ప్రచారంలో వేగం పెంచిన అభ్యర్థులు - ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్ల వేట
పురపాలికలతోపాటు పరిషత్ పోరు ప్రచారంలో అభ్యర్థులు వేగం పెంచారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్ల వేట కొనసాగించారు. నిండు మనస్సుతో ఆశీర్వదించాలని అభ్యర్థించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 9:10 PM IST
AP Local Polls Campaign 2026 : పురపాలికలతోపాటు పరిషత్ పోరు ప్రచారంలో అభ్యర్థులు వేగం పెంచారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్ల వేట కొనసాగించారు. నిండు మనస్సుతో ఆశీర్వదించాలని అభ్యర్థించారు. గెలిచాక సమస్యలను పరిష్కరిస్తామనే భరోసా ఇచ్చారు. గుంటూరులో 10 డివిజన్ బీజేపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి డాక్టర్ శనక్కాయల ఉమాశంకర్ మేయర్కు మద్దతుగా ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే నసీర్తో పాటు మేయర్ అభ్యర్థి లక్ష్మీ అపర్ణ పాల్గొన్నారు. కూటమి పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలకు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అన్నిచోట్లా గెలుపు ఖాయమని నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
పారిశ్రామికాభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్ డేగల ప్రభాకర్ కూడా మేయర్ లక్ష్మీ అపర్ణకు మద్దతుగా అల్పాహార విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు మాధవి, నసీర్ అహ్మద్, బూర్ల రామాంజనేయులు, కూటమి నేతలు పాల్గొన్నారు. శ్రేణులంతా సమన్వయంతో పనిచేసి కూటమిని గెలిపిద్దామని పిలుపునిచ్చారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాలలోని పలు వార్డుల్లో ఎమ్మెల్యే కొండయ్య, ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి హనిస్పందన ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. తమను గెలిపిస్తే అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో చూపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
అద్దంకిలో ఓ టీ సెంటర్ దగ్గర ప్రజలతో మమేకమైన మంత్రి గొట్టిపాటి రవి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి కాకాని అశోక్ను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. మార్కాపురంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే నారాయణరెడ్డితో కలిసి ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి ప్రచారం నిర్వహించారు. అభివృద్ధి చేస్తున్న కూటమిని మరోసారి ఆశీర్వదించాలని కోరారు. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు జోరుగా ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో కూటమి అభ్యర్థులకు మద్దతుగా బూరుగుపల్లి శేషారావు ఓట్లు అభ్యర్ధించారు. జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరుతూ అనకాపల్లిలో జబర్దస్త్ నటులు ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టారు. జబర్దస్త్ నటులు అప్పారావు, రాజు కరపత్రాలు పంపిణీ చేసి ఓట్లు అభ్యర్ధించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురంలో టీడీపీ నేతలు ర్యాలీ నిర్వహించి కూటమిని గెలిపించాలని అభ్యర్ధించారు.
సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలోని పలు వార్డుల్లో కూటమి నాయకులు కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. నంద్యాలలో వార్డుల్లో పర్యటించిన టీడీపీ నేతలు సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని పరిష్కారానికి హామీ ఇచ్చారు. కర్నూలు నగరాన్ని కూటమి ప్రభుత్వ హాయంలో ఎంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నామని పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితారెడ్డి అన్నారు. నగరంలోని 49 వ వార్డులో మేయర్ అభ్యర్థి ప్రత్యూషతో కలిసి ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న అనంతపురం పట్టణాన్ని మరోస్థాయికి తీసుకెళ్తామని అందుకు పురపోరులో కూటమికి పట్టం కట్టాలని అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ప్రజలను కోరారు. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మున్సిపాల్టీలో ఎమ్మెల్యే బీవీ జయనాగేశ్వరరెడ్డి కూటమి ఛైర్పర్సన్ సునీతతో కలిసి సుడిగాలి పర్యటన చేశారు. మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి పలు హామీలు ఇచ్చారు.
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