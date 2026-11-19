అదృష్టం వరించింది - లాటరీ తగిలి పదవి దక్కింది
MPP Winners by Lucky Draw: రాష్ట్రంలో ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. లాటరీలో పలువురు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుని పదవులు పొందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:32 PM IST
రాష్ట్రంలో ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొన్ని మండలాల్లో కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ బలాబలాలు దాదాపు సమానంగా ఉండటంతో ఎంపీపీ పదవులు ఎవరికి దక్కుతాయనే అంశం ఆసక్తి రేకెత్తించింది. ఎలాగైనా మండల పరిషత్ అధ్యక్ష స్థానాన్ని దక్కించుకోవాలని రెండు పార్టీలూ ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేశాయి. స్వతంత్రులుగా గెలిచిన ఎంపీటీసీలను తమ వైపు తిప్పుకొనేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగాయి. మరోవైపు పలువురు లాటరీలో ఎంపీపీగా గెలుపొందారు.
లాటరీ అనివార్యమయ్యింది: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలోని ఓబులదేవరచెరువు మండల పరిషత్ అధ్యక్ష పదవి లాటరీ రూపంలో తెలుగుదేశం అభ్యర్థి ఓబులరెడ్డిని వరించింది. ఉపాధ్యక్ష పదవికి కూడా లాటరీ తీయగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి హరితకు దక్కింది. 14 ఎంపీటీసీ స్థానాలున్న ఓబులదేవరచెరువులో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ చెరో 7 చోట్ల విజయం సాధించాయి. రెండు పార్టీలూ చెరో సగం సీట్లు గెలవడంతో మండల అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష పదవులకు లాటరీ అనివార్యమైంది. పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలోని 6 ఎంపీపీ స్థానాలుండగా పుట్టపర్తి, ఓబులదేవరచెరువు, ఆమడుగూరు ఎంపీపీలు టీడీపికి దక్కాయి. కొత్తచెరువు, బుక్కపట్నం, నల్లమడ ఎంపీపీలు, ఉప ఎంపీపీలు వైఎస్సార్సీపీ ఖాతాలోకి చేరాయి. ఓబులదేవరచెరువు వైస్ ఎంపీపీతో కలిపి మొత్తం 4 ఉపాధ్యక్ష పదవులు వైఎస్సార్సీపీకి దక్కాయి.
YSRCP కి లాటరీ: అనకాపల్లి జిల్లా మునగపాక ఎంపీపీని వైఎస్సార్సీపీ కైవసం చేసుకుంది. మండలంలో 16 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ చెరో 8 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. దీంతో ఎంపీపీ ఎన్నిక కోసం డ్రా తీశారు. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన శంకర్ ఎంపీపీగా ఎన్నికయ్యారు. విజయం తర్వాత సమావేశ మందిరంలోనే శంకర్ సంబరాలు నిర్వహించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన శంకర్పై కేసు నమోదు చేయాలని ఎమ్మెల్యే సుందరపు విజయ్ కుమార్ అధికారులను డిమాండ్ చేశారు.
- నెల్లూరు జిల్లా సైదాపురం ఎంపీపీగా టీడీపీ అభ్యర్థి పార్వతి నిలిచారు. వైఎస్సార్సీపీ-టీడీపీకి సమానంగా సీట్లు రావడంతో ఎంపీపీ కోసం లాటరీ వేయగా టీడీపీ అభ్యర్థి పొట్టేళ్ల పార్వతీని అదృష్టం వరించింది.
- విజయనగరం జిల్లా గుర్లలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీకి సమానంగా సీట్లు రావడంతో ఎంపీపీ కోసం లాటరీ వేయగా లాటరీలో టీడీపీ అభ్యర్థి సన్యాసినాయుడిని అదృష్టం వరించింది.
- కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరులో ఎంపీపీ ఎన్నిక రసవత్తరంగా సాగింది. 16 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ 8, వైఎస్సార్సీపీ 7, సీపీఎం ఒకచోట గెలుపొందాయి. లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపీపీ ఎన్నికకు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకోగా ఎంపీపీ పదవికి టీడీపీ తరఫున సుజిత, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి గంగాలక్ష్మి పోటీ పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఎంపీపీ పదవి టీడీపీ అభ్యర్థి సుజితను వరించింది.