొత్తం 76 డివిజన్లకు గాను అత్యధిక స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. లక్ష్మీ అపర్ణ విజయం దాదాపు ఖాయమవడంతో తెదేపా శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. ఇక్కడ కూటమి 50 డివిజన్లలో లీడ్లో ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ 12 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది.
- విజయనగరం: టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి అవనాపు భార్గవి ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఇక్కడ కూటమి 17 డివిజన్లలో, వైఎస్సార్సీపీ 6 డివిజన్లలో లీడ్లో ఉన్నాయి.
- ఏలూరు: జనసేన మేయర్ అభ్యర్థి రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. కూటమి 25 డివిజన్లలో ముందంజలో ఉండగా, ఇతరులు 2 డివిజన్లలో లీడ్లో ఉన్నారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు వెనకబడిపోయారు.
- మచిలీపట్నం: టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి షేక్ అబ్దుల్ ఆబిదా ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. కూటమి 22 డివిజన్లలో, వైఎస్సార్సీపీ 5 డివిజన్లలో లీడ్లో ఉన్నాయి.
- విజయవాడ: జనసేన మేయర్ అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకృష్ణ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. మొత్తం 86 డివిజన్లలో కూటమి 25 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ 3 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.
- నెల్లూరు: ఇక్కడ టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి పోలుబోయిన రూప్కుమార్ యాదవ్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. కూటమి 40 డివిజన్లలో ముందంజలో ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ ఇంకా ఖాతా తెరవలేదు.
- కర్నూలు: కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు మొదటి రౌండ్ పూర్తయింది. టీడీపీ - 36,315; వైఎస్సార్సీపీ - 29,053, సీపీఎం -1,370; కాంగ్రెస్ - 1290; నోటా - 422; చెల్లుబాటు కాని ఓట్లు - 2655. మొదటి రౌండ్లో టీడీపీ అభ్యర్థికి 7262 ఓట్ల ఆధిక్యం టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి బొల్లెద్దుల విజయ ప్రత్యూష ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. కూటమి 17, వైఎస్సార్సీపీ 8 డివిజన్లలో లీడ్లో ఉంది.
- కడప: టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి మట్లీ సువర్ణ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. కూటమి 56 డివిజన్లలో లీడ్లో ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ 4 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది.
- అనంతపురం: కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులకు వైఎస్సార్సీపీ గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. ఇప్పటివరకు ప్రకటించిన కార్పొరేటర్ ఫలితాలలో టీడీపీకి 16, వైఎస్సార్సీపీకు 12, జనసేన 5, బీజేపీ 1, టీడీపీ రెబల్ 1 డివిజన్లలో గెలిచారు. మొత్తం 62 డివిజన్లకు గానూ 24 డివిజన్లలో కూటమి విజయం సాధించింది. మరో ఆరు డివిజన్లలో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ బీజేపీ మేయర్ అభ్యర్థి కోట్ల అజేష్ యాదవ్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. కూటమి 30 డివిజన్లలో, వైఎస్సార్సీపీ 16 డివిజన్లలో, ఇతరులు 2 స్థానాల్లో లీడ్లో ఉన్నారు.
- తిరుపతి: టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి మన్నెం శ్రీనివాస ప్రసాద్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. కూటమి 54 డివిజన్లలో, వైఎస్సార్సీపీ 4 డివిజన్లలో, ఇతరులు 2 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్నారు.
- చిత్తూరు: టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి కటారి హేమలత ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. కూటమి 55 డివిజన్లలో లీడ్లో ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ 4 స్థానాల్లో, ఇతరులు 1 స్థానంలో ముందంజలో ఉన్నారు.
- ఒంగోలు: ఇక్కడ ఫలితం ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం కూటమి 3 డివిజన్లలో ముందంజలో ఉంది.
కడప పోస్టల్ బ్యాలెట్లలోనూ కూటమిదే లీడ్ : వైఎస్సార్సీపీ కంచుకోటగా భావించే కడప కార్పొరేషన్లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ఇక్కడ మొత్తం 436 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు పోలవ్వగా, అందులో కూటమి మేయర్ అభ్యర్థి సువర్ణకు అత్యధికంగా 208 ఓట్లు పోలయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి బండి దీప్తికి కేవలం 102 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. దీంతో పోస్టల్ బ్యాలెట్లలో కూటమి అభ్యర్థి 106 ఓట్ల స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని కనబరిచారు. కాగా, పోస్టల్ ఓట్లలో 5 చెల్లనివిగా గుర్తించగా, నోటాకు 5, ఇతరులకు 116 ఓట్లు పడినట్లు ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు.
ఏపీలో కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ కౌంటింగ్ - ఫలితాల్లో కూటమి హవా
మున్సిపల్ ఫలితాల్లో విచిత్రాలు - సొంత వార్డుల్లోనే చతికిలపడిన మేయర్, ఛైర్మన్ అభ్యర్థులు