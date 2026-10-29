జోరందుకున్న స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం - ఓట్ల వేటలో అభ్యర్థులు
AP Local Polls Campaigning 2026: రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం పతాక స్థాయికి చేరింది. పోలింగ్ గడువు సమీపించేకొద్దీ ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ప్రచారంలో జోరు పెంచారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:04 PM IST
AP Local Body Elections 2026 : రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం పతాక స్థాయికి చేరింది. పోలింగ్ గడువు సమీపించేకొద్దీ ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ప్రచారంలో వేగం పెంచారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ తమకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరుతున్నారు. పుర, పరిషత్ పోరులో కూటమి పార్టీల అభ్యర్థులను ఎన్నుకుని ట్రిపుల్ ఇంజిన్ పాలనకు అవకాశం కల్పించాలని కోరారు. స్థానిక సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు ఓటర్లను ఆకర్షిస్తున్నారు.
కర్నూలు కూటమి మేయర్ అభ్యర్థిని గెలిపించాలంటూ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ స్టేడియంలో మంత్రి టీజీ భరత్ ప్రచారం చేశారు. గ్రౌండ్లో వాకర్స్తో సరదాగా మాట్లాడారు. కాసేపు బ్యాడ్మింటన్ ఆడారు. 38వ వార్డులో టీడీపీ అభ్యర్థి దాసరి శ్రుతి, 44వ వార్డులో బీజేపీ అభ్యర్థి బండారి రమాదేవి, 43వ వార్డులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి సానా అనసూయ విస్తృత ప్రచారం చేశారు. ఎమ్మిగనూరు మున్సిపాలిటీలో తెలుగుదేశం అభ్యర్థి మాచాని సునీతతో కలిసి ఎమ్మెల్యే బీవీ జయనాగేశ్వర్ రెడ్డి ప్రచారం చేశారు.
పులివెందులలో కూటమి అభ్యర్థులకు మద్దతుగా కమలాపురం ఎమ్మెల్యే పుత్తా కృష్ణచైతన్యరెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు. రాజంపేట 11, 12 వార్డులో జనసేన కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి రేవూరి చిన్న, జనసేన బలపరిచిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి రాఘవేంద్రవర్మకు మద్దతుగా కూటమి నేతలు ప్రచారం చేపట్టారు. ప్రచారంలో జనసేన నేత యల్లటూరు శ్రీనివాసరాజు, బీజేపీ కార్యదర్శి నాగోతు రమేశ్నాయుడు పాల్గొన్నారు.
బాలకృష్ణ సతీమణి ఎన్నికల ప్రచారం : అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం 29, 30 వార్డుల్లో కూటమి అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు ప్రచారం చేశారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి సైకిల్ గుర్తుకు ఓటు వేయాలని కోరారు. రాయదుర్గం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి శివకుమార్తో పాటు, 40 మంది కౌన్సిలర్లను గెలిపించాలంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే మెట్టు గోవిందరెడ్డి ఓట్లు అడిగారు. కళ్యాణదుర్గం 26, 27, 29 వార్డుల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయం కోరుతూ ఉత్సాహంగా ప్రచారం చేశారు. హిందూపురంలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ సతీమణి వసుంధర ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. కూటమి అభ్యర్థులకు మద్దతుగా రోడ్ షో నిర్వహించారు. మహిళలు వసుంధరకు బ్రహ్మరథం పట్టారు.
విజయనగరం జిల్లా బొండపల్లి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి నీరజ, అంబటివలస ఎంపీటీసీగా పోటీ చేస్తున్న లక్ష్మిని గెలిపించాలంటూ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ప్రచారం చేశారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓట్లు అభ్యర్థించారు. అనకాపల్లి 109వ వార్డులో జనసేన అభ్యర్థి జ్యోతికి మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ జోరుగా ప్రచారం చేశారు. నర్సీపట్నం మున్సిపాల్టీలో టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి చింతకాయల పద్మావతికి మద్దతుగా కూటమి శ్రేణులు ప్రచారం ముమ్మరం చేశాయి. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి చింతకాయల అనిత తరఫున మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ గణేశ్ ప్రచారం చేశారు. తమ పార్టీకి ఓట్లు వేయాలని ప్రజలను కోరారు.
మేళతాళాలతో ఆమెకు స్వాగతం : బాపట్ల జిల్లా వేమూరులో కూటమి అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే నక్కా ఆనందబాబు ఇంటింటి ప్రచారం చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి వంశీధర్, వార్డు కౌన్సిలర్లను గెలిపించాలని టీడీపీ నేత దేవినేని ఉమ, ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య విస్తృత ప్రచారం చేశారు. తిరువూరులో కూటమి అభ్యర్థుల ప్రచారంలో ప్రముఖ నటుడు హైపర్ ఆది, జనసేన నేత ఉదయభాను పాల్గొన్నారు. పట్టణ సమస్యల పరిష్కారానికి, పారదర్శక పాలనకు కూటమి అభ్యర్థులను ఎంచుకోవాలని హైపర్ ఆది పిలుపునిచ్చారు.
కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరులోని మూడు మండలాల్లో పరిషత్ పోరు ప్రచారం జోరందుకుంది. కంకిపాడు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి పూజిత ఇంటింటికి వెళ్లి ఓట్లు అభ్యర్థించారు. మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం జడ్పీటీసీ కూటమి అభ్యర్థి శాంతాబాయికి ఓట్లు వేయాలని టీపీపీ నేతలు కరపత్రాలు పంచారు. పల్నాడు జిల్లా కోనంకిలో కూటమి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ఉన్నం దీపిక ప్రచారం నిర్వహించారు. కూటమి నాయకులు మేళతాళాలతో ఆమెకు స్వాగతం పలికారు.
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