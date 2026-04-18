సజ్జల తీరు అనాగరికం, ఆటవికం, అనైతికం, సంస్కారహీనం : హైకోర్ట్
సజ్జల భార్గవ్రెడ్డి తీరు అనాగరికం, ఆటవికమన్న హైకోర్టు - సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు తెగబడ్డారని వ్యాఖ్య - అనాగరిక ప్రవర్తనపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని హైకోర్టు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 7:48 AM IST
Updated : April 18, 2026 at 8:02 AM IST
High Court Statement About Sajjala : సోషల్ మీడియా పోస్టుల విషయంలో సజ్జల భార్గవ్రెడ్డి తీరు ఆటవికమని హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. భావ ప్రకటన, వాక్ స్వాతంత్ర్యం హక్కుకూ పరిమితులు ఉంటాయని తెలిపింది. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రుల ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు తెగబడ్డారని మండిపడింది. ఇలాంటి అనాగరిక ప్రవర్తనపై కఠినంగా వ్యవరించాలని పేర్కొంది.
పోలీస్స్టేషన్లలో 14 కేసులు : సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టుల విషయంలో వైఎస్ఆర్సీపీ సోషల్ మీడియా పూర్వ ఇన్ఛార్జి సజ్జల భార్గవ్రెడ్డి, ఇతర నిందితుల తీరు అనాగరికం, ఆటవికం, అనైతికం, సంస్కారహీనమంటూ హైకోర్టు తీవ్రంగా మండిపడింది. ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మహిళలనూ వదలకుండా వారి ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు తెగబడ్డారని తప్పుబట్టింది. ఈ వ్యవహారంలో భార్గవ్రెడ్డిపై వివిధ పోలీస్స్టేషన్లలో 14 కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
వాక్ స్వాతంత్య్ర హక్కుకు పరిమితులు : ఇలాంటి అనాగరిక ప్రవర్తనను తీవ్రంగా పరిగణించి చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన భావప్రకటన, వాక్ స్వాతంత్య్ర హక్కు సంపూర్ణమైనది కాదని దానికీ పరిమితులుంటాయని గుర్తుచేసింది. వాక్ స్వాతంత్య్రం ఇతరులను అవమానించేలా, వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడేలా ఉండకూడదని హితవు పలికింది. ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు, వారి కుటుంబసభ్యులు, ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పెట్టే అసత్య, అసభ్య పోస్టులు వారి పరువు, ప్రతిష్ఠలను దెబ్బతీయడమే కాకుండా మానసిక క్షోభకు గురిచేస్తాయని తెలిపింది.
తప్పు చేస్తే కఠిన చర్యలు : ప్రజల మధ్య విశ్వాసం, సామాజిక సామరస్యతను దెబ్బతీస్తాయంది. ఏ ఒక్కరి హుందాతనం, ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే హక్కు ఎవరికీ లేదని చెప్పింది. సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టుల కేసుల్లో అధికారులు సక్రమంగా దర్యాప్తు పూర్తిచేసి, నిందితులకు శిక్షలు పడేలా చూడాలంది. నేరానికి పాల్పడిన వ్యక్తులు ఎంత ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, చట్టం నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరనే హెచ్చరిక పంపాలంది.కోర్ట్ జారీ చేసిన లుక్ ఔట్ సర్క్యులర్ని రద్దు చేయాలంటూ సజ్జల భార్గవరెడ్డి వేసిన వ్యాజ్యంలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ శుక్రవారం దీని పై తీర్పు ఇచ్చారు. ఎల్వోసీని వెనక్కి తీసుకోవాలని అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీని ఆదేశించారు.
ఎల్వోసీ నోటీసులు జారీ : భార్గవ్రెడ్డిపై పలు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని కాగ్నిజబుల్ నేరాలకు సంబంధించి కేసు నమోదైనప్పుడు ఎల్వోసీ జారీచేయాలని కోరే అధికారం దర్యాప్తు సంస్థలకు ఉందని న్యాయమూర్తి తీర్పులో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు ఎల్వోసీ జారీ చేయడం చట్టవిరుద్ధమేమీ కాదన్నారు. ఈ కేసులో అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ అభ్యర్థన మేరకు బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ ఎల్వోసీ జారీ చేసిందని దాన్ని ఎస్పీ సమీక్షించలేదన్నారు. భార్గవ్రెడ్డికి 35(3) బీఎన్ఎస్ఎస్ ప్రకారం నోటీసిచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని హైకోర్టు ఆదేశించినా పోలీసులు ఆ మేరకు వ్యవహరించలేదని నోటీసు స్వీకరించేందుకు భార్గవ్రెడ్డి విముఖత చూపారనేందుకు ఆధారాల్లేవని పేర్కొన్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతుందనే కారణంతో భార్గవ్రెడ్డి విదేశాలకు వెళ్లే హక్కును హరించడానికి వీల్లేదని ఈ నేపథ్యంలో ఎల్వోసీ కొనసాగించడం సమర్థనీయం కాదన్నారు.
వివరాలన్ని అందజేయాలని ఆదేశాలు : భార్గవ్రెడ్డిపై బహుళ కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో ఆయన చిరునామా, ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ వివరాలను పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి అందజేయాలని ఆయన తరఫు న్యాయవాదిని జడ్జి ఆదేశించారు. ఈ వివరాలను డీజీపీ, అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీకి పంపాలని పీపీకి స్పష్టం చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా బి.కొత్తకోట పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులో భార్గవ్రెడ్డికి బీఎన్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ 35(3) ప్రకారం నోటీసిచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కేసుల దర్యాప్తునకు సహకరిస్తానని, విచారణకు పిలిచినప్పుడు వస్తానని డీజీపీ, అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ ముందు రెండు రోజుల్లో అఫిడవిట్ వేయాలని భార్గవ్రెడ్డిని ఆదేశించారు. కేసుకు సంబంధించిన ఆధారాలు, దస్త్రాలను దర్యాప్తు అధికారికి అందజేయాలని తెలిపారు. ఆ అఫిడవిట్ అందాక అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీ ఎల్వోసీని వెనక్కి తీసుకోవాలని, తర్వాత ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు తదుపరి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
