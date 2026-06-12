డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్తోనే రాష్ట్ర అభివృద్ధి: బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్
కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రజల ఆశీస్సులు మెండుగా ఉన్నాయి - రాష్ట్రాభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి అన్నిరకాల సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయన్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్- రెండేళ్లలో సాధించిన విజయాలను ఇంటింటికి వెళ్లి తెలియజేయాలి పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 3:14 PM IST
AP BJP President PVN Madhav Speech at Tirupati : రెండేళ్ల కూటమి పాలనకు ఎన్ని ట్యాగ్లైన్లు ఇచ్చినా తక్కువేనని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ అన్నారు. జగన్ జనాల్లోకి వస్తే కూటమి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చూపిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా తిరుపతి సమీపంలోని దామినేడులో "రెండేళ్ల నమ్మకం, అభివృద్ధి, సంక్షేమం" పేరిట భారీ విజయోత్సవ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ వేదికపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్లతో కలిసి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ పాల్గొన్నారు.
కూటమి విజయోత్సవ సభలో పీవీఎన్ మాధవ్ మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రజల ఆశీస్సులు మెండుగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందుతున్నాయని చెప్పారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా సాధించిన విజయాలను కార్యకర్తలు ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రజలకు తెలియజేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర, రాష్ట్రాల్లో ఉన్న డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వల్ల జరుగుతున్న ప్రయోజనాలను ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలంతా ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమర్థ నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశలో దూసుకుపోతోందని ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
రాష్ట్రంలో గడిచిన రెండేళ్లలో కూటమి ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలకు ఎన్ని ట్యాగ్లైన్లు ఇచ్చినా సరిపోవు. అయితే, అనేక రకాల దుష్టశక్తులు ఈ అభివృద్ధిని ప్రజలకు దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు సవాల్ చేస్తున్నా మీరు ఒకసారి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటన చేస్తే, ఇక్కడ జరిగిన అభివృద్ధి మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. గడిచిన ఐదేళ్ల మీ పాలనలో మీరు చేసిన ఒకే ఒక్క నిర్మాణాన్ని చూపించగలరా? రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఒక గ్రామ సచివాలయానికి రెండో ఫ్లోర్ వేశారా? కనీసం రైతు భరోసా కేంద్రంలోనైనా రెండో ఫ్లోర్ వేయలేదు. కానీ మా కూటమి ప్రభుత్వంలో రూ.14 లక్షల కోట్లు వాస్తవ రూపం దాలుస్తున్నాయి. ఏదీ పేపర్ మీద లేదు, అన్నీ అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అన్ని రకాల ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం అవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో అనేక రకాలుగా సంపద సృష్టిస్తాం. ప్రజలకు మరింతగా సంక్షేమం అందించే దిశగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పని చేస్తాయి." - మాధవ్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
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